Her şarkımı önce Selin dinler

Hem futbol serüveni hem de özel hayatıyla her daim gündemde olan Arda Turan, bugüne kadar her transferinde garajına yeni bir otomobil daha ekledi. Yeşil sahalardan kazandığını lüks otomobillere yatıran yıldız futbolcu, 12 yaşından beri top koşturduğu Galatasaray’da kaptanlığa terfi edince Aston Martin satın alarak dikkatleri üzerine çekmişti.
2011 yılında Atletico Madrid’e transfer olduğunda BMW alan Turan, 4 yıl sonra Barcelona takımına geçtiğinde de Ferrari F12 Berlinetta’yı koleksiyonuna eklemişti. 2018’de Barcelona’dan Başakşehir’e gelirken Mercedes E serisi otomobil alan ünlü futbolcunun garajında ayrıca bir Bentley Bentayga ve Lamborghini Gallardo da bulunuyor.
Arda Turan, yaklaşık 10 milyon TL’lik garajına bu kez de bir Audi RS ekledi. Özel yapım otomobili için 4 milyon TL harcayan yıldız futbolcu, geleneği bozmadı ve Galatasaray’a 9 yıl sonra dönüşünü de koleksiyonuna yeni bir parça ekleyerek kutladı.
Sınav tatili
Son yılların en popüler isimlerinden Edis, 8 bölümlük “Alya” dizisi için sete girdi.
Yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı Amerikan-Türk ortak yapımı bilim kurgu dizisinde bir ajanı canlandıracak olan genç şarkıcının bölüm başına 100 bin TL alacağını öğrendim.
Başrolünü Jandae Perçem ile paylaşan Edis’e, Hande Ataizi, Gonca Vuslateri ve Alper Atak da eşlik ediyor. Geçen hafta başlayan çekimler, yaklaşık 6 hafta sürecek.
Sonrasında Edis, müzik stüdyosuna geri dönecek ve kasımda çıkacak olan single’ını bitirecek. Eş zamanlı olarak yeni albümü için de çalışan başarılı müzisyen, yeni şarkılarını 2021’de hayranlarıyla buluşturacak.
Müzikal kariyerine önem veren ve çalışmalarını aksatmayan Edis, niş bir proje olduğu için “Alya”da oynamayı kabul etmişti.
2 yıllık beraberlikten sonra hayatını ünlü şarkıcı Can Bonomo ile birleştiren güzel oyuncu Öykü Karayel anne oluyor! 11 Temmuz 2018’de Maçka Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen bir törenle evlenen çift, birkaç gün sonra Çeşme’de keyifli bir yaz düğünü yapmıştı.
Öğrendiğime göre çifti şimdi de bebek heyecanı sarmış. 1.5 aylık hamile olan Öykü Karayel, bir röportajında “Ne zaman anne olacaksınız” sorusuna, “Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can’la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı” diye yanıt vermişti.
Çift için o saat geldi belli ki... Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmak isteyen çifti kutluyor ve bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını temenni ediyorum.
Güzeli kaptı soluğu Bodrum’da aldı
Meryem Uzerli, Hollywood’un dev ismi Al Pacino tarafından yeni bir film projesini konuşmak üzere Los Angeles’a davet edildi. Ancak ikinci çocuğuna hamile olduğunu belirten güzel oyuncu, daveti erteledi. Uzerli, aralık ayında doğum yaptıktan 1 ay sonra Amerika’ya uçacak ve Oscar’lı oyuncuyla bir araya gelecek. “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde canlandırdığı ‘Hürrem’ karakteriyle dünya çapında şöhret olan Meryem Uzerli, Amerika’da da büyük ilgi görüyor.
“Baba”, “Kadın Kokusu” gibi efsanevi filmlerle adını sinema tarihine yazdıran Al Pacino ile dost olan güzel oyuncu, Los Angeles’a gittiği her fırsatta Pacino’yla da bir araya geliyor.
Daha önce de bir araya gelip yemek yiyen ikili, fırsat buldukça yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuyor. Pacino’dan yine davet alan Meryem Uzerli, usta oyuncunun da içinde olduğu bir proje için görüşme yapacak.
Al Pacino - Meryem Uzerli
Maksimum önlemle kapılarını açtı
Eğlence dünyasının Ataşehir’deki sevilen adreslerinden The Muhtar, şık ve konforlu ambiyansında sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına maksimum dikkatle uyarak kapılarını yeniden açtı.
Kemal Gülman, 1978 yılında kurduğu Bebek Turizm A.Ş. firması adına alınan yalının yüzde 52 hissesini eşi Feryal Gülman’a, yüzde 48 hissesini de oğlu Aslan Kemal Gülman’a devretmişti.
Feryal Gülman, geçtiğimiz günlerde Bebek’te bulunan bu değerli yalıyı satılığa çıkardı. Kemal Gülman da satışa engel olmak için İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak dava açtı.
İşadamı, oğlu Aslan Kemal Gülman’a vermiş olduğu yüzde 48’lik hissenin kendisine iade edilmesi gerektiğini belirterek hissenin kendi adına tescil edilmesi talebinde bulundu.
İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi, yüzde 48 hissenin üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesi için yüzde 15 teminat karşılığında tedbir kararı verdi. Mahkemenin belirttiği teminatı yatıran Kemal Gülman, böylelikle Feryal Gülman’ın yalıyı satma ihtimalini ortadan kaldırmış oldu.
Resim
sevgisi
Yurtdışında top koşturarak göğsümüzü kabartan Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde ilginç bir alışverişe imza attı.
Fransa’nın Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz, eylül başında oynanan Türkiye-Sırbistan maçı için bir araya geldiği Milan’lı Hakan Çalhanoğlu’na Acarkent’teki evini sattı.
Sezon başında Beşiktaş’tan Fransa’ya transfer olan Burak Yılmaz, eşi ve iki kızıyla Lille şehrine taşınmıştı. Çocuklarını orada okula yazdıran milli futbolcu, Acarkent’teki lüks villasını da satışa çıkarmıştı.
Ünlü işadamı İbrahim Tanrıverdi ve oğlu Berk Tanrıverdi arasındaki sular durulmuyor...
Ağustos ayında, ailesinin itirazlarına rağmen sevgilisi Ceylan Atınç’la evlenen Berk Tanrıverdi, babasının tepkisiyle karşılaşmıştı.
İddiaya göre aile, Atınç’ın oğullarından yaşça büyük ve bir çocuk sahibi olması nedeniyle bu evliliğe karşı çıkmıştı.
Ailesinin onay vermemesine rağmen Berk Tanrıverdi, teknede yapılan küçük bir törenle Ceylan Atınç’la evlendi.
Bu gizli nikâha çok sinirlenen İbrahim Tanrıverdi, duyduğuma göre oğlunun hem baba evine hem de şirkete girişini yasaklamış. Her türlü maddi desteği de kesen İbrahim Bey, böylece oğlunu “yanlış” olarak gördüğü evliliğinden vazgeçirmeye çalışıyormuş.
Babasının vetosu karşısında ne yapacağını şaşıran Berk Tanrıverdi ise yeni eşiyle birlikte kendisine ait olan Zincirlikuyu’daki evde yaşamaya başlamış.
Öte yandan moda sektörünün tanınmış isimleri arasında yer alan Ceylan Atınç’ın geçtiğimiz günlerde ünlü bir moda dergisiyle iş görüşmesi yaptığı gelen haberler arasında.
Şimdiki gençler hatırlamaz ama bir zamanlar “Prestij Müzik Ailesi” diye bir şey vardı! Merhum Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu şirket, şimdinin müzik devleri Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan’ı zirveye çıkarmıştı. O dönem aynı sahneyi paylaşan üçlü, şirketin iflasıyla ayrı yollara gitmişti. Sonrasında ise Mahsun Kırmızıgül ve Alişan büyük bir kavgaya tutuşmuş, magazin programları aracılığıyla birbirleri hakkında çeşitli iddialarda bulunmuşlardı. Bu kavga üzerinden tam 20 yıl geçti ve ikili bu süre zarfında hiç bir araya gelmedi!
“BÖYLE GÜNDE KÜSLÜK OLMAZ”
Ta ki geçtiğimiz haziran ayına kadar! Eşi Buse Hanım ve iki yaşındaki oğlu Burak’la İstanbul’dan İzmir’e giderken otoyolda büyük bir kaza geçiren Alişan, ölümden döndü. Manisa’da geçirdikleri kaza sonrası evlerine geri dönen aile, yakınlarının geçmiş olsun ziyaretleriyle teselli buldu.
Geçmiş olsun ziyaretine giden isimlerden biri de Mahsun Kırmızıgül’müş! Ünlü sanatçı, kazayı duyar duymaz ortak dostları olan cemiyetin önde gelen isimlerinden Nadire İçkale’nin oğlu iş insanı Ozan İçkale’nin “böyle günde küslük olmaz” demesiyle, İçkale ile birlikte Alişan’ın evine geçmiş olsun ziyaretine gitmiş.
Hamdi Akın’a torun müjdesi haberiyle Pelin Akın-Cem Baver Özalp çiftinin bebek beklediğini ilk defa bu köşede sizlere duyurmuştum. Bebeğin doğduğu haberini vermek de yine bana nasip oldu.
2016 yılında yapılan düğün töreniyle hayatlarını birleştiren Martaş Otomotiv’in genç yöneticisi Cem Baver Özalp ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, evliliklerini bir bebekle taçlandırdı.
Maslak’taki özel bir hastanede doğum yapan Pelin Hanım, 3 kilo 450 gram ağırlığında dünyaya gelen oğlunun adını Kerim koydu.
Hamdi Akın
Doğum sonrası aile yakınları haricinde kimseyi hastaneye kabul etmeyen çift, bebek görmeye gelmek isteyen dostlarından biraz sabretmelerini rica etti.
Çağatay Ulusoy, yalnızca oyunculuk kariyerinde değil, ticaret hayatında da doğru adımlar atıyor. Geçen yıl Amerika’da bir şirket kuran Ulusoy, soğuk çay üretmeye başlamıştı.
Los Angeles’ta yaşayan iki arkadaşıyla ortak olan oyuncu, 1 milyon dolarlık yatırımla “Teakina” markasını kurmuştu.
Rize’den gelen çaylarla Amerika’da oldukça popüler bir içecek olan soğuk çay yapan ortaklar, Los Angeles’taki tesislerinde seri üretime geçti.
Ünlü market zincirlerinin raflarına giren ve şişesi 4 dolardan satışa sunulan “Teakina”, şekersiz, sıfır kalorili ve organik oluşuyla kısa sürede büyük beğeni kazandı.
“Baba” jest
Geçtiğimiz temmuz ayında üç çocuğunun annesi Hande Demir’le evliliğini noktalayan Erdinç Acar, gönlünü Duygu Bal’a kaptırmış! Eski milli voleybolcu ve model Duygu Bal’la yaklaşık 1 aydır birlikte olan Acar’ın çok mutlu olduğu gelen haberler arasında.
Şu sıralar yeni sevgilisiyle Çeşme’de tatil yapan Erdinç Bey, ilişkisini şimdilik gizli tutmak istiyormuş. Hande Demir de boşandıktan sonra İzmirli işadamı Cevdet Taşçeken’le ilişki yaşamaya başlamıştı.
Faruk Tuncel’in
Başrolü Jessica May’le paylaştığı “Maria ile Mustafa” dizisinin çekimleri için uzun süredir Kapadokya’da bulunan Hilmi Cem, buraya yatırım yapmaya karar verdi. Konak satın alan genç oyuncu, 12 odalı bir butik otel açmak için kolları sıvadı. Çekimlerden arta kalan zamanını bu işe ayıran İntepe, tutkuyla bağlandığı Kapadokya’ya yerleşecek gibi görünüyor...
Uraz’dan “Müslüm Baba” sürprizi
19 Eylül’de Vadi Açıkhava’da yapılacak “Murathan Mungan Şarkıları-Senfonik” konserine sürpriz bir isim daha eklendi! Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, yıldızlarla dolu konserde sahneye çıkarak daha önce Müslüm Gürses’in seslendirdiği bir şarkıyla sürpriz yapacak.
“Maskeli Balo”, “Telli Telli”, “Eskiden”, “Aşk Tesadüfleri Sever”, “Olmasa Mektubun” gibi ezbere bilinen Murathan Mungan imzalı şarkılar, senfonik düzenlemelerle dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yeni Türkü’nün solisti Derya Köroğlu ve Kalben’in birlikte sahne alacakları projede, sanatçılara Alper Kömürcü yönetiminde 30 kişilik İstanbul Akademi Orkestrası eşlik edecek. Gecenin konuk sanatçıları ise Gülden Karaböcek ve Ceylan Ertem olacak. Şimdi konuk sanatçılara sürpriz bir isim daha eklendi. Son yılların en sevilen oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu da o gece sahneye çıkarak, daha önce Müslüm Gürses’in seslendirdiği bir Murathan Mungan şarkısını söyleyecek.
Enis Çiftçi evlendikten sonra gece hayatına veda etmişti. Ancak iş hayatında da evliliğinde de başarılı olamadı.
Daha sonra yurtdışına yerleşen Çiftçi, kış aylarını Tayland- Phuket ve Koh Samui’de, yaz aylarını da Türkiye’nin gözde tatil bölgeleri Bodrum ve Çeşme’de geçirmeye başladı.
Eski “hızlı” günlerine geri dönen 50’lik delikanlı, şimdilerde Melis adındaki 20 yaşındaki sevgilisiyle Çeşme’de gününü gün ediyor. Her gün farklı bir mekanda eğlenen çift, ilişkilerine yönelik tüm eleştirilere kulaklarını tıkayarak aşklarını yaşıyor.
Enis Çiftçi, Melis isimli kız arkadaşıyla Çeşme’de tatil yapıyor.
Aşkları doludizgin devam ediyor
Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök ile Başar Kozanoğlu’nun aşkları doludizgin devam ediyor.
Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu hep lüks otomobilleriyle ya da harcamalarıyla gündeme geliyor ama onu yakından tanıyanlar ne kadar hayırsever olduğunu da belirtiyor. “Sağ elin verdiğini, sol el bilmemeli” düsturuyla yaptığı hayırlardan bahsetmeyi sevmiyor Ağaoğlu. Ama bugüne kadar binlerce öğrenciye burs verdiği ve çeşitli sivil toplum kuruluşları aracılığıyla özellikle eşit eğitime ulaşamayan çocuklara yardım eli uzattığı biliniyor. Ağaoğlu, merhum babası Miktat Ağaoğlu adına sessiz sedasız yaptırdığı camiyi de yakında ibadete açacak.
HER ŞEYİYLE BİZZAT İLGİLENDİ
2013 yılında kaybettiği babası Miktat Ağaoğlu adına Maslak 1453’ün girişine bir cami yaptıran Ali Ağaoğlu, kendisi de inşaatçı olduğu için caminin yapımıyla birebir ilgilenmiş.
Mimarisinden iç dekorasyonuna kadar caminin her ayrıntısı için bizzat proje başına geçen Ağaoğlu, babasının adını yaşatma isteğiyle ortaya muazzam bir eser çıkarmış.
İki çocuğu olan Burcu ve Emre Ziyal çiftinin 2 aydır ayrı yaşadığını öğrendim. Burcu Hanım’ın evi terk ederek yakın arkadaşı Sıla Doğu’nun Çeşme’deki yazlığına gittiği iddia ediliyor.
Yaz boyunca İstanbul’a gelmeyen Burcu Hanım’ın çocuklarını da görmediği söyleniyor. Çiftin 4 ve 2 yaşındaki kızlarının babaannelerinin yanında, Bodrum’da olduğu da gelen haberler arasında.
Avukat oldu
Eski futbolcu Sinan Engin ve Ayşe Engin’in kızları Elif Engin, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
Okulunu dereceyle bitiren Elif, duyduğuma göre birçok avukatlık bürosundan teklif almış. Hem eğitimine devam etmeyi hem de çalışmayı hedefleyen Engin, şimdilerde gelen teklifleri değerlendiriyormuş.
2012 yılında ilk kızı Emine’yi, 2013’te de ikinci kızı Ela’yı kucaklarına alan çiftin gönlünden bu kez erkek bebek geçiyor. Ama henüz hamileliğinin başında olan Yasemin Özilhan, “Her şeyden önce sağlıklı olsun” temennisinde bulunuyor. Ben de bu temenniye katılıyor ve sağlıkla bebeklerini kucaklarına almalarını diliyorum.
8 yabancı galeri “ok” dedi bile!
Bu yıl 15’inci yaşını kutlayan Contemporary İstanbul’dan da haberler var! Eylül yerine aralık ayında düzenlenecek fuar, 1 hafta sürecek.
Mudo’nun patronu Mustafa Taviloğlu’nun “ikiz dedesi” olacağı müjdesini, ağustos başında ilk kez ben duyurmuştum hatırlarsanız. 2016 yılında New York’ta tasarımcı Hande Çokrak’la evlenen oğlu Ömer Taviloğlu’nun ikiz erkek bebek babası olacağını yazmıştım.
Hande Taviloğlu, bebeklerini 10 gün önce Maslak’taki özel bir hastanede dünyaya getirmiş.
Ancak ikizler, 32’nci haftada doğdukları için kuvöze alınmış.
Prematüre doğan oğullarını hastanede bırakıp taburcu olan Hande Hanım, eşi Ömer Bey’le her gün hastaneye giderek hem süt veriyor hem de bebekleriyle olabildiği kadar çok vakit geçiriyor.
Geçtiğimiz günlerde hastane dönüşü yemek yemek için Zorlu Center’a uğrayan çift, bebekleriyle vakit geçirdikleri için heyecanlıydı ama bir yandan da onları hastane bırakmanın burukluğunu yaşıyordu.
Ömer Bey, sık sık eşinin elini tutup onu teselli etti.
Bensu Soral, eşi Hakan Baş’la çıktığı tekne tatili sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Ayağı kayan güzel oyuncu, omzunun üstüne düştü.
Eşinin hemen hastaneye kaldırdığı Soral’ı omzunda yırtık tespit edildi. Bunun üzerine çift, tatillerini yarıda keserek İstanbul’a döndü. Maslak Acıbadem Hastanesi’ne yatan Bensu Soral’ın omzundaki yırtık artroskopik ameliyatla dikildi. Bu hafta fizik tedaviye başlayan Bensu Hanım, 10 gün içinde normal hayatına dönecek. Allah korumuş diyorum, çok geçmiş olsun...
Yılın işbirliği
Duyduğuma göre Derin Mermerci, 2020 sonbahar-kış sezonu için Boyner’le anlaşma yapmış. Pandemi dönemini verimli geçiren Derin Hanım, markası DM ile ‘denim’in başrol oyuncusu olduğu bir koleksiyon hazırlamış.
Ünlü bir çorap ve iç giyim markasının yeni sezonda reklam yüzü olması için oyuncu Ebru Şahin’e teklif götürdüğünü geçen ay yazmıştım hatırlarsanız. “Hercai” dizisiyle ünlenen ve kısa sürede ücretini katlayan oyuncu, 500 bin liralık teklifi az bulup 1 milyon lira istemişti. Şimdi öğrendim ki markanın yeni yüzü, şarkıcı Zeynep Bastık olmuş.
Ezhel’in “Felaket” şarkısına yaptığı cover’la ünlenen ve kısa sürede başarısıyla adından söz ettiren Bastık, markanın 500 bin liralık teklifine “evet” demiş.
3 aylık proje için anlaşma imzalayan genç popçu, hem markanın yeni yüzü olacak hem de reklam filmi için bir şarkı yapacak. Reklam jingle’ını yazıp, besteleyip söyleyecek olan Zeynep Bastık, ardından reklam filmi çekimi için kamera karşısına geçecek.
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “en iyi çıkış yapan şarkıcı” ödülünü kazanan Bastık, daha önce de reklam filmlerinde rol almış ve jingle’larını seslendirmişti.
O artık öğretim görevlisi
Başarılı haber spikeri Ela Cebeci, Nişantaşı Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yeditepe Üniversitesi mezunu olan Cebeci, akademik hayatını Bahçeşehir ve Bilgi üniversitelerinde sürdürmüş, hem siyaset hem de ileri oyunculuk teknikleri üzerine master yapmıştı. Ünlü spiker, şimdi okulda ve iş hayatında öğrendiklerini öğrencilere aktarmak üzere işbaşı yaptı. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum.
Her şarkımı önce Selin dinler
Biri müzik dünyasının, biri de cemiyet hayatının gözde ismi... İkilinin üç sene önce hayatını birleştirmesi büyük yankı uyandırdı. Mustafa Ceceli’nin 8 yaşındaki oğlu Arın ile birlikte bir aile oldular. Selin İmer-Mustafa Ceceli çifti, ilk kez Kelebek’e evlerini açtı!
◊ Temmuz ayında evliliğinizin üçüncü yılını kutladınız. Nasıl geçti bu üç yıl?
- Selin İmer: Evet, 3’üncü yılımızı en sevdiğimiz sanatçılardan biri olan Ebru Gündeş’in Bodrum’daki sahnesine giderek kutladık. Çok güzel bir geceydi, uzun zaman evde oturduktan sonra çok iyi geldi.
◊ Covid-19 salgını nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz; karantina sürecini siz nasıl yaşadınız? Yazın tatil yapabildiniz mi misal?
- Selin İmer: Bu sene çoğunlukla Göcek’teydik. Covid’den dolayı tatillerimizi teknede geçirmenin daha güvenli olabileceğini düşündük. Ben kendi kendime kalmaktan, evde vakit geçirmekten keyif alan biri olduğum için bu dönemde zorlanmadım. Dünyanın içine girdiği ekonomik çıkmaz ve ölümleri saymazsak çok şükür zor bir dönem değildi.
Fotoğraflar: Murat ŞAKA
BEN SPOR YAPARIM SELİN PARMAĞINI OYNATMAZ
◊ Oğlunuz Arın 8 yaşında; o nasıl geçirdi bu süreci? Nasıl anlattınız ona şu an dünyada olup biteni?
- Mustafa Ceceli: Bu süreçten her çocuk gibi o da etkilendi. Okula gitmek, koşmak, arkadaşlarıyla oynamak istiyor haliyle. Uzaktan eğitim sürecinde ona maksimum derecede destek oluyoruz. Onun hem öğretmeni hem de sınıf arkadaşı olduk. Bu dönemde piyanoyu epey geliştirdi, çünkü pratik yapacak bolca vakti oldu. Şu sıralar Türk Marşı’na çalışıyor.
◊ Evliliğinize geri dönmek istiyorum... Gözlerden uzakta bir hayatınız var ama öte yandan da merak ediliyorsunuz...
- Mustafa Ceceli: Yaptığım iş itibariyle hep göz önündeyim. Sosyal medya çağındayız, yaşamınızın gözlerden uzak olması pek mümkün olmuyor. Ev, stüdyo, sahne üçgeninde geçen bir hayatım var. Evin içinde, özellikle pandemi döneminde zorlanmadık. Zaten birlikte vakit geçirmeyi seven bir çiftiz. TV’yi tükettik, ne kadar dizi varsa bitirdik bu dönemde. Ben düzenli olarak spor yaparım, Selin ise parmağını bile oynatmaz desem abartmış olmam.
◊ Tesadüflere inanır mısınız? Tesadüfler mi sizi bir araya getirdi?
- Mustafa Ceceli: Bilim insanları “Anlamlı tesadüf” diye bir tanım yapıyor, olan her şeyin bir sebebi var. Birbirimizi bulmamızın hayatlarımıza mucizevi dokunuşları oldu, buna tesadüf denemez.
◊ Birbirinizin hangi özelliklerinden etkilendiniz?
- Mustafa Ceceli: Dışarıda o kadar çok nabza göre şerbet veren var ki. Selin çok net bir insan. Siyah ya da beyaz. Gri asla değil, bu sebeple de aman karşımdaki üzülür kırılır diye hoşnut olmadığı bir şeyi içine atmıyor, direkt söylüyor. Bu da hayatımızı kolaylaştırıyor.
◊ Aşkın tarifini nasıl yaparsınız? Sizin için aşk nedir?
- Mustafa Ceceli: Aşk yemek mi ki tarifi olsun? Öyle olsaydı herkes bu tarife göre aşkı yaşardı. Nice şair aşkı anlatmış sayfalarca, kitaplarca. Her bir insanın aşk hikayesi kendine özel ve tektir.
◊ Selin Hanım, cemiyetin gözde isimlerinden birisiniz. Hareketli bir hayatınız vardı... Evlenmek sizi nasıl etkiledi?
- Selin İmer: Birbirimizin hayatlarına müdahale eden bir çift değiliz. O yüzden zorlayıcı değişiklikler olmadı. Biraz yalan oldu galiba, ben giyimine bayağı karışıyorum Mustafa’nın. Ama o bana hiç karışmaz.
◊ Sizce evlilik ne tür fedakarlıklar gerektiriyor?
- Selin İmer: Evlilikte transparanlık korunabildiği sürece her şeyi aşmak daha kolay oluyor. Bireysel olarak yapmayı tercih etmediğiniz şeylerden keyif almayı öğrenebiliyor insan. Sevdiğiniz kişiyi mutlu etmek her iki tarafta da öncelik olunca fedakarlık yapmaya gerek kalmıyor.
◊ Nasıl bir çiftsiniz; maceracı mı, daha sakin mi? Çok seyahat eden mi, daha çok evci mi?
- Selin İmer: Mustafa’nın Avrupa turnesinden dolayı seyahatleri her hafta oluyor. Merak ettiğim şehirlere gittiğinde ben de eşlik ediyorum. Pandemi sürecinden dolayı uygulayamadığımız fakat her sene yaptığımız fiks Amerika seyahatimiz var. Uzun süre orada yaşadığım için gitmekten en keyif aldığım yer orası.
ÇOCUK YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ
◊ Birlikte neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
- Selin İmer: Birlikte alışveriş yapmayı, Arın’la birlikte bowling’e gitmeyi, hep beraber köpeklerimiz Cosmos ve Oreo’yu gezdirmeyi çok severiz. Pandemiden önce ev alışverişini de hep beraber yapardık. Beraber dizi film izleyemiyoruz mesela Mustafa hemen uyuyakalıyor.
◊ Ailenizi büyütme planınız var mı? Arın’a bir kardeş gelir mi?
- Selin İmer: Geldik en sevdiğim soruya... (Gülüyor) Hayır, çocuk düşünmüyoruz.
◊ Kolunuzdaki dövme çok tartışıldı. Haç şeklinde gibi algılandı. Bir kez de ben sorayım, nedir dövmenizin hikayesi?
- Selin İmer: Evet maalesef günümüzde duyduğumuz veya gördüğümüz bir şeyi çok az bilgiye sahip olmamıza rağmen direkt konuya hakimmiş gibi yorumluyoruz. Kolumdaki dövmenin haç olduğu zannedildi ama aslında x harflerinden oluşan bir artı işareti ve içinde Kelime-i Tevhid yazıyor Arapça. Kendim tasarladım. Hayatımız boyunca kendimize kattığımız her şeyin sembolü olarak x’leri kullandım, artı şekli de katmaya işaret ediyor. Fakat bu kattıklarımız arasında hakikat olan tek şeyin de Allah olduğunu Kelime-i Tevhid’le tanımlamaya çalıştım.
◊ Mustafa Bey, Selin Hanım müzik konusunda yetenekli mi?
- Mustafa Ceceli: Sesi detone değil, bu önemli... (Gülüyor) Evde birkaç kere kayıt yaptık, etkileyici bir ses tonu var. İkna edersem ona single yapacağım.
◊ Ona yazdığınız bir şarkı var mı?
- Mustafa Ceceli: Ben aranjman ve beste yapıyorum. Yaptığım her şarkıyı çıkmadan önce mutlaka ona dinletip fikrini alırım. Üç cevap ihtimali vardır; “ben hiç sevmedim ama kesin tutar”, “sevdim tutar”, “kesin tutmaz”...
PANDEMİDE BOL BOL ŞARKI YAPTIM
◊ Pandemi süreci sizin müzik üretiminizi nasıl etkiledi?
- Mustafa Ceceli: Pandemi sürecinde 10 aranjman ve 4 tane de kendime şarkı yaptım. Stüdyo evde olduğu için o dönemi bol bol üretimle geçirdim. Artık albüm yerine tek tek şarkılar çıkarıyoruz. Bu sene sonuna kadar planda olan 2 şarkı daha var.
◊ Avrupa turneniz devam ediyordu, 30 konserlik... Bitirebildiniz mi?
- Mustafa Ceceli: 20 etkinliği tamamlamıştık, 10 adet konseri ertelemek zorunda kaldık. Dünyanın sağlığına kavuşmasını ve sınırların açılmasını bekliyoruz. Müzik camiası bu süreçte çok derinden yara aldı. Maske mesafe temizlik kuralına uyarak, pek çok işi kolu gibi bizler de devam etmek istiyoruz.
◊ Konserlerin yarıda kesilmesi ne gibi sorunlar doğuruyor?
- Mustafa Ceceli: Şarkıcıları bir kenara bırakalım. Her konserde orkestra, organizatör, ulaşım konaklama, teknik ekip, vale, dışarıda köfte ekmek satan emekçiler gibi onlarca insan ekmek yiyor. Ciddi bir ekonominin durması anlamına geldiğini üzülerek söylemek istiyorum.
◊ Yurtdışındaki hayranlarınızla buluşmak size nasıl hissettiriyor?
- Mustafa Ceceli: Olağanüstü bir duygu. Binlerce kilometre ötede yaşayan kardeşlerimizle sahnede buluşmak bana kendimi evimde gibi hissettiriyor.
ÇOK KAPRİSLİYİM! KULİSE SADECE SU VE KETTLE İSTERİM”
◊ Sanatçıların “kaprisleri” ve kulis istekleri çok konuşulur... Sizin kulis istekleriniz neler oluyor ya da bir çekim yapacaksanız mesela, hangi konularda titizleniyorsunuz?
- Mustafa Ceceli: İnanılmaz kaprisliyimdir. Kulise iki şey isterim: Kettle ve su. Bitki çayımı kendim getiriyorum. (Gülüyor)
◊ Pandemi müzik sektörünü adeta vurdu! Birçok ünlü sanatçı fiyatlarını düşürdü, siz de o yönde bir karar aldınız mı?
- Mustafa Ceceli: Fiyatlarda bir değişiklik yapmadık. Çünkü zaten etkinlik yasağı var. Her şey normale döndüğünde kaldığımız yerden devam etmeyi umut ediyorum.
◊ Genel olarak maddi konularda nasılsınız? Müzikte olduğu kadar başarılı mısınızdır yatırım yapma konusunda?
- Mustafa Ceceli: Üniversitede işletme fakültesinden mezun olduğum için rakamlarla aram çok iyidir. Finans ve yatırım konularına girmedim, çünkü ciddi takip ve emek isteyen bir konu. Odaklanmadan, yan bir branş olarak yapmanın riskli olacağı kanaatindeyim.
HER MÜZİSYEN 5 DAKİKA BİLE OLSA SEZEN AKSU İLE ÇALIŞMALI
◊ Tarkan ve Sezen Aksu başta olmak üzere Türkiye’nin usta sanatçılarının aranjörlüğünü yaptınız. Halkın gönlüne taht kurmuş bu isimlerin şarkılarına emek vermek insanda ayrı bir sorumluluk yaratıyor mu?
- Mustafa Ceceli: Ben bir Tarkan hayranıyım. İlk tanıştığımızda tokalaştığımızda kekelemiştim. Yıllarca şarkılarını dinlediğim, her şarkısındaki aranjman detaylarını ezbere bilen bir müzisyen olarak halimi anlarsınız. Hele ki onunla çalışma fırsatı yakalamak muhteşemdi! Sezen Aksu... Keşke her müzisyene nasip olsa sadece 5 dakika geçirmek... O muhteşem insanı tanısalar... Hiçbir okulda öğrenemeyeceğim bilgiler öğrendim ondan ve okulundan da asla mezun olmadım...
◊ Sanatçılar size şarkılarını emanet ediyor. Bu omuzlarınıza nasıl bir sorumluluk yüklüyor?
- Mustafa Ceceli: O şarkının başarıya ulaşması, sanki kendi söylediğim bir şarkının başarılı olması gibi. Bu sene Ziynet Sali “Kalbim Tatilde”, Irmak Arıcı “Yağmurum Ol”, Sibel Can “Hayat” ve Ebru Yaşar “Kalmam” yaptığım aranjmanlar arasında.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle