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Hayat kurtaran hamle: Sahneye defibrilatör ile çıkacak!

#Cenk Eren#Defibrilatör#Metin Arolat

Ünlü sanatçı Cenk Eren, sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden yakın dostları Metin Arolat ve Volkan Konak’ın ardından önemli bir karar aldı: Artık sahneye ilk yardım eğitimi almış ekibi ve defibrilatör cihazıyla çıkacak.

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Olayı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi’nde öğrendim, ardından Cenk Eren’i arayarak detayları bizzat dinledim. Kendisinin de kalp hastalığı açısından risk grubunda olduğunu söyleyen Eren, birçok sahne aldığı mekânda tam teşekküllü ambulans ya da acil müdahale ekipmanı olmadığını fark ettiğini anlattı.

Hayat kurtaran hamle: Sahneye defibrilatör ile çıkacak

Bu eksiklik üzerine harekete geçen sanatçı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi’nin değerli hocası Prof. Ali Aycan Kaval’dan ekibiyle birlikte ilk yardım eğitimi aldı, otomatik defibrilatör (AED) cihazı edindi ve doktorunun yönlendirmesiyle acil durum ilaçlarını da yanında taşımaya başladı. Yurtdışında bu cihazların otobüs duraklarında bile bulunduğunu belirten Eren, Türkiye’de her mekânda olması gerektiğini vurguladı. “Bu sadece sanatçılar için değil, seyirciler için de hayat kurtarır,” dedi.

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Hayat kurtaran hamle: Sahneye defibrilatör ile çıkacak

Volkan Konak’a kalp krizi sırasında üç profesörün müdahale ettiğini, ancak cihaz olmadığı için sonuç alınamadığını öğrendiğini de paylaşan Cenk Eren, “Eğer defibrilatör olsaydı, belki hâlâ yaşıyor olabilirdi” diye konuştu. Cenk Eren’in bu bilinçli adımı, sanat dünyasında örnek teşkil edecek nitelikte bence… 

Hayat kurtaran hamle: Sahneye defibrilatör ile çıkacak

Ani kalp durmaları karşı elektroşokla müdahale

Defibrilatör, fibrilasyona giren bir kalbin normal ritmini kısa zaman içinde geri kazanabilmesi için kalbe kısa sureli bir şekilde yüksek değerde akım veren bir cihazdır. Diğer ismi ise, kalp elektroşok aletidir.

Londra’da görkemli açılış

Hayat kurtaran hamle: Sahneye defibrilatör ile çıkacak

Türk mücevher markası Kısmet by Milka, Londra’nın prestijli New Bond Street caddesindeki ilk “flagship” mağazasının açılışını, dünyaca ünlü model Georgia May Jagger’ın katılımı ve Milka Karaağaçlı İnce’nin ev sahipliğinde özel bir davette kutladı. Autoban Mimarlık imzalı mağazada iki piercing stüdyosu da yer alıyor. 8 Mayıs’taki açılışa Jagger’ın yanı sıra Dichen Lachman, Therica Wilson-Read ve Kit Clarke gibi uluslararası üne sahip model ve oyuncular da katıldı. Milka Karaağaçlı İnce’yi ise Türkiye’den Suzan Toplusoy, Özlem Avcıoğlu, Cem Bölükbaşı ve Eda-Tayfun Kazazoğlu gibi dostları yalnız bırakmadı.
Hayat kurtaran hamle: Sahneye defibrilatör ile çıkacak
Milka Karaağaçlı İnce - Özlem Avcıoğlu - Suzan Toplusoy

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Anlamlı kitap tanıtımı

Cemiyetin ünlü ismi Rosella Karabacak, aile tariflerinden ilhamla kaleme aldığı yeni kitabı ‘Beyaz Kiraz Reçeli’nin lansmanını Anneler Günü öncesinde dostlarıyla birlikte gerçekleştirdi.

Hayat kurtaran hamle: Sahneye defibrilatör ile çıkacak

Annesinin anısını yaşatmak amacıyla hazırladığı kitap, hem geleneksel tatları hem de duygusal bir mirası gelecek nesillere aktarıyor. Davetlilerden yoğun ilgi gören lansmanda Rosella Karabacak çok sayıda kitabını imzaladı.

Hayat kurtaran hamle: Sahneye defibrilatör ile çıkacak

Anneler Günü’ne özel iş birliği

Sephora Türkiye, Anneler Günü’ne özel Begüm Khan ile zarafet ve güzelliği buluşturan bir çanta aksesuvarı tasarladı. Doğadan ilham alan yusufçuk ikonu ile hazırlanan bu özel parça, 6 Mayıs’ta Zorlu Center’daki Sephora Mimoza Bahçesinde düzenlenen davetle tanıtıldı. Aslı Cüreklibatır, Maya Portakal Bitargil, Nora Kalpakçıoğlu gibi isimlerin katıldığı etkinlikte, Sephora’nın renkli dünyası ve Begüm Khan’ın masalsı tasarımı buluştu.

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Hayat kurtaran hamle: Sahneye defibrilatör ile çıkacak
Sinem Saraçer Turanlı - Begüm Kıroğlu -  Pınar Tunaveli
 

 

#Cenk Eren#Defibrilatör#Metin Arolat
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