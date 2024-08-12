İhanet, taklit ve iflas!

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Turizm sektörünün tanınmış isimlerinden Kerem Tümay, eski eşi Merve Arkon’u diş hekimi Birgül Metin’le aldatmış, çift bunun üzerine ayrılmıştı.

2 yıl önce bu haber sosyeteye bomba gibi düşmüştü.

Çünkü Birgül Metin, Merve Arkon’un yakın arkadaşıydı!

Hem eşinin hem de arkadaşının ihanetine uğrayan Merve Hanım, bu olayı affetmemiş ve boşanmıştı. Kerem Tümay ve Birgül Metin çok geçmeden evlense de bu cephede sular durulmuyor!

Birgül Metin’in, sık sık sosyal medya hesabından Merve Arkon’a nispet yaptığı iddia ediliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla Kerem Tümay’ın 50’nci yaş gününü Toskana’da Andrea Bocelli konserinde kutladıklarını paylaşmış ve altına “Bir rüyanın gerçek olması” yazarak hayalini gerçekleştirdiğini söylemişti.

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Ama çiftin yakın arkadaşları, aynı paylaşımın 2 yıl önce Merve Arkon tarafından yapıldığını biliyor! Arkon, 2 yıl önce aynı programı yapmış!

Duyduğuma göre Arkon, Birgül Metin’in kendisini taklit ettiğini anlatıyormuş. “Benim ayak izimden yürüyor” diyen Arkon, Kerem Tümay’ın iflasın eşiğinde olduğunu, nafakasını bile Birgül Metin’in yatırdığını söylüyormuş!

Birgül Hanım’ın eşinin tüm borçlarına kefil olduğu da gelen bilgiler arasında...



Merve Arkon

Aileden tam destek

Ünlü yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin, takı tasarım markası Rafael Indiana’nın yeni koleksiyonunu Bodrum Maçakızı’nda tanıttı. Lansmanda genç tasarımcıyı sevgilisi Dilan Çiçek Deniz de yalnız bırakmadı.

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Etkinlikte Çetin’in ailesi de tam kadro yer alırken, Sinan Çetin’in oğluna olan desteği dikkat çekti. Lansmanda Rafael Cemo Çetin, sevgilisini ilk kez babasıyla tanıştırarak, güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz’le ilişkisini perçinledi. Mine Kalpakçıoğlu ve oğlu Kaan Taşkent gibi ünlü isimlerin katıldığı davette, Rafael Cemo Çetin’in tasarımları büyük beğeni topladı.

Madalya pozu

Sosyal medyanın popüler isimlerinden Mehtap Algül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ile Paris’te bir araya geldi.

Çakıroğlu’nun heyecan dolu final maçını tribünden izleyen Algül, maç sonrası milli sporcuyla buluşarak tebriklerini iletti. İkili, bu özel anı ölümsüzleştirmek için birlikte poz verdi. Algül, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Buse Naz Çakıroğlu’nun başarılarından duyduğu gururu dile getirdi ve genç sporcuya olan desteğini vurguladı.

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İtalya’ya çıkarma yaptı

Türk tekstilcileri, İtalya’nın önemli moda etkinliklerinden biri olan Uluslararası Plaj Giyim Fuarı’na (Maredamare) damga vurdu.



Louren Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Solmaz, Türk tekstil sektörünün dünya pazarındaki gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, birçok firmanın kapasite artırma çalışmalarına başladığını vurguladı. Fuar kapsamında 2024 ilkbahar-yaz koleksiyonunu sergileyen Louren, İtalyan modaseverlerden tam not aldı.



Çağlar Solmaz