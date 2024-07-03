Herkes unuttu ama o unutmadı

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Hep krem tanıtımı, kıyafetleri ve seyahatleriyle gündeme gelen influencer’lara alışkın olduğumuz için Mehtap Algül’ün bir depremzedeye yardım hikâyesini duyunca ilgimi çekti. Siz de hatırlarsanız belki, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Nazlı’nın hikâyesi hepimizi derinden yaralamıştı.





Depremde annesini, babasını, iki erkek kardeşini ve abisini kaybeden Nazlı’nın kız kardeşi ise depremden üç gün sonra bulunabilmiş ancak bir bacağını kaybetmişti. O süreçte Nazlı’ya bir sürü kişi ulaşmış ve yardım sözü vermiş. Fakat sonuçsuz çıkmış maalesef… Depremin ardından borçlar ve alacaklılarla uğraşan ve kız kardeşiyle ilgilenen Nazlı’nın hikâyesini Mehtap Algül duyunca kayıtsız kalmamış!

Nazlı’nın eğitimine devam etmesi için destek olan Algül, depremden bir buçuk yıl sonra Nazlı’nın kız kardeşinin kaybettiği uzvu için tedavi desteği sağlamak üzere de harekete geçti. Algül, deprem çalışmaları sırasında birlikte çalıştığı Harvard Üniversitesi’nde Genetik ve Metabolizma Profesörü olan Gökhan Hotamışlıgil ile birlikte Nazlı’nın kardeşine yardım eli uzatarak, genç kızı Çocuk İyilik Merkezi’yle buluşturdu. Merkez, sadece protez değil, tüm çocukluk dönemi boyunca, 21 yaşına dek sürecek, çok yönlü bir destek programı sunuyor. Bu destek hem genç kıza ihtiyacı olan protezi karşılayarak hem de destek olacak. Vesile olan herkesi tebrik ediyorum...

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Sezonu Cenk Eren’le açtı

Berkin Kaya ve Mesut Kumcuoğlu’nun sahibi olduğu, 888 Private, Bodrum Yalıkavak’taki yaz sezonunu açtı. Sezon boyunca her hafta Cenk Eren’in sahnesine ev sahipliği yapacak olan mekân, şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

Estetik ameliyatlardan sonra daha enerjik olduğu gözlenen Eren, yine muhteşem bir performans sergiledi. Açılış gecesinde Oya Başar, Nilgün Belgün, Şenay Düdek, Ümit Karan, Acıbadem Hastaneleri’nin Genel Koordinatörü Arzu Karataş ve Kale Kilitleri’nin sahibi Sedakat Özgür gibi ünlü isimler de 888 Private’ta yerini aldı. Mekân, yaz boyunca unutulmaz gecelere ev sahipliği yapmaya devam edecek.

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Sürpriz doğum günü

Epos7 Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Beste Yurttaş’ın doğum günü, eşi iş insanı Musta Yurttaş’ın sürprizi ile Ecole St. Pierre Hotel bünyesinde yer alan IL Cortile’de özel ve seçkin bir davetli topluluğunun katılımıyla yapıldı.

Kokteyl ile başlayan, ardından tarihi binanın içerisinde ve avlusunda, İtalyan lezzetleri sunan IL Cortile’nin özgün yemeklerinin ikram edildiği gece, özel doğum günü pastasının kesimiyle devam etti. Kutlamaya Barbaros’un keyifli performansı eşlik etti.

Mutluluğa “evet” dediler

Cemiyetin tanınmış isimlerinden Yavuz-Hülya Akman çiftinin oğlu Dorukhan Akman ile Nilay Naz geçtiğimiz akşam Florya Crowne Plaza Hotel’de görkemli bir düğün töreniyle evlendi.

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Düğüne çok sayıda seçkin sima katılırken Kadir Doğulu’nun geçtiğimiz aylarda yapımcılığını üstlendiği “Leylifer” dizisinin ünlü oyuncusu Berna Keskin ile Galatasaray Kulübü’nün efsane futbolcularından Ergün Penbe ve eşi Gonca Penbe de konuklar arasındaydı.