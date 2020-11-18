İkinci barış yakın mı

1 yıl önce evlenen Feyza-Kaan Boyner çifti, anne baba olmak için gün sayıyor. Erkek bebek bekleyen çift, oğullarına “Kuzey” adını verecek.

Cemiyetin yakından tanıdığı işadamı Kaan Boyner, geçtiğimiz yılın eylül ayında sevgilisi Feyza Balin’le Hotel Les Ottomans’da yapılan görkemli bir düğünle evlenerek bekarlığa veda etmişti. 5 yıllık ilişkilerini nikâh masasına taşıyan çift, şimdi de anne-baba olmak için gün sayıyor.

Aldığım duyumlara göre Feyza Balin Boyner, 8 aylık hamileymiş. Erkek bebek bekleyen çiftin çocuklarına “Kuzey” adını vereceğini de öğrendim. Evliliklerini gözler önünde yaşamayı sevmeyen çift, şimdilerde büyük heyecanla bebeklerinin doğumunu bekliyor.



Güzellik sırrını paylaşacak

Eski Türkiye güzellerinden Emel Yıldırım, duyduğuma göre modacı kimliğine bir yenisini daha ekliyormuş. Kendi adını taşıyan hazır giyim ve haute couture markasıyla moda dünyasında adından söz ettiren Emel Hanım, şimdilerde bir güzellik merkezi açmak için kolları sıvamış. Nişantaşı’nda açmayı planladığı güzellik merkezinde uzman konukların katılacağı sohbet etkinlikleri de düzenlenecekmiş. “Bir güzellik merkezinden daha fazlası” olarak nitelendirdiği merkezin açılışı ise yeni yıl sonrası yapılacakmış. Emel Hanım’a yeni işinde başarılar diliyor, hayırlı olsun diyorum...



Çocukları unutmadı

Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hattat’ın eşi Burcu Hattat, şu sıralar yaptığı hayır işleriyle çok konuşuluyor. Son olarak Beşiktaş’ın kadın taraftar grubu ‘Çarşı Kadın’ın köy okulları kampanyasına destek olan Hattat, Siirt-Pervari’deki bir köy okuluna 150 tane mont yollamış.