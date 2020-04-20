İlişki uzmanı kocasını evden attı!

“Kocan Kadar Konuş” kitabıyla tanınan “ilişki uzmanı” yazar Şebnem Burcuoğlu, ikinci eşiyle de boşanma arifesinde. Burcuoğlu, karantina döneminde kavga ettiği kocasını evden attı!
Ele verir talkını kendi yutar salkımı’ sözü tam da Şebnem Burcuoğlu için söylenmiş! “Kocan Kadar Konuş” kitabıyla tanınan “ilişki uzmanı” yazar, ikinci evliliğini de bitirme aşamasında...
İlk evliliğini Oğuzhan Saygı’yla yapan Şebnem Burcuoğlu, 5 ay sonunda soluğu mahkemede alarak boşanmıştı.
Daha sonra Efe Yapıcı’yla nikâh masasına oturan ünlü yazar, geçen yıl Pamir adını verdiği bir erkek bebek dünyaya getirmişti. Bir röportajında “bebekten sonra evliliklerini bir eksene oturtmaya çalıştıklarını” söyleyen yazar, herkese ilişki tavsiyeleri verirken, kendi taktiklerinde başarısız oldu...
KAVGA ÇIKTI İPLER KOPTU
Aldığım duyumlara göre çift, karantina döneminde evde kapalı kalınca büyük bir kavgaya tutuşmuş.
Kavganın ardından Şebnem Burcuoğlu, Efe Yapıcı’yı evden atmış!
Yapıcı’nın evden ayrılmasıyla bebeğiyle tek başına kalan yazarın, ilişkisine ara vermek istediği söyleniyor.
Bu süreçte evliliklerini kurtaramayacaklarına inanırlarsa, karantina sonrası boşanma davası açarak ayrı yollara gidecekler.
Çin’de karantina sürecinin bitmesinin ardından binlerce çiftin boşanma davası açması gündem olmuştu.
Belli ki Türkiye’de de benzer bir tablo yaşanacak.
Umarım Şebnem Burcuoğlu-Efe Yapıcı çifti, bebekleri Pamir hatırına evliliklerini kurtarma yolunu seçer.
Belki de Burcuoğlu’nun kitaplarında verdiği ilişki tavsiyelerini kendi evliliğinde uygulaması gerekiyordur...
Evin erkeklerine kazak örüyor
Epos 7 Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Mika-Der Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arzu Sabancı, bu zor günlerde bir yandan her iki dernek aracılığıyla sağlık çalışanları için yapılan yardımları koordine ederken bir yandan da evinin erkeklerine kazak örüyor.
Büyük oğlu Hacı Sabancı’nın kazağını bitiren Arzu Hanım, şimdilerde ortanca oğlu Hakan Sabancı için eline ipi ve şişi almış. Ardından küçük oğlu Kerim, son olarak da eşi Ömer Bey’e birer kazak örecek olan Sabancı, yeni bir akıma öncülük edecek bence.
Stiliyle ve moda markaları için hazırladığı koleksiyonlarla kadınların yakın takibinde olan Arzu Hanım, el örgüsü kazak modası başlatırsa hiç şaşırmayın!Arzu Sabancı’nın bu Instagram paylaşımını görünce, aklıma Mustafa Sandal’ın 90’lardaki şarkısı “Bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli” geldi!
Yeni koleksiyon salgın kurbanı
‘Direct Message’ markasının sahibi Deniz Marşan’ın üzerinde 1 yıl çalıştığı 5’inci koleksiyonunun lansmanı, koronavirüs kurbanı oldu. Ancak modacı, koleksiyonunu tanıtmanın bir yolunu buldu.
2015 yılında kurduğu markası Direct Message ile büyük başarı yakalayan stil danışmanı Deniz Marşan, birbirinden renkli mayo, bikini ve kimono tasarımlarını her yıl nisan ayında yaptığı lansman partileriyle tanıtıyordu.
Marşan, koronavirüs nedeniyle herkesin evlerine kapandığı bu dönem, koleksiyonunu tanıtmak için farklı bir yol buldu.
Koleksiyonunu sosyal medya ve internet sitesi üzerinden tanıtacak olan stil danışmanı, şimdilerde ürünlerinin fotoğraflarını Ceylan Sözer’e çektiriyor. Ne demişler; her zaman bir çıkar yol vardır...
Başarılı stil danışmanı ve modacı Deniz Marşan’ı hem yenilikçi fikri hem de azminden dolayı tebrik ediyorum.
Deniz Marşan
Koronavirüsü yendi
Vakko’nun ortaklarından Rıfat Elhadef’in eşi Marina Elhadef de koronavirüse yakalandı. Tedavisi evde yapılan Elhadef, tek başına geçirdiği 14 günlük karantina günlerinin ardından iyileşerek çocuklarına kavuştu.
Virüsü Bebek Lucca’da katıldığı bir doğum günü davetinde kaptığını düşünen Marina Elhadef, ilk belirtiler ortaya çıkar çıkmaz zaman kaybetmeden hastaneye gitti. Koronavirüs testi pozitif çıkan Marina Hanım, hemen tedaviye alındı.
Tedaviye olumlu cevap veren ve kronik bir rahatsızlığı da bulunmayan Marina Elhadef, karantina kurallarına uyma şartıyla evine gönderildi.
Marina Hanım, evde kendini izole ederek tedavisini sürdürdü, hatta 10 günde tamamen iyileşti. Bu süreçte iki çocuğu ve eşinin yanına da asla yaklaşmadı.
14 günlük karantina süresinin sonunda tamamen iyileştiği doktorları tarafından tespit edilen Marina Hanım’ın çocuklarıyla bir araya gelmesine izin verildi. Derin bir ‘oh’ çeken Marina Elhadef’e ben de geçmiş olsun diyorum...
İlişki uzmanı kocasını evden attı!
“Kocan Kadar Konuş” kitabıyla tanınan “ilişki uzmanı” yazar Şebnem Burcuoğlu, ikinci eşiyle de boşanma arifesinde. Burcuoğlu, karantina döneminde kavga ettiği kocasını evden attı!
Ele verir talkını kendi yutar salkımı’ sözü tam da Şebnem Burcuoğlu için söylenmiş! “Kocan Kadar Konuş” kitabıyla tanınan “ilişki uzmanı” yazar, ikinci evliliğini de bitirme aşamasında...
İlk evliliğini Oğuzhan Saygı’yla yapan Şebnem Burcuoğlu, 5 ay sonunda soluğu mahkemede alarak boşanmıştı.
Daha sonra Efe Yapıcı’yla nikâh masasına oturan ünlü yazar, geçen yıl Pamir adını verdiği bir erkek bebek dünyaya getirmişti. Bir röportajında “bebekten sonra evliliklerini bir eksene oturtmaya çalıştıklarını” söyleyen yazar, herkese ilişki tavsiyeleri verirken, kendi taktiklerinde başarısız oldu...
KAVGA ÇIKTI İPLER KOPTU
Aldığım duyumlara göre çift, karantina döneminde evde kapalı kalınca büyük bir kavgaya tutuşmuş.
Kavganın ardından Şebnem Burcuoğlu, Efe Yapıcı’yı evden atmış!
Yapıcı’nın evden ayrılmasıyla bebeğiyle tek başına kalan yazarın, ilişkisine ara vermek istediği söyleniyor.
Bu süreçte evliliklerini kurtaramayacaklarına inanırlarsa, karantina sonrası boşanma davası açarak ayrı yollara gidecekler.
Çin’de karantina sürecinin bitmesinin ardından binlerce çiftin boşanma davası açması gündem olmuştu.
Belli ki Türkiye’de de benzer bir tablo yaşanacak.
Umarım Şebnem Burcuoğlu-Efe Yapıcı çifti, bebekleri Pamir hatırına evliliklerini kurtarma yolunu seçer.
Belki de Burcuoğlu’nun kitaplarında verdiği ilişki tavsiyelerini kendi evliliğinde uygulaması gerekiyordur...
Evin erkeklerine kazak örüyor
Epos 7 Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Mika-Der Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arzu Sabancı, bu zor günlerde bir yandan her iki dernek aracılığıyla sağlık çalışanları için yapılan yardımları koordine ederken bir yandan da evinin erkeklerine kazak örüyor.
Büyük oğlu Hacı Sabancı’nın kazağını bitiren Arzu Hanım, şimdilerde ortanca oğlu Hakan Sabancı için eline ipi ve şişi almış. Ardından küçük oğlu Kerim, son olarak da eşi Ömer Bey’e birer kazak örecek olan Sabancı, yeni bir akıma öncülük edecek bence.
Stiliyle ve moda markaları için hazırladığı koleksiyonlarla kadınların yakın takibinde olan Arzu Hanım, el örgüsü kazak modası başlatırsa hiç şaşırmayın!Arzu Sabancı’nın bu Instagram paylaşımını görünce, aklıma Mustafa Sandal’ın 90’lardaki şarkısı “Bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli” geldi!
Yeni koleksiyon salgın kurbanı
‘Direct Message’ markasının sahibi Deniz Marşan’ın üzerinde 1 yıl çalıştığı 5’inci koleksiyonunun lansmanı, koronavirüs kurbanı oldu. Ancak modacı, koleksiyonunu tanıtmanın bir yolunu buldu.
2015 yılında kurduğu markası Direct Message ile büyük başarı yakalayan stil danışmanı Deniz Marşan, birbirinden renkli mayo, bikini ve kimono tasarımlarını her yıl nisan ayında yaptığı lansman partileriyle tanıtıyordu.
Marşan, koronavirüs nedeniyle herkesin evlerine kapandığı bu dönem, koleksiyonunu tanıtmak için farklı bir yol buldu.
Koleksiyonunu sosyal medya ve internet sitesi üzerinden tanıtacak olan stil danışmanı, şimdilerde ürünlerinin fotoğraflarını Ceylan Sözer’e çektiriyor. Ne demişler; her zaman bir çıkar yol vardır...
Başarılı stil danışmanı ve modacı Deniz Marşan’ı hem yenilikçi fikri hem de azminden dolayı tebrik ediyorum.
Deniz Marşan
Koronavirüsü yendi
Vakko’nun ortaklarından Rıfat Elhadef’in eşi Marina Elhadef de koronavirüse yakalandı. Tedavisi evde yapılan Elhadef, tek başına geçirdiği 14 günlük karantina günlerinin ardından iyileşerek çocuklarına kavuştu.
Virüsü Bebek Lucca’da katıldığı bir doğum günü davetinde kaptığını düşünen Marina Elhadef, ilk belirtiler ortaya çıkar çıkmaz zaman kaybetmeden hastaneye gitti. Koronavirüs testi pozitif çıkan Marina Hanım, hemen tedaviye alındı.
Tedaviye olumlu cevap veren ve kronik bir rahatsızlığı da bulunmayan Marina Elhadef, karantina kurallarına uyma şartıyla evine gönderildi.
Marina Hanım, evde kendini izole ederek tedavisini sürdürdü, hatta 10 günde tamamen iyileşti. Bu süreçte iki çocuğu ve eşinin yanına da asla yaklaşmadı.
14 günlük karantina süresinin sonunda tamamen iyileştiği doktorları tarafından tespit edilen Marina Hanım’ın çocuklarıyla bir araya gelmesine izin verildi. Derin bir ‘oh’ çeken Marina Elhadef’e ben de geçmiş olsun diyorum...