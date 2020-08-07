İlk hediye Gülben’den

Sadettin Saran, yeni yaşı için yarın Assos’taki çiftliğinde büyük bir parti veriyor. 56 yaşına giren Saran’ın partisinde Gülben Ergen sahne alacak. Ünlü işadamına ilk hediyeyi de Ergen verdi, sahne ücretinde 20 bin lira indirim yaptı.
Yıllar önce Hülya Avşar’la yaşadığı aşkla radarımıza giren işadamı Sadettin Saran, sonrasında cemiyetin yakından tanıdığı diş hekimi Emek Külür’le nikâh masasına oturmuştu.
Boşanmayla sonuçlanan evliliğinin ardından ise Emina Jahovic’le yeni bir aşka yelken açan Saran’ın bu ilişkisi de uzun sürmemişti. Hüsranla biten aşk ilişkilerinden ardından yeni bir sayfa açmak isteyen Sadettin Bey, doğum günü için dev bir organizasyon yapmış.
Yarın Assos’taki çiftliğinde vereceği parti için hiçbir masraftan kaçınmayan Saran, gecede konukları eğlendirmesi için de Gülben Ergen’le anlaşmış.
Duyduğuma göre Ergen, özel etkinlikte sahneye çıkmak için 100 bin TL istemiş, ancak sıkı pazarlıkla Saran rakamı 80 bine indirmeyi başarmış.
Normalde doğum günü 30 Ağustos olan işadamı, o hafta okullar açılacağı için kutlamayı erken bir tarihe çekerek konuklarını mağdur etmek istememiş. Ben de Sadettin Bey’in yeni yaşını kutluyor, nice sağlıklı yıllar diliyorum.
Çeşme’de bayram
Hatipoğlu İnşaat’ın patronu Burak Hatipoğlu, bayramı eşi Melis Hanım, çocukları Defne ve Derin’le Çeşme’de kutladı. Genç işadamı, yaz tatilini geçirmek için ailesiyle beraber birkaç hafta önce İzmir’in gözde tatil beldesi Çeşme’ye gitmişti. Yoğun ve zor geçen kışın ardından güneşli günlerin tadını çıkaran Hatipoğlu’nun İstanbul’a dönmeye pek niyeti yok. Ailenin Çeşme tatili bir süre daha devam edecek.
Tatilde bile iş
Ağaoğlu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, tatilde de çalışanlardan. İnşaat sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Ağaoğlu, tatil için gittiği Çeşme’de şantiye ziyaret etti. Alaçatı’da yapımı devam eden Invictus Alaçatı projesini yerinden görmek isteyen işadamı, projenin sahibi Üzeyir Adıgüzel’den bilgi alırken, iş tecrübesini de paylaşmayı ihmal etmedi.
Sonunda kavuştular
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, pandemi sürecinde de yoğun iş temposuna devam etmiş ve tedbirli davranarak hem ailesinden hem de arkadaşlarından uzak durmuştu. Hamdi Bey, çok özlediği ailesine Bodrum’da kavuştu. Akfen Bodrum Loft’ta bir araya gelen Akın ailesi kavuşmanın mutluluğunu yaşarken bayram tatillerini de birlikte geçirdi.
Kıvanç Tatlıtuğ, bayramlaşmak için yanına gittiği Hamdi Akın’la Loft Elia’da akşam yemeği yedi. Yemeğe Akın’ın kızı Zeynep de katıldı.
Hijyen ön planda
Çetin Sağıroğlu ve Garo Nişan’ın sahibi olduğu Garo’s, açıldığı günden bu yana Bodrum’un popüler lezzet durağı. Tercihlerini çiftlik yerine deniz balıklarından yana kullanan mekan, mevsimine göre balık servisi yapıyor. Restoran, 40’ın üzerinde deniz ürünü ve sebzelerden yapılan mezeleriyle de hayli iddialı. Hijyene büyük önem veren Garo’s’un bu sezon koronavirüse karşı aldığı tedbirlerle de ön plana çıktığını belirteyim.
İlk hediye Gülben’den
Sadettin Saran, yeni yaşı için yarın Assos’taki çiftliğinde büyük bir parti veriyor. 56 yaşına giren Saran’ın partisinde Gülben Ergen sahne alacak. Ünlü işadamına ilk hediyeyi de Ergen verdi, sahne ücretinde 20 bin lira indirim yaptı.
Yıllar önce Hülya Avşar’la yaşadığı aşkla radarımıza giren işadamı Sadettin Saran, sonrasında cemiyetin yakından tanıdığı diş hekimi Emek Külür’le nikâh masasına oturmuştu.
Boşanmayla sonuçlanan evliliğinin ardından ise Emina Jahovic’le yeni bir aşka yelken açan Saran’ın bu ilişkisi de uzun sürmemişti. Hüsranla biten aşk ilişkilerinden ardından yeni bir sayfa açmak isteyen Sadettin Bey, doğum günü için dev bir organizasyon yapmış.
Yarın Assos’taki çiftliğinde vereceği parti için hiçbir masraftan kaçınmayan Saran, gecede konukları eğlendirmesi için de Gülben Ergen’le anlaşmış.
Duyduğuma göre Ergen, özel etkinlikte sahneye çıkmak için 100 bin TL istemiş, ancak sıkı pazarlıkla Saran rakamı 80 bine indirmeyi başarmış.
Normalde doğum günü 30 Ağustos olan işadamı, o hafta okullar açılacağı için kutlamayı erken bir tarihe çekerek konuklarını mağdur etmek istememiş. Ben de Sadettin Bey’in yeni yaşını kutluyor, nice sağlıklı yıllar diliyorum.
Çeşme’de bayram
Hatipoğlu İnşaat’ın patronu Burak Hatipoğlu, bayramı eşi Melis Hanım, çocukları Defne ve Derin’le Çeşme’de kutladı. Genç işadamı, yaz tatilini geçirmek için ailesiyle beraber birkaç hafta önce İzmir’in gözde tatil beldesi Çeşme’ye gitmişti. Yoğun ve zor geçen kışın ardından güneşli günlerin tadını çıkaran Hatipoğlu’nun İstanbul’a dönmeye pek niyeti yok. Ailenin Çeşme tatili bir süre daha devam edecek.
Tatilde bile iş
Ağaoğlu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, tatilde de çalışanlardan. İnşaat sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Ağaoğlu, tatil için gittiği Çeşme’de şantiye ziyaret etti. Alaçatı’da yapımı devam eden Invictus Alaçatı projesini yerinden görmek isteyen işadamı, projenin sahibi Üzeyir Adıgüzel’den bilgi alırken, iş tecrübesini de paylaşmayı ihmal etmedi.
Sonunda kavuştular
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, pandemi sürecinde de yoğun iş temposuna devam etmiş ve tedbirli davranarak hem ailesinden hem de arkadaşlarından uzak durmuştu. Hamdi Bey, çok özlediği ailesine Bodrum’da kavuştu. Akfen Bodrum Loft’ta bir araya gelen Akın ailesi kavuşmanın mutluluğunu yaşarken bayram tatillerini de birlikte geçirdi.
Kıvanç Tatlıtuğ, bayramlaşmak için yanına gittiği Hamdi Akın’la Loft Elia’da akşam yemeği yedi. Yemeğe Akın’ın kızı Zeynep de katıldı.
Hijyen ön planda
Çetin Sağıroğlu ve Garo Nişan’ın sahibi olduğu Garo’s, açıldığı günden bu yana Bodrum’un popüler lezzet durağı. Tercihlerini çiftlik yerine deniz balıklarından yana kullanan mekan, mevsimine göre balık servisi yapıyor. Restoran, 40’ın üzerinde deniz ürünü ve sebzelerden yapılan mezeleriyle de hayli iddialı. Hijyene büyük önem veren Garo’s’un bu sezon koronavirüse karşı aldığı tedbirlerle de ön plana çıktığını belirteyim.