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Hızlı başladı çabuk bitti

#Aras Bulut İynemli#Buse Meral#Bige Önal

Hızlı başladı, çabuk bitti! Aras Bulut İynemli ve Buse Meral aşkı sona erdi...

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Sevilen oyuncu Aras Bulut İynemli ve meslektaşı Buse Meral arasında yaşanan aşk, başladığı hızla sona erdi. 2 aydır birlikte olan çift, yollarını ayırma kararı aldı.

Aras Bulut İynemli, 7 yıllık sevgilisi oyuncu Bige Önal’la ayrıldıktan sonra uzun süre kimseyle anılmamış, nisan ayında da Buse Meral’la görüşmeye başlamıştı.
Hızlı başladı çabuk bitti
Buse Meral, ekranların yeni yüzlerinden biri. Geçtiğimiz ay “Cadı” filmiyle adından söz ettirmişti. Bir röportajında da aşk hayatından bahsetmiş ve mutlu olduğunu dile getirmişti. Ama belli ki bu mutluluk kısa sürmüş, ikili ayrı yollara gitmeyi tercih etmiş...

Arkadaşlarıyla buluştular

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ile birlikte Çırağan Sarayı’nda dostlarıyla bir araya geldi. Sıcak yaz akşamında gerçekleşen buluşmada, Özcan Deniz ve Samar Dadgar’ın mutlu ve keyifli halleri dikkat çekti.

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Hızlı başladı çabuk bitti

Kahve eşliğinde yapılan sohbet, samimi ve neşeli anlara sahne oldu. Özcan Deniz, yoğun çalışma temposuna rağmen özel hayatına da zaman ayırmayı ihmal etmiyor. Sanatçı, yeni projeleri için hazırlıklarını sürdürürken, aynı zamanda eşi Samar Dadgar ile birlikte sosyal etkinliklere de katılıyor.

Sena, “Uyan Günaydın” diyor

Müzik dünyasında yenilikçi ve tutkulu yaklaşımıyla dikkat çeken Sena Mülayim, yeni şarkısı “Uyan Günaydın” ile dinleyicileriyle buluştu. Sözü ve müziği de Sena’ya ait olan şarkının prodüksiyon ve düzenlemesi Melihcan Ataklar tarafından yapıldı. Klibin yönetmenliğini ise Onur Oğuz üstlendi. Şarkının klibi, Sena Mülayim’in Latin edasında görüntüleriyle göz dolduruyor. Sena, “Uyan Günaydın”ın içindeki ışığı fark eden herkesin kendine uyanmasını hedefleyen bir şarkı olduğunu söylüyor.

Hızlı başladı çabuk bitti

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Tekne seferleri başladı

Condé Nast Traveller tarafından dünyanın en iyi otelleri arasında gösterilen Six Senses Kaplankaya, 15 Haziran’dan itibaren haftanın her günü Türkbükü Bodrum’dan karşılıklı iki kez olmak üzere boat shuttle hizmeti sunarak ulaşımı kolaylaştırıyor. Otel, bir plaj günü geçirerek Ege yarımadasında anılar biriktirmek isteyen misafirlerine Bodrum’dan 30 dakikada ulaşım imkânı sağlıyor.

Hızlı başladı çabuk bitti

 

 

#Aras Bulut İynemli#Buse Meral#Bige Önal
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