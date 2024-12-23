İlk albümü yayında!

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Yedi yıldır Ibiza’da yaşayan Kozanoğlu, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve prodüksiyonunu tamamen kendisinin üstlendiği 10 şarkıdan oluşan albümüne “Lady” adını verdi.

Albümün ilk iki şarkısı dün itibarıyla tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Geriye kalan 8 şarkının ise önümüzdeki 3 ay boyunca aralıklarla yayınlanacağı açıklandı.

Bir dönem cemiyet hayatında adından sıkça söz ettiren Yasemin Kozanoğlu, Sinan Çetin ile tanışmasının ardından film setlerinde de boy göstermişti. Ünlü isim, aynı zamanda Ahu Tuğbay’ın kızı, Nevbahar Koç’un ise teyzesinin kızı olarak biliniyor. Yasemin Kozanoğlu, yeni albümüyle DJ’lik kariyerinde iddialı bir başlangıç yaparken, müzik dünyasında da güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor.

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Davette buluştular

Başarılı girişimci ve mühendis Kaan Şahin ile Prof. Dr. Murat Aksoy’un ortak girişimi olan KYE markası, kozmetik sektöründeki iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Gıda takviyesi ve dermo kozmetik alanlarında yenilikçi ürünler sunan KYE, yeni yıl davetiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yeniköy Vaha’da düzenlenen etkinlik, iş, sanat ve cemiyet hayatından pek çok önemli ismi bir araya getirdi. Geceye damgasını vuran an ise markanın yeni Cilt Serum Serisi’nin tanıtımı oldu. Yenilikçi cilt bakım ürünleriyle sektöre öncülük eden KYE, bu seriyle kullanıcılarının ilgisini çekmeyi hedefliyor. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen davet, KYE’nin sektördeki konumunu güçlendirdiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Film gibi evlenme teklifi

Eğlence sektörünün ünlü ismi Mert Çakırhan ve mimar sevgilisi Aleyna Yaşar 8 aydır süren aşkı, Nadide’de gerçekleşen unutulmaz bir evlenme teklifiyle taçlandı.

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Romantik atmosferde, 200 kişinin alkışları eşliğinde diz çökerek sevgilisine “Benimle evlenir misin?” diyen Çakırhan, unutulmaz bir ana imza attı. Zarif dekorasyon, çiftin özel şarkısıyla birleşirken Aleyna’nın “Evet” cevabı davetliler arasında büyük coşku yarattı. Duygusal anlar yaşatan Çakırhan, “Aleyna benim her şeyim, onun hep mutlu olmasını istiyorum” dedi. Bu masalsı gecenin ardından çiftin düğünü şimdiden merakla bekleniyor!

Bursa’da kapılarını açtı

İstanbul’da iki şubesi bulunan Galliard, Bursa’daki yeni şubesini Down Town AVM’de düzenlenen görkemli bir davetle açtı. Açılışı, L’Officiel dergisi üstlenirken, geceye Rus dansçıların şovları ve canlı müzik performansları damga vurdu. Etkinliğe Hazal Filiz Küçükköse, Ekin Türkmen, Begüm Akkaya, Emre Erdemoğlu ve Hülya Gülşen gibi tanınmış isimler katıldı. Galliard’ın sahibi Ahmet Uras ve eşi Yasemin Taciroğlu Uras, davetlilere ev sahipliği yaptı. Bursa ve İstanbul cemiyet hayatından önemli isimlerin de yer aldığı gece, büyük ilgi gördü.

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Yasemin Taciroğlu Uras - Ahmet Uras



Hülya Gülşen



Ekin Türkmen



Begüm Akkaya