İki ayrı ev tuttu

Genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu, yaz tatili için Çeşme’de sevgilisi Zehra Çilingiroğlu’na ayrı, ailesine ayrı ev tuttu.
Geçen hafta Kıvanç Tatlıtuğ’un Bodrum’daki iki yazlık evini ailesine tahsis ettiğini, kendisi de eşiyle kiraya çıktıklarını yazmıştım. Hem kalabalık ailesi rahat etsin diye hem de tatilde onlarla birlikte olmak için böyle bir karar alan Tatlıtuğ’un hareketini çok beğenmiştim. Bu haberim çıktıktan sonra bir telefon aldım ve genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da benzer bir hareket yaptığını öğrendim.
Bilka Denizcilik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu olan Alaattin Bey, yaklaşık 1 yıldır Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile flört ediyor.
Ailesine çok düşkün olan Alaattin Kadayıfçıoğlu, hem sevgilisiyle tatil yapmak için hem de bu süreçte ailesiyle de bir arada olmak için Çeşme’den iki ayrı yazlık ev tutmuş.
Londra’da üniversite okurken tanışan çift, bir süredir birbirlerinin aileleriyle de görüşüyor.
Sevgilisinin annesi Ceyda Kadayıfçıoğlu ile iyi anlaşan Çilingiroğlu, doğum gününe katılarak, müstakbel kayınvalidesine pırlanta küpe hediye etmişti. Aynı şekilde Hülya Avşar da kızının sevgilisiyle iyi anlaşıyor. Belli ki bu yaz aileler, Çeşme’de sık sık bir araya gelerek iyice kaynaşacak.
İHANETİ AFFETMEDİ
Kaya Holding’in veliahtlarından Burak Kaya ve siyasetçi Cavit Çağlar’ın kızı Yasemin Çağlar’ın boşanmak üzere olduğunu mayıs ayında yazmıştım. Aldığım duyumlara göre çift, geçtiğimiz perşembe günü sessiz sedasız boşanmış.
2007’de Kıbrıs’ta yapılan görkemli bir düğünle evlenen çiftin iki çocuğu var.
Eşinin çapkınlık haberlerinden sonra Yasemin Hanım’ı davadan vazgeçirmek için yakın dostları ve aile büyükleri de araya girmişti. Ancak ihaneti affetmeyen Yasemin Hanım, evliliğine son noktayı koymuş.
Üstelik boşanırken de eşinden hiçbir şey talep etmeyerek, davanın uzamasını engellemiş ve tek celsede boşanmış.
Sağlıklı tatil
Karantina sürecinde sıkıntıdan herkes sağlıksız ama mutlu eden yiyeceklere yöneldi! Cemiyetin ünlü isimleri de diyet ve spor yaparak karantina döneminde aldıkları fazlalıklarını atmak için uğraşıyor ve detoks kamplarına katılarak biriken toksinlerinden kurtuluyor. Onlardan biri de ünlü iç mimar Alara Koçibey!
Le Meridien Bodrum Beach Resort’a giden Koçibey, otelin dünyaca ünlü sağlık merkezi Vitalica Wellness’de detoks yapıyor. Önceki gün zindelik katan ozon tedavisi yaptıran Alara Hanım, yogayı da ihmal etmiyor. Önceki gün yoga hamağında poz veren Koçibey bu karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.
Bütünsel sağlık konusunda hizmet veren Vitalica Wellness, Türkiye’nin en seçkin lokasyonunda eşsiz bir deneyim sunuyor.
Yoga hamağında çekilen fotoğrafını Instagram hesabına yükleyen Alara Koçibey o karenin altına “Take a deep breath and namaste” (*Derin bir nefes alın ve namaste) notunu düştü.
‘Pandemi’ye uygun restoran
Küresel koronavirüs salgını tabii ki kendi jargonunu da yarattı! Örneğin ‘Pandemi’, artık günlük cümlelerimizin içindeki vazgeçilmez kelimelerimizden biri oldu.
Şimdi bir de ‘Pandemi Restaurant’ımız var!
Bodrum’da açılan Pandemi Restaurant, sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uygun olarak hazırlandı ve Covid-19 kapsamında alınan tedbirlere maksimum dikkatle uyarak örnek işletme olmayı hedefliyor.
Sun Entertainment tarafından açılan, işletmeciliğini Kemal Üşenmez’in yaptığı restoran, Türk ve dünya mutfağından lezzetlerin yanı sıra Derya Bedavacı, Rubato, Mehmet Erdem ve Deha Bilimlier gibi sevilen isimlerin canlı performanslarına da yer verecek.
Telefonla konuştuğum Kemal Üşenmez, “Salgın hastalıkla zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde yeni düzene de ayak uydurmaya çalışıyoruz ve insanların moral bulması için uğraşıyoruz” dedi.
Kemal Bey’e katılıyorum, herkesin morale ihtiyacı var. Umarım yeni girişimleri onlara hayırlı, uğurlu gelir.
İki ayrı ev tuttu
Genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu, yaz tatili için Çeşme’de sevgilisi Zehra Çilingiroğlu’na ayrı, ailesine ayrı ev tuttu.
Geçen hafta Kıvanç Tatlıtuğ’un Bodrum’daki iki yazlık evini ailesine tahsis ettiğini, kendisi de eşiyle kiraya çıktıklarını yazmıştım. Hem kalabalık ailesi rahat etsin diye hem de tatilde onlarla birlikte olmak için böyle bir karar alan Tatlıtuğ’un hareketini çok beğenmiştim. Bu haberim çıktıktan sonra bir telefon aldım ve genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da benzer bir hareket yaptığını öğrendim.
Bilka Denizcilik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu olan Alaattin Bey, yaklaşık 1 yıldır Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile flört ediyor.
Ailesine çok düşkün olan Alaattin Kadayıfçıoğlu, hem sevgilisiyle tatil yapmak için hem de bu süreçte ailesiyle de bir arada olmak için Çeşme’den iki ayrı yazlık ev tutmuş.
Londra’da üniversite okurken tanışan çift, bir süredir birbirlerinin aileleriyle de görüşüyor.
Sevgilisinin annesi Ceyda Kadayıfçıoğlu ile iyi anlaşan Çilingiroğlu, doğum gününe katılarak, müstakbel kayınvalidesine pırlanta küpe hediye etmişti. Aynı şekilde Hülya Avşar da kızının sevgilisiyle iyi anlaşıyor. Belli ki bu yaz aileler, Çeşme’de sık sık bir araya gelerek iyice kaynaşacak.
İHANETİ AFFETMEDİ
Kaya Holding’in veliahtlarından Burak Kaya ve siyasetçi Cavit Çağlar’ın kızı Yasemin Çağlar’ın boşanmak üzere olduğunu mayıs ayında yazmıştım. Aldığım duyumlara göre çift, geçtiğimiz perşembe günü sessiz sedasız boşanmış.
2007’de Kıbrıs’ta yapılan görkemli bir düğünle evlenen çiftin iki çocuğu var.
Eşinin çapkınlık haberlerinden sonra Yasemin Hanım’ı davadan vazgeçirmek için yakın dostları ve aile büyükleri de araya girmişti. Ancak ihaneti affetmeyen Yasemin Hanım, evliliğine son noktayı koymuş.
Üstelik boşanırken de eşinden hiçbir şey talep etmeyerek, davanın uzamasını engellemiş ve tek celsede boşanmış.
Sağlıklı tatil
Karantina sürecinde sıkıntıdan herkes sağlıksız ama mutlu eden yiyeceklere yöneldi! Cemiyetin ünlü isimleri de diyet ve spor yaparak karantina döneminde aldıkları fazlalıklarını atmak için uğraşıyor ve detoks kamplarına katılarak biriken toksinlerinden kurtuluyor. Onlardan biri de ünlü iç mimar Alara Koçibey!
Le Meridien Bodrum Beach Resort’a giden Koçibey, otelin dünyaca ünlü sağlık merkezi Vitalica Wellness’de detoks yapıyor. Önceki gün zindelik katan ozon tedavisi yaptıran Alara Hanım, yogayı da ihmal etmiyor. Önceki gün yoga hamağında poz veren Koçibey bu karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.
Bütünsel sağlık konusunda hizmet veren Vitalica Wellness, Türkiye’nin en seçkin lokasyonunda eşsiz bir deneyim sunuyor.
Yoga hamağında çekilen fotoğrafını Instagram hesabına yükleyen Alara Koçibey o karenin altına “Take a deep breath and namaste” (*Derin bir nefes alın ve namaste) notunu düştü.
‘Pandemi’ye uygun restoran
Küresel koronavirüs salgını tabii ki kendi jargonunu da yarattı! Örneğin ‘Pandemi’, artık günlük cümlelerimizin içindeki vazgeçilmez kelimelerimizden biri oldu.
Şimdi bir de ‘Pandemi Restaurant’ımız var!
Bodrum’da açılan Pandemi Restaurant, sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uygun olarak hazırlandı ve Covid-19 kapsamında alınan tedbirlere maksimum dikkatle uyarak örnek işletme olmayı hedefliyor.
Sun Entertainment tarafından açılan, işletmeciliğini Kemal Üşenmez’in yaptığı restoran, Türk ve dünya mutfağından lezzetlerin yanı sıra Derya Bedavacı, Rubato, Mehmet Erdem ve Deha Bilimlier gibi sevilen isimlerin canlı performanslarına da yer verecek.
Telefonla konuştuğum Kemal Üşenmez, “Salgın hastalıkla zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde yeni düzene de ayak uydurmaya çalışıyoruz ve insanların moral bulması için uğraşıyoruz” dedi.
Kemal Bey’e katılıyorum, herkesin morale ihtiyacı var. Umarım yeni girişimleri onlara hayırlı, uğurlu gelir.