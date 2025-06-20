İkinci kez baba oluyor

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Cemre-Selçuk İnan çifti, 2019 yılında dünyaya gelen kızları Lisa’nın ardından yine bir kız çocuk bekliyor. Çift, yeniden aynı heyecanı yaşamanın mutluluğunu taşıyor.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yolculuğuna emin adımlarla devam eden Selçuk İnan, saha dışında olduğu kadar saha içinde de hareketli günler yaşıyor. Süper Lig’e yükselen Kocaelispor, bu ay başında Selçuk İnan’ı takımın başına getirmişti. Yeni sezona sıkı bir hazırlık süreciyle giren teknik adam, hızla transfer atağına başlamıştı. Selçuk İnan, bir yandan yeniden baba olmanın heyecanını yaşarken, diğer yandan Kocaelispor’u Süper Lig’de başarıya taşımak için yoğun bir mesai harcıyor.

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Bebek haberi için tebrik ediyor ve ligde başarılar diliyorum...

Büyük İtalya turunda





Oyuncu Gülseven Yılmaz, Amerika macerasının ardından rotasını İtalya’ya çevirdi. Sanat ve lezzet tutkusuyla tanınan Yılmaz, hayalini kurduğu büyük İtalya turuna Venedik’ten start verdi.

Tur boyunca Roma’dan Napoli’ye, Floransa’dan Palermo’ya uzanan duraklarda hem tarihi dokuları keşfedecek hem de yerel mutfakların izini sürecek. Yolculuğunu blogunda paylaşan Yılmaz, takipçilerine adeta görsel ve damak tadına hitap eden bir İtalya deneyimi sunacak.

Oğlu oldu





Ünlü moda tasarımcısı Ümit Benan, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2006 yılından bu yana Milano’da yaşayan Benan’ın oğlu Kai Benan Loro Piana, 18 Haziran’da dünyaya geldi. Moda dünyasının dikkatle takip ettiği Benan, aile hayatındaki bu yeni sayfayı sevenleriyle sessizce paylaştı.

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Benan ve eşi Margherita Loro Piana, 2023 yılında kızları Maia’yı kucaklarına almıştı. Margherita, İtalya’nın köklü lüks giyim markası Loro Piana’nın altıncı nesil temsilcisi, aynı zamanda markanın varislerinden biri.

Yaz turnuvası renkli geçti

SenCard Games 2025 Yaz Sezonu, Kalamış Spor Tesisleri’nde düzenlenen renkli bir turnuvayla sona erdi. Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan’ın ev sahipliğinde, 2 gün süren etkinlikte plaj voleybolunda QNB Sigorta, futbolda ise Şişecam şampiyon oldu.

“Rekabet ve beraberlik” kavramlarının bir arada yaşandığı turnuvada, Babalar Günü’ne özel etkinlikler ve gösteri maçları yapıldı, ailece geçirilen keyifli anlar yaşandı. Futbol finalinin FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek tarafından yönetilmesi ise organizasyona ayrı bir renk kattı.