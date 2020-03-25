Hollywood’un kapıları açılıyor

Engin Altan Düzyatan’a yeni çekilecek ABD yapımı bir diziden teklif geldi. Ünlü oyuncu, dijital platformda yayınlanacak dizide oynamayı kabul ederse ailesiyle beraber Londra’ya yerleşecek.
Başrolünü üstlendiği “Diriliş Ertuğrul” dizisiyle büyük beğeni toplayan Engin Altan Düzyatan, başarılı oyunculuğuyla yabancı yapımcıların da radarına girdi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra önce tiyatro oyunlarında, ardından dizilerde rol alan ve seslendirme de yapan Düzyatan’a yeni çekilecek ABD yapımı bir diziden teklif geldi.
EYLÜLDE LONDRA’YA GİDECEK
Çekimleri Londra ve Los Angeles’ta yapılacak dizi, dünyaca ünlü bir dijital platformda yayınlanacak. Engin Altan Düzyatan, sıcak baktığı projeye “evet” yanıtını verirse, eylül ayında ailesiyle birlikte Londra’ya taşınacak. Çekimleri 2 yıl sürecek projedeki tek Türk oyuncu da Düzyatan olacak.
Ünlü oyuncuya Hollywood kapılarını açacak projenin diğer detayları şimdilik saklı tutuluyor.
Zeynep Mutlu
Korona değil paranoya
Çin’de başlayıp tüm dünyayı saran koronavirüs salgını artık çığırından çıkarak paranoya halini almaya başladı. Türkiye aldığı tedbirlerle salgını en hafif şekilde atlatmaya çalışırken, bir yandan da sosyal medyada yayınlanan yalan yanlış haberlerle uğraşmak zorunda kalıyor.
Sosyal medyanın dedikodu mekanizmasından nasibini alan son isimler, cemiyet hayatının tanınmış simalarından Luset Hassan ve Zeynep Mutlu oldu. İkili hakkında virüse yakalandıkları şeklinde iddialar ortaya atıldı.
Asılsız haberlerin yayılmasına üzülen Mutlu ve Hassan, “geçmiş olsun” telefonlarından ve çevrelerindeki insanların kendilerine ‘vebalı’ gibi davranmalarından çok sıkıldıklarını söyledi. Ben de buradan duyurmuş olayım; Luset Hassan ve Zeynep Mutlu virüse yakalanmadı, sağlıkları gayet yerinde...
Luset Hassan
Fahri reklam yıldızları
Markanın yaratıcısı Bünyamin Aydın ile geçtiğimiz günlerde el sıkışarak ortak olan Fethi Sabancı Kamışlı, reklam konusunda farklı bir yol izliyor.
Ünlü dostlarına markanın kıyafetlerini gönderen Kamışlı, onlardan bu kıyafetlerle çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşmalarını istiyor. O isimler de yayınladıkları fotoğraflarla birlikte İngilizce ve Türkçe olarak marka hakkında bilgiler veriyor.
Başarılı bir yöntem, tebrikler...
Fethi Sabancı Kamışlı - Bünyamin Aydın
Hollywood’un kapıları açılıyor
Engin Altan Düzyatan’a yeni çekilecek ABD yapımı bir diziden teklif geldi. Ünlü oyuncu, dijital platformda yayınlanacak dizide oynamayı kabul ederse ailesiyle beraber Londra’ya yerleşecek.
Başrolünü üstlendiği “Diriliş Ertuğrul” dizisiyle büyük beğeni toplayan Engin Altan Düzyatan, başarılı oyunculuğuyla yabancı yapımcıların da radarına girdi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra önce tiyatro oyunlarında, ardından dizilerde rol alan ve seslendirme de yapan Düzyatan’a yeni çekilecek ABD yapımı bir diziden teklif geldi.
EYLÜLDE LONDRA’YA GİDECEK
Çekimleri Londra ve Los Angeles’ta yapılacak dizi, dünyaca ünlü bir dijital platformda yayınlanacak. Engin Altan Düzyatan, sıcak baktığı projeye “evet” yanıtını verirse, eylül ayında ailesiyle birlikte Londra’ya taşınacak. Çekimleri 2 yıl sürecek projedeki tek Türk oyuncu da Düzyatan olacak.
Ünlü oyuncuya Hollywood kapılarını açacak projenin diğer detayları şimdilik saklı tutuluyor.
Zeynep Mutlu
Korona değil paranoya
Çin’de başlayıp tüm dünyayı saran koronavirüs salgını artık çığırından çıkarak paranoya halini almaya başladı. Türkiye aldığı tedbirlerle salgını en hafif şekilde atlatmaya çalışırken, bir yandan da sosyal medyada yayınlanan yalan yanlış haberlerle uğraşmak zorunda kalıyor.
Sosyal medyanın dedikodu mekanizmasından nasibini alan son isimler, cemiyet hayatının tanınmış simalarından Luset Hassan ve Zeynep Mutlu oldu. İkili hakkında virüse yakalandıkları şeklinde iddialar ortaya atıldı.
Asılsız haberlerin yayılmasına üzülen Mutlu ve Hassan, “geçmiş olsun” telefonlarından ve çevrelerindeki insanların kendilerine ‘vebalı’ gibi davranmalarından çok sıkıldıklarını söyledi. Ben de buradan duyurmuş olayım; Luset Hassan ve Zeynep Mutlu virüse yakalanmadı, sağlıkları gayet yerinde...
Luset Hassan
Fahri reklam yıldızları
Markanın yaratıcısı Bünyamin Aydın ile geçtiğimiz günlerde el sıkışarak ortak olan Fethi Sabancı Kamışlı, reklam konusunda farklı bir yol izliyor.
Ünlü dostlarına markanın kıyafetlerini gönderen Kamışlı, onlardan bu kıyafetlerle çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşmalarını istiyor. O isimler de yayınladıkları fotoğraflarla birlikte İngilizce ve Türkçe olarak marka hakkında bilgiler veriyor.
Başarılı bir yöntem, tebrikler...
Fethi Sabancı Kamışlı - Bünyamin Aydın