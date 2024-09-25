Icardi’den Nusret’e ince ayar!

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Dünyaca ünlü et ustamız Nusret Gökçe’nin Fenerbahçeliliği dillere destan! Geçtiğimiz günkü derbide, Galatasaray Fenerbahçe’yi kendi evinde 3-1 yenmiş, Fenerlilelere büyük hüsran yaşatmıştı. Maçın ardından sosyal medya adeta kaynarken, Nusret de desteğini esirgemedi! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u “adamın tillahı”, teknik direktör Jose Mourinho’yu ise “adamın destanı” ilan eden Nusret’in paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.





Ancak Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu fırsatı kaçırmadı ve gönderiye esprili bir şekilde “Bugün değil kardeşim” yorumunu ekleyerek sosyal medyada büyük ses getirdi. Icardi’nin bu ince ayarı, 5 binin üzerinde yorum aldı ve özellikle Galatasaraylı taraftarlar bu cevaba büyük destek verdi! Sportmenlik içerisinde tatlı bir atışma olmuş gerçekten...

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Mert Alaş’tan Milano’da görkemli parti

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, kurucusu olduğu lüks cin markasıyla Dolce&Gabbana’nın Milano Fashion Week kapanış partisine ev sahipliği yaptı. Alaş, yakın dostu Madonna ile birlikte katıldığı etkinlikte, moda ve sanat dünyasından ünlü isimlerle unutulmaz bir geceye imza attı. Langosteria Bistrot’daki yemeğin ev sahipliği yapan Mert Alaş’a, moda, sanat ve kültür dünyasından tanınmış konuklar eşlik etti.





İkonik İtalyan model Mariacarla Boscono, Eva Herzigová, Anok Yai, Joan Smalls, Alton Mason gibi dikkat çeken isimlerin yanı sıra birçok ünlü isim katılımlarıyla bu geceyi unutulmaz kıldı. Mert Alaş, cin markasını 2021’de piyasaya sürmüş, içeriğindeki nadir botanik özleriyle kısa sürede kendini bu alanda da kanıtlamıştı.

Dostlarla ‘derbi kritiği’

JollyTur’un patronu ve spor dünyasının tanınmış ismi Sinan Vardar, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini dostlarıyla analiz etti.

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İş dünyasının duayen isimlerinden Abdullah Kiğılı, Beşiktaş Kongre Üyesi Şenol Erkuloğlu ve ünlü oyuncu Necip Memili ile Zorlu Center’daki Parle’de bir araya gelen Vardar, 3-1 biten maçı değerlendirdi.

Sezen Aksu’nun izinden gidiyor

Sesiyle müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan genç sanatçı Çağlalay, “Virane Sokak” adlı şarkısıyla dinlenme rekoru kırıyor. Sezen Aksu, Melike Şahin ve Gülşen gibi isimleri kendine örnek aldığını belirten Çağlalay, “Müzikte kalıcı olmak için kendi bestelerimi seslendirmeyi tercih ediyorum” dedi. Yeni bir şarkı müjdesi de veren Çağlalay, kendi bestelerini seslendiren bir sanatçı olarak Sezen Aksu’nun izinden gittiğini ifade etti.

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