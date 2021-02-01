Hem restoranlar hem de sahipleri Bodrum Loft’un yolunu tutuyor!

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic cephesinde sular durulmuyor. 10 yıllık evlilik ve 2 çocuktan sonra 2018 yılında yollarını ayıran ikili, çocuklarının hatırı için ilişkilerini medeni bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Ancak arada küçük kıskançlıklar da olmuyor değil! 1 yıllık ayrılıktan sonra Mustafa Sandal’ın eski sevgilisi Melis Sütşurup ile yeniden bir araya gelmesi, eski eşlerin arasını açmıştı.
Yaz başında yaşanan bu hadisenin ardından Emina Jahovic’in Melis Sütşurup’u kıskandığı için Mustafa Sandal’ı takipten çıkardığı söylenmişti. O dönem yaptığı bir açıklamayla Mustafa Sandal için “Benim çocuklarımın babası ama birbirimizi takip etmek zorunda değiliz, birbirimizi övmek zorunda değiliz, o hikaye benim hayatımda gerçekten bitti” diyen Jahovic, önceki gün yaptığı bir paylaşımla kafaları yeniden karıştırdı!
Mustafa Sandal’ın sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşıp altına “Sen yeter ki hep böyle bak” diye yazması belli ki Emina Jahovic’i yeniden sinirlendirdi. Bu paylaşımının hemen ardından çocuklarıyla Mustafa Sandal’ın şarkısını dinlerken Instagram’da ‘hikaye’ atıp Sandal’ı etiketlemesini oldukça manidar buldum. Jahovic şimdi muhtemelen aynı açıklamaları yapıp “çocuklarım için” diyecektir ama ben biraz kıskançlık kokuları aldım sanki...
Çocuklarıyla Dubai’de tatildeCemiyetin ünlü ismi Edvina Sponza, okulların sömestir tatiline girmesiyle birlikte soluğu çocuklarıyla Dubai’de aldı. Sponza, herkesin kayak tatiline gittiği bu dönemde, çocukları Lal, Ege ve Yaz ile deniz tatilini tercih etti. Dubai’de sıcak havanın tadını çıkaran aile, 1 haftalık tatilden sonra İstanbul’a dönecek.
Yeni yaşını kızıyla kutladıÜnlü iş insanı Yalçın Sabancı’nın eşi Neslihan Sabancı, yeni yaşını evde kutladı. Kızı Aysen Sabancı ile birlikte kutlama öncesi minik bir fotoğraf çekimi yapan Neslihan Hanım, “Herkes yaşımı merak ediyor ama ruhun hissettiği ve göründüğün yaş benim için önemli” dedi. Uzun zamandır görmediği kızıyla hasret giderdiğini de söyleyen Sabancı, “Evde de olsak biraz giyinmek ruhumuza iyi geldi” dedi. Dört torununun kendisi için hayat enerjisi olduğunu söyleyen Neslihan Sabancı’ya ben de nice mutlu yıllar diliyorum.
Pandemiyle birlikte doğayla iç içe olma arzusu her zamankinden daha fazla önem kazandı. Yazlarını Bodrum’da geçiren ünlü isimler, kış aylarında da rotayı Kuzey Ege’ye çevirdiler. Uzun zamandır ünlü isimlerin radarında olan Kaz Dağları ise muhteşem doğasıyla en çok tercih edilen yerlerin başında geliyor. En son Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un da Kaz Dağları’na ev yaptırmak istediğini ve bunun için arsa aldıklarını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız...
Kaz Dağları’na gidip, kalbini orada bırakanlardan biri de Derin Mermerci oldu. Geçtiğimiz hafta Adatepe Köyü’ne giden Mermerci, köyün el değmemiş doğasına âşık olunca buraya yerleşmek için ilk adımı attı ve arsa aldı.
Arsasının manzarasını takipçileriyle paylaşan Derin Mermerci’nin yeni kır evi için oldukça heyecanlandığını ve kızları Lal ve Mila’yı buraya getirmek için sabırsızlandığını öğrendim.
İkinci çocuğuna 6 aylık hamile olan güzel sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana, İstanbul defterini kapatmış! Bozburun Yacht Club’ın sahibi olan Edhem Dirvana’nın işinden dolayı tüm yazı Marmaris Bozburun’da geçiren çift, pandemi nedeniyle İstanbul’a dönmeyi askıya almıştı. Şimdi duyduğuma göre çocuklarını doğayla iç içe büyütmek için tamamen Güney’de kalmaya karar vermişler!
Bodrum Bitez’den ev alan Tanem Sivar-Edhem Dirvana çiftinin bu kararı vermesinde ise yakın arkadaşları Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk’ün de payı var.
Ünlü oyuncu çift de işleri olmadığı sürece İstanbul’a gelmeyip Bitez’de yaşama kararı almıştı.
Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ, Yonca Evcimik, Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak gibi isimler de yılın büyük çoğunluğunu Bitez’de geçiriyor.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün 5’inci yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında ailesi, sevenleri ve Koç Holding Topluluğu çalışanlarının katılımıyla düzenlenen törenle anıldı.
Saat 11.00’de başlayan törene Mustafa Koç’un annesi Çiğdem Simavi, kardeşleri Ömer ve Ali Koç, eşi Caroline Koç ve halası Semahat Arsel’in yanı sıra İnan Kıraç ve kızı İpek Kıraç katıldı.
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu’nun bir konuşma yaptığı törende duygusal anlar yaşandı.
1907 taştan tespih
Fenerbahçe’ye olan tutkusuyla bilinen Mustafa Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği’nin de kurucu başkanıydı. Fenerbahçeli bir taraftar, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki törene gelerek 1907 adet taştan yaptığı sarı-lacivert tespihi Ali Koç’a hediye etti.
Televizyonun ünlü ismi Eda Ece, geçtiğimiz ay Etiler’den Ulus’a taşınmıştı. Alan Hakko, Mustafa Sandal, Osman Çarmıklı, Yasemin Aloğlu gibi ünlü isimlerin oturduğu siteyi çok beğenen Ece, oturduğu evi satın almış.
Siteyi, nezihliği, çeşitli sporların yapılabildiği kulübü ve concierge hizmetiyle çok beğenen güzel oyuncu, oturduğu dairenin sahibi olmak istemiş.
Oynadığı diziyle hem Türkiye’de hem dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eda Ece, kazandığı parayla iyi bir yatırım yapmak istediğinden bu kararı almış. Birikimlerini değerlendiren güzel oyuncuya ben de “güle güle oturun” temennisinde bulunmak istiyorum...
Sevgilisi yemek yemeyi sevmiyor!
Grace Brands markasının “Çay Sohbetleri”nde Duygu ve Sanem İçil’e konuk olan ünlü blogger Melodi Elbirliler, özel hayatına dair bilgiler verdi.
Geçtiğimiz yıldan beri ekranların sempatik şefi Arda Türkmen’le birlikte olan Elbirliler, sevgilisinin aksine mutfakla arasının hiç iyi olmadığını söyleyerek, yumurta bile kıramadığını anlattı. Güzel blogger, üstüne üstlük yemek yemeyi bile sevmediğini söyledi!
Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ve 2 yaşındaki kızı Mihran Ela’nın rahatı için kesenin ağzını açtı. Erkin, eşinin kızıyla birlikte otomobilde rahat rahat seyahat etmesi için 1 milyon TL’lik Mercedes Vito satın aldı ve özel şoför tahsis etti. Vito’nun “Tourer Select” serisinin VIP aracını tercih eden ünlü futbolcu, yeni otomobilini Maslak 1453’te bulunan One1 Car isimli galeriden seçti.
2017 yılında Roma’da ünlü futbolcuyla hayatını birleştiren güzel oyuncu Şükran Ovalı, kızının doğumuyla setlere bir süre ara vermişti. Mutlu evlilikleriyle hayranlık uyandıran çiftten Caner Erkin, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamayla Şükran Ovalı ile evlenebilmek için “kapısında yattığını” itiraf etmişti. “Evlenmek için çok uğraştım, kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu” diyen yıldız futbolcu, otomobil jestiyle eşinin ayaklarını yerden kesmiş...
Hızına yetişilemiyor
Hızlı girdiği siyasette aradığını bulamayan Zeynep Dereli, politika dünyasına bir süre ara vermişti. Şimdi yeni kurulan Deva Partisi’nin eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak tekrar siyasete “merhaba” demiş.
Dereli bir dönem Şişli Belediyesi Meclis Üyeliği görevi yapmış, o sırada Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’le tanışmış ve Sarıgül’ün kuracağı Türkiye Değişim Hareketi’ne ‘genel başkan yardımcısı’ olarak transfer olmuştu. Deniz Baykal’ın olaylı şekilde CHP’den ayrılması ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olmasıyla TDH’lilerin bir kısmı CHP’ye geçmiş, Dereli de siyasete ara vermişti.
Cemiyetin ünlü ismi müzisyen Faruk Sabancı, yenilikçi sound’uyla müziğin Süperstar’ı Ajda Pekkan’ı kendine hayran bıraktı! Elektronik dans müziği konusunda dünya çapında işlere imza atan DJ ve prodüktör Faruk Sabancı, geçtiğimiz aylarda Sagopa Kajmer’le yaptığı “Bu Sen Değilsin” şarkısıyla büyük beğeni toplamıştı. Sabancı, yeni şarkısını Ajda Pekkan’a dinletti. Süperstar’ın şarkıyı çok beğenmesi üzerine ikili işbirliği yapma kararı aldı.
Pandemi nedeniyle Bodrum’da bulunan Ajda Pekkan, orada stüdyoya girip okumalara başlamış. Faruk Sabancı ise İstanbul’daki stüdyosunda çalışmalarını sürdürüyor.
Daha sonra İstanbul’da bir araya gelecek olan iki sanatçı, son hazırlıkları tamamlayıp şarkıyı dinleyiciye sunacak.
1970’li yıllardan bu yana müziğin Süperstar’ı olarak anılan Ajda Pekkan, müzikteki yenilikçi tarzıyla biliniyor. Genç müzisyenleri yakından takip eden ve yeni sound’ları kendi müziğine dahil eden sanatçı, Faruk Sabancı ile yaptığı çalışmayla yine tam 12’den vuracak gibi görünüyor!
Şimdilerde adı Fenerbahçe ile anılan Arsenalli Mesut Özil, geçtiğimiz yıl Elif Dürüst’ün Çamlıca tepesindeki tripleks evini satın almıştı.
Elif Dürüst, Mehmet Germiyanlıgil ile evliliği sırasında oturduğu evi boşanmanın ardından boşaltmış ve o dönem aşk yaşadığı sevgilisi Sıtkı Ayan’a kiraya vermişti.
Ayan ise yaklaşık 10 yıl kullandığı evi, bu yaz başı boşaltmış ve Yeniköy’e taşınmıştı.
Arsenal’la kopma noktasına gelen Özil’in Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmek üzere.
Geçen hafta eşi Amine Gülşe ve 9 aylık kızı Eda ile İstanbul’a gelen Özil, kendi evine yerleşmek için kolları sıvamış.
Bir mimarla anlaşan çift, şimdilerde evi kendi zevklerine göre dekore ettiriyor.
Bir zamanlar Elif Dürüst’ün babası, sanayici Ekrem Dürüst’ün sahibi olduğu üç katlı villa, gösterişli ve şatafatlı bir dekorasyona sahip. Mimari ekiple kafa kafaya veren Gülşe’nin evi sadeleştirmek istediği gelen bilgiler arasında.
Cemiyetin ünlü ismi Faruk Sabancı, yaz aylarında gönlünü güzel model ve spiker Dilay Korkmaz’a kaptırmıştı. Ancak duyduğuma göre, ilişki tarih olmuş! Yaz boyunca birlikte tatil yapan çift, basına görünmemek için büyük çaba sarf etmişti. Faruk Sabancı’nın aşk hayatıyla değil, sadece müzik kariyeriyle gündeme gelmek istemesi ise buna neden olarak gösterilmişti.
Ne kadar gözlerden uzak yaşasalar da belli ki ilişkilerine nazar değmiş! Dilay Korkmaz’ın Faruk Sabancı’nın kıskançlıklarından bunalarak ilişkiyi bitirdiği söyleniyor. Sabancı’nın hayatına çok müdahale ettiği Dilay Korkmaz’ın kariyerine daha fazla odaklanmak istediği de gelen bilgiler arasında. Çift, birbirlerini daha fazla yıpratmadan ayrı yollara gitmeye karar vermiş.
Aşı için kolları sıvadı
Büyük bir umutla hepimiz aşının yaygın bir şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Türkiye’nin ilaç devi Abdi İbrahim, dünyayı ve Türkiye’yi derinden etkileyen COVID-19 salgınına karşı geliştirilen aşıları en üst standartlarda üretebilme kapasitesine sahip olduğunu gösteren aşı üretim ve dolum yapma izin belgesini aldı.
Kariyerlerini “Lock, Stock and Two Smoking Barrels” ve “Snatch” filmleriyle birlikte başlatan aktör Jason Statham ile yönetmen Guy Ritchie, casus gerilim filmi “Five Eyes”ta bir kez daha bir araya geliyor. Filmin en büyük sürprizi, Türkiye’de çekilecek olması. Çekimler için Antalya Expo fuar alanında büyük bir platform kuruldu. Filme özel tasarlanan otobüslerle ocak ayı sonunda Türkiye’ye gelmeyi planlayan ekip, ayrıca Köprülü Kanyon, Kemer ve tarihi Kaleiçi’nde de çekim yapacak.
Aubrey Plaza’nın da rol alacağı “Five Eyes”ın hikayesine gelince... Bir MI6 ajanı (Jason Statham), yeni geliştirilen ölümcül bir silah teknolojisinin satışını izlemek ve durdurmak için küresel istihbarat ittifakı Five Eyes tarafından işe alınır. Ajan, milyarder silah tüccarının izini sürmek ve ona sızmak için tüm ustalığını kullanmak zorunda kalacaktır.
Jason Statham - Guy Ritchie
Aralık 2018’de Amsterdam’da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 9 ay sonra boşanmıştı.
Ancak bir süre sonra barışan ikili, yeniden aynı eve taşınarak ilişkilerine bir şans daha vermişti.
Hatta Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’ya Paris’te evlenme teklifi etmiş, ikinci kez nikâh masasına oturmaları beklenirken, çift yeniden ayrılmıştı.
İki aydır her iki cephede sessizlik hakimdi. Ancak duyduklarıma göre Kıratlı ve Akçıl, ayrılığa dayanamayarak bir kez daha bir araya gelmiş.
Yılbaşını birlikte geçiren çifti, her an bir yerde el ele görebiliriz!
Sette kriz çıkardı
Uzun çalışma saatleri dizi setlerinde sinirleri geriyor... Sık sık setlerde çıkan gerilimlerle ilgili haberler geliyor. Bu kez, Murat Yıldırım’la başrolü paylaşan Esra Bilgiç’le ilgili bir haber gündemde.
Her yıl olduğu gibi, 2020’ye de büyük umutla girmiştik. 2020’nin geride bıraktığımız diğer yıllardan daha iyi olmasını dilemiştik. Ama olmadı... Yılın ilk ayları güzel başlamıştı, fakat mart ayı itibarıyla hayatımızı altüst eden koronavirüsle tanıştık. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu illet, yaşam şeklimizi tam anlamıyla değiştirdi.
Bilim insanları bu illete karşı aşı geliştirmek için dört koldan çaba içine girdi ve yeni yılın son günlerine yaklaştığımızda bir umut doğdu. Farklı ülkelerin aşıyı bulmasıyla tüm dünya derin bir nefes aldı. Umuyoruz ki aşı sayesinde yaz aylarına kadar sağlık açısından, sonrasında da ekonomik olarak tüm dünya rahatlamış olacak.
Her yılbaşı ertesinde bu sayfada mekanlarda yapılan yılbaşı eğlencelerini sizlerle paylaşıyorduk. Bu yıl zorunlu bir şekilde tüm dünya yeni yılı evinde kutladı. Cemiyet hayatının renkli isimleri de başta İstanbul, Bodrum ve Londra olmak üzere farklı yerlerde yeni yılı aileleriyle karşıladı.
Haberlere “koronavirüs” yazmayacağım günlerin özlemiyle herkesin yeni yılını kutluyorum...
Emel-Nejdet Ayaydın / İstanbulAyaydın Miroglio şirketinin yöneticisi Nejdet Ayaydın, her yıl olduğu gibi bu yılbaşını da İstanbul’daki evinde geçirdi. Ailesine düşkünlüğüyle tanıdığımız Ayaydın, çocukları ve eşiyle aynı masada olmanın kendisi için en güzel yeni yıl kutlaması olduğunu belirtti.
Ece Erken, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla görüşmeye başlamış ama bu ilişkiyi uzun zaman saklamayı başaramamıştı. Haberin çıkmasının ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşinden ayrılırken, Ece Erken’in de sunuculuk yaptığı programdaki işine son verilmişti.
Duyduğuma göre Ece Hanım’ın kıskançlıkları, Mahmutyazıcıoğlu’nun kendisinden uzaklaşmasına neden olmuş. Ayrıca işini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ece Erken, başına gelen tüm kötü olaylar nedeniyle sevgilisini suçluyormuş. Bu durum da aralarının iyice bozulmasına yol açmış.
Bir ara yakın dostu Sezer Dereli’yle birlikte New York’a giden Ece Erken, dönüşte Instagram sayfasından sevgilisinin tüm fotoğraflarını sildi. Aralarındaki tüm iplerin koptuğu da bu olayla ortaya çıktı.
Kuzey bebek geldi
İşadamı Kaan Boyner, geçtiğimiz yılın eylül ayında sevgilisi Feyza Balin’le Hotel Les Ottomans’ta yapılan görkemli bir düğünle evlenerek bekarlığa veda etmişti. 5 yıllık ilişkilerini nikâhla taçlandıran genç çift şimdi bebek sevinci yaşıyor. Çiftin bebekleri geçtiğimiz gün dünyaya geldi. Amerikan Hastanesi’nde hayata “merhaba” diyen Kuzey bebek ile mutluluklarına mutluluk eklendi. Ben de buradan minik Kuzey’e hoş geldin diyor, Feyza-Kaan Boyner çiftinin çocuklarını sağlık ve mutlulukla büyütmesini diliyorum.
Oğulları Azur’un eğitimi için Barselona’ya taşınan ünlü popçu Gülşen ve aranjör eşi Ozan Çolakoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a geldi. Hatırlarsanız, çiftin Barselona’ya yerleşme kararını ilk ben yazmıştım. Geçen yıl Costa Brava’dan 4 milyon liraya ev alan çift, bir süre İspanya-Türkiye arasında mekik dokumuş, sonrasında da tamamen Barselona’ya taşınmaya karar vermişti.
22 BİN TL’YE KİRALAMIŞLAR
Bir çekime katılmak için İstanbul’a gelen aile, Zorlu Center’daki 165 metrekarelik dairelerini kiraya verdikleri için Raffles Hotel’e yerleşmiş. İlk başta dairelerini olduğu gibi tutmaya karar veren ancak sonrasında gelen bir teklifle 22 bin TL karşılığında kiraya veren aile, İstanbul’da kalacakları süre boyunca otelde konaklayacak. Kendi evlerinden çok da uzaklaşmamışlar, Raffles Hotel de yine Zorlu Center’ın içinde!
Nişanlısının yanına uçtu
Cemiyetin güzel ismi Özlem Önal’ın, Amerikalı sevgilisi Stuart Parr’la nişanlandığını ilk benden duymuştunuz hatırlarsanız... Temmuz ayında 50’nci yaş günü partisinde nişanlanan çift, ardından uzun bir yaz tatiline çıkmıştı. Yapımcı olan Parr, sonrasında işlerinin başına New York’a dönmüş, Özlem Önal ise burada kalmayı tercih etmişti.
Alkollü araç kullanarak, polis memuru Fatih Alagöz’ün şehit olmasına, polis memuru Emre Tetik’in yaralanmasına sebep olan Rüzgar Çetin, İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’de yargılanmış, 7 yıl 6 ay hapse mahkûm edilmişti. Ehliyetine de 1 yıl 6 ay süreyle el konulmuştu.
Çetin, 239 gün sonra cezaevinden çıkmıştı.
Bu dosyada halen Yargıtay’ın kararı bekleniyor.
Artık durulduğunu ve yalnızca işleriyle ilgilendiğini söyleyen Rüzgar Çetin, Beyoğlu Asmalımescit’te aldığı yeni bir binanın restorasyonunu yaptırıp, otel olarak hizmete açacağını belirtmişti.
Yasakların kalkmasıyla yurtdışına çıkan Rüzgar Çetin soluğu ilk önce Miami’de alırken, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Meksika’nın son dönemlerdeki en popüler turizm bölgesi Tulum’a geçmiş.
Yakın dostu Önder Bekensir ve Serhat Demiral ile birlikte Tulum’da eğlenirken görüntülenen Çetin, sıcak havanın keyfini çıkarıyor.
Bir süre önce Kuruçeşme’deki villasını 16.8 milyon dolara satan Acun Ilıcalı, o satıştan takas yoluyla sahip olduğu Ulus Yeşil Evler’deki tripleks villayı da satışa çıkardı. Boşanırken Şeyma Subaşı’na verdiği iddia edilen Kuruçeşme’deki villayı işadamı Mustafa Aktaş’a satan Ilıcalı, bu satış için Aktaş’tan 8.4 milyon dolar nakit ile Ulus’taki villayı almıştı.
Eylül ayında yapılan satışın ardından Ilıcalı, Aktaş’tan aldığı villayı da elinden çıkarmak için harekete geçti. Üç katlı, havuzlu villa için 5 milyon dolar isteyen ünlü televizyoncu, 3.4 milyon dolar zarar etmiş gibi görünüyor.
Dijital platformu için harıl harıl çalışan Ilıcalı, gayrimenkullerini nakde çevirerek belki de yatırımını büyütmeyi hedefliyordur...
Ünlü avukattan şiir kitabı
Önder Hukuk Bürosu’nun kurucusu avukat Edip Önder, yazdığı tüm şiirleri bir kitapta topladı. Sanat ve edebiyata merakıyla bilinen Önder, 35 yıllık avukatlık mesleğinde gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettirmiş bir isim. Galatasaray Spor Kulübü’nde bir dönem yöneticilik de yapan ünlü avukat, yazdığı şiir kitabı “Bence”nin gelirini kurucusu ve başkan yardımcısı olduğu Engelsiz Yaşam Vakfı’na bağışlayacak.Faslı gelin geldi
Gece hayatında bir döneme damgasını vuran Şamdan’ın sahibi merhum işletmeci Mehmet Tuna’nın kendi adını taşıyan oğlu Mehmet Tuna, gönlünü Faslı bir kıza kaptırmış. Fransa’nın Nice şehrinde eğitimine devam eden Mehmet Tuna, okulda tanıştığı Selma Alkandry ile birlikteymiş. Pandemi nedeniyle bir süre ayrı kalan gençler, geçtiğimiz günlerde kavuşmuş.
Ekranların sevilen oyuncusu Eda Ece, kasım ayında yeniden barıştığı Anadolu Efesli basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’le Ulus’a taşındı.
Etiler’de tek başına yaşadığı apartman dairesinden sosyetenin tercih ettiği lüks siteye taşınan oyuncunun bu hamlesi, “Acaba evlenecekler mi” sorusunu akıllara getirdi.
2 yıldır birlikte olan çift, mart ayındaki karantina sürecini birlikte geçirmiş, sonrasında beraber yaz tatiline çıkmıştı.
Ancak ne olduysa oldu, ikili tatilden sonra ayrıldıklarını açıkladı.
Fakat ayrılığa sadece 1 ay dayanan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı aldı. Çift, şimdi ilişkilerinde bir adım daha atarak aynı eve çıktı.
Ulus’taki lüks daireleri için aylık 40 bin TL kira ödeyen ikili, bana kalırsa evlilik yolunda ilerliyor...
Bitez’e yerleştiler
Geçen hafta İstanbul’da görüntülenen oyuncu çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, meğer aslında Bodrum-Bitez’e yerleşmiş ve İstanbul’a yalnızca işlerini halletmek için gelmiş.
Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi “Aşk-ı Memnu” ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz yıl bebeği Fikret Ali’yi dünyaya getirdikten sonra setlere ara vermişti. Fikret Ali’nin büyümesiyle birlikte oyunculuğa geri dönen Kaya, bir dönem dizisinde şarkıcı rolünü üstlendi.
Doğumdan sonraki ilk işi için çok heyecanlı olan ve karakterine titizlikle hazırlanan güzel oyuncu, rolün hakkını verebilmek amacıyla şan dersleri almaya başladı. Dizide playback yapmaya sıcak bakmayan ve kendi sesini kullanmak isteyen Hazal Kaya, sete girmeden önce şan derslerini tamamlama gayreti içinde.
Dekorasyon hizmetine başladılarCemiyetin sevilen isimleri Rezzan Benardete ve Tayfun Mumcu, mobilya markaları Trezz ile dekorasyon hizmetine de başladı. Marka, yaşam alanlarında Trezz ürünlerini tercih eden kişilere verdiği özel dekorasyon danışmanlık servisiyle rafine çizgisini evlere ve ofislere taşımayı hedefliyor. İç mimar Tayfun Mumcu ile mekan tasarımcısı Rezzan Benardete’nin kurduğu uzman ekip, mobilyaların mekanda nasıl daha şık ve efektif kullanılabileceğine dair öneriler geliştiriyor, kullanıcılara hem şık hem de fonksiyonel çözümler üretiyor.
Yeni yıl öncesi
yeni imzaÜnlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, kendisini temsil etmesi için menajerlik ajansı Ph7 Entertainment ile anlaştı. Ph7 Entertainment, temsil ettiği Meryem Uzerli, Nilay Deniz, Afra Saraçoğlu, Hira Koyuncuoğlu, İlay Erkök, Özgün Çoban gibi popüler isimlerle son yılların yükselen ajanslarından.
Başarılı oyuncu ve yönetmen Onur Saylak’ın yeniden baba olacağı haberini mayıs ayında ilk ben yazmıştım hatırlarsanız. Saylak, geçtiğimiz günlerde oğlu Deniz Ali’yi kucağına alarak üçüncü kez baba olmanın heyecanını yaşadı.
Çıkan haberlerde ise Onur Saylak ve Gözde Yılmaz çiftinin evli olmadıkları iddia edilerek, “Önce bebek, sonra nikâh modasına mı uyacaklar?” diye soruldu. Böyle bir moda var mı yok mu bilmiyorum ama bu haberlerin doğru olmadığını söyleyebilirim. Her zaman olduğu gibi haberin doğrusunu benden öğrenin...
Çift evli, hem de aylardan beri. 3 yıldır birlikte olan çift, evlenme kararı alarak mart ayında nikâh masasına oturmak için plan yapmıştı. Ancak pandeminin patlamasıyla düğün yerine nikâhla yetinmiş ve iki şahidin huzurunda evlenmişler.
Dostlarıyla kutlama kararını pandemi sonrasına bırakan Gözde Yılmaz-Onur Saylak çiftinin şimdi kutlama yapmak için iki nedeni var. Ben de onlara yaşadıkları bu heyecandan dolayı mutluluklar diliyorum, Deniz Ali’yi sağlıkla büyütsünler...
Kıvanç da Kaz Dağları yolcusu
Kaz Dağları, oyuncuların yeni gözdesi oldu. Serenay Sarıkaya’nın ardından Kıvanç Tatlıtuğ da Kaz Dağları’ndan ev sahibi olmak için kolları sıvadı.
Hem restoranlar hem de sahipleri Bodrum Loft’un yolunu tutuyor!
Bodrum Loft’ta bu yaz Loft Elia, Papermoon ve Sunset hizmet verecek. Restoranların sahipleri de tatillerini 6 ay boyunca bu adreste geçirecek.
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın geçen yılın temmuz ayında kapılarını açan ‘modern köy’ projesi Bodrum Loft, kısa zamanda popüler olup cemiyet hayatının önde gelen isimlerine ev sahipliği yapmıştı. Pandemi döneminin uzamasıyla Bodrum’da kalmaya devam eden ünlüler için gözlerden uzak bir tatil seçeneği olarak öne çıkan Bodrum Loft’ta bu yılın yaz sezonu için şimdiden hareketlilik başladı.
Bodrum Loft’un 2021 yılı mayıs–ekim arası dönemdeki 6 aylık kiralamaya yönelik satışları daha geçen kasım ayından tamamlandı. Konaklamalar anlamında 2021 yazını kapalı gişe olarak geçirecek tesisten elini çekmeyen Hamdi Akın, ardı ardına Bodrum Loft’ta yer almak isteyen ses getirecek restoran markalarıyla anlaşıyor.
PAPERMOON’DAN SONRA
SUNSET DE GİDİYOR
Bodrum Loft’ta geçen yıl sadece İstanbul’daki Mürver Restoran’ın şefi Yılmaz Öztürk’ün başında bulunduğu Loft Elia Restoran hizmet vermişti. Bu yıl Loft Elia’nın yanı sıra İstanbul’da cemiyet hayatının ünlü isimlerinin adresi olan, Akkök Ailesi’ne ait Papermoon’un da bir şube açması için anlaşıldı.
Geçen hafta ise Hamdi Bey yine İstanbul’un bir başka marka mekânı Ulus’taki Sunset Restoran’ı köye getirmek için anlaşma yaptı. Sunset, bu yaz Bodrum Loft’ta bir suşi bar açacak. Loft Elia, Papermoon ve Sunset’ten oluşan güçlü yeme-içme alanları sadece Bodrum Loft’ta konaklayanlara değil, teknesi ve araçlarıyla tesise gelenlere de hizmet verecek.
RESTORAN SAHİPLERİ DE
BU YAZ KÖYDE KALACAK
Yine bana gelen bilgilere göre popüler restoran markalarını Bodrum Loft’a çeken Hamdi Akın, hızını alamayıp bu restoranların sahipleriyle de ‘köyde’ konaklamaları için anlaşmaya varmış. Buna göre önce Papermoon’un sahipleri Alize ve Raif Dinçkök, şimdi de Sunset Restoran’ın sahibi Barış ve Alize Tansever bu yaz tatillerini Bodrum Loft’ta geçirmek için 6 aylık kiralama yapmış.
2021 yazı şimdiden hareketli olacağa benziyor. Tabii öncelikle içinde bulunduğumuz pandemi koşullarının hafiflemesi şart!
Babaya hüzünlü veda
Marttan beri tedavi gören babasının yanında İzmir’de olan Zeynep Selvili, bu ağır durumla mücadele ederken bir de 4 yıllık eşi Kerim Çarmıklı’nın açtığı boşanma davasıyla sarsılmıştı. Ne yazık ki Zeynep Hanım’ın babası Haluk Selvili kanserle mücadelesini kaybetti ve geçtiğimiz perşembe günü vefat etti.
Büyük acı yaşayan Zeynep Selvili, babasının vefatını “Sen şu hayatın bana en güzel hediyesisin. Yeniden kavuşacağımız güne dek hoşça kal babiş, artık dedem ve babaanneme emanetsin” diye duyurdu.
Selvili’nin yakınlarına da bir ricası vardı. Pandemi nedeniyle defin işlemlerinin aile arasında yapılacağını söyleyen Selvili, cenazeye çiçek ya da çelenk gönderilmemesini, arzu edenlerin babası için bağışta bulunmasını rica etti. Üst üste üzüntüler yaşayan Zeynep Hanım’a ben de baş sağlığı, babasına da Allah’tan rahmet diliyorum.
İkizler 1 yaşında
Genç iş insanı Hakan Kosif ve Brezilyalı eşi Evelize Kosif, ikiz çocuklarının ilk yaşını kutladı.Geçtiğimiz yıl Amerikan Hastanesi’nde ikinci kez doğum yapan Brezilyalı gelin Evelize Kosif, ikiz bebek sahibi olmuştu. Üç çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat yaşayan genç çift, ikiz bebeklerinin ilk doğum günü için mini bir kutlama yaptı. Theo’dan sonra dünyaya gelen ikiz bebekler Taylan ve Eliza, doğum günü pastasının mumlarını birlikte üfledi. Babaanne Meral Hanım ve dede Hasan Kosif koronavirüs nedeniyle uzun süredir görmedikleri torunlarına doğum günü sayesinde kavuştu.
Satışlar iyi gidiyor
Pinko ve Koton markalarına hazırladığı koleksiyonlarla rüştünü ispatlayan cemiyetin ünlü ismi Arzu Sabancı, sene başında kendi adını taşıyan markası “Arzu Sabancı Studio”yu kurmuştu. Stiliyle kadınlara ilham kaynağı olan Sabancı, 810 bin takipçisiyle Instagram’ın da fenomen isimlerinden.
Birkaç hafta önce online web sitesini açan ve markasının ilk koleksiyonunu tüketiciyle buluşturan Arzu Hanım’ın keyfinin yerinde olduğunu öğrendim. Çok doğru bir kararla, herkesin pandemi nedeniyle evde olduğu dönem rahat ve şık tasarımlardan oluşan “Activewear” koleksiyonuyla start alan Arzu Sabancı Studio, kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarmış.
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