İkiz kardeşi de boşanmaya çalışıyor!

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Almanya’da yaşayan eşi Selin Özoğuz’dan ayrılmak isteyen ünlü müzisyenin, 10 yıllık evliliğini sonlandırmak için iki yıldır çaba gösterdiği öğrenildi. 2015 yılında Berlin’de evlenen çiftin bir oğlu bulunuyor. Selin Özoğuz ve oğlu, Almanya’da yaşamaya devam ediyor.





Hakan Özoğuz’un boşanma sürecinin neden uzadığına dair herhangi bir bilgi yok ama ünlü gitaristin özel hayatını basından uzak tutmayı tercih ettiği biliniyor.





Gökhan Özoğuz, 13 yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz ocak ayında eşinden boşanmış, sonrasında dinlenmek için Londra’ya gitmişti. İkizler, gruplarıyla birlikte nisan ve mayıs aylarında Avrupa turnesinde olacak…

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Dev zirve Damla’ya emanet

Yapay zekâ dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan AI Tomorrow Summit 2025, bu yıl da büyük bir heyecana sahne olacak. 22-23 Mayıs tarihlerinde yapılacak zirvenin sunuculuğunu, CNN Türk’ün deneyimli ismi Damla Uğurtürk üstlenecek.

Bu yıl bakanlar, teknoloji devlerinin CEO’ları ve birçok önemli konuşmacının katılımıyla gerçekleşecek zirve, yapay zekanın geleceğini şekillendiren konuları ele alacak. Yapay zekânın toplumsal ve bireysel yaşamları da nasıl dönüştürdüğünü anlatacak olan zirve, Türkiye’nin yapay zekâ çağında dönüşüme öncülük eden bir güç olması için kritik bir rol üstleniyor.

Baba-kız zamanının değeri

Galatasaray’ın eski yöneticisi ve Maritza İnşaat’ın patronu Emir Sarıgül’ün kızları Ayşenaz ve Azra’ya olan sevgisini bilmeyen yoktur. Geçtiğimiz hafta sosyal medya paylaşımlarına bakarken, onun bu sevgiyi nasıl gösterdiğine bir kez daha şahit oldum.

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Sarıgül, kızlarıyla birebir vakit geçirmeye büyük önem veriyor. Bunu, Ayşenaz ve Azra ile ayrı günlerde “baba-kız saatleri” düzenleyerek gösterdiğini fark ettim. Her iki kızını da Zuma Restoran’a ayrı ayrı götürmüş ve onlarla özel zaman geçirmiş. Düşününce, bu davranışın ne kadar değerli olduğunu anladım. Ortak buluşmalar elbette çok güzel ama birebir geçirilen zamanın da ayrı bir anlamı var. Bu detay beni gerçekten etkiledi ve çok hoşuma gitti.

İlk kez İstanbul’da!

Antalya’nın köklü lezzet noktalarından biri olan 7 Mehmet, daha önce Bebek Otel’de kısa süreli bir pop-up deneyimiyle İstanbul’a göz kırpmıştı. Şimdi ise bu adımı bir üst seviyeye taşıyor ve ilk kez kalıcı olarak İstanbul’da kapılarını açıyor.

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Yeni adresi ise Rixos Tersane İstanbul! Geleneksel Türk mutfağını modern dokunuşlarla buluşturan 7 Mehmet, artık İstanbul’daki lezzet tutkunlarını da ağırlamaya hazırlanıyor. Antalya’dan İstanbul’a uzanan bu lezzet yolculuğu, gastronomi dünyasında büyük ilgi uyandıracak gibi görünüyor.