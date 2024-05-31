HavaalanÄ±nda ilk kare!

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Ä°ki ay Ã¶nce, gÃ¼zel oyuncu Dilan Ã‡iÃ§ek Deniz, Ã¼nlÃ¼ yÃ¶netmen Sinan Ã‡etinâ€™inÂ kendisi gibi yÃ¶netmenÂ oÄŸlu RafaelÂ CemoÂ Ã‡etin ile yeni bir aÅŸka yelken aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.Â Bu haberi size ilk ben duyurmuÅŸtum, birlikte ilk karelerini yayÄ±nlamak da bana kÄ±smet oldu!Â SonuÃ§ta iyi haber, iyi gazetecinin Ã¶nÃ¼ne dÃ¼ÅŸer!Â YÄ±lÄ±n sÃ¼rpriz aÅŸkÄ±na imza atan Ã§ift, Ä°stanbul HavalimanÄ±â€™ndaÂ Ã¶nÃ¼me Ã§Ä±ktÄ±.



Ã‡ift, Ã¶nce Dilan Ã‡iÃ§ek Denizâ€™in anlaÅŸmasÄ± iÃ§in Cannesâ€™a gitmiÅŸ, oradan da Romaâ€™ya geÃ§erek birkaÃ§ gÃ¼n tatil yapmÄ±ÅŸtÄ±.Â GÃ¼zel oyuncu, kÄ±rmÄ±z halÄ±daki stili ve KevinÂ Costnerâ€™laÂ verdiÄŸi pozla adÄ±ndan bir hayli sÃ¶z ettirmiÅŸti. ArdÄ±ndan Romaâ€™ya giden ikili, burada fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±sÄ± MarioÂ Testinoâ€™nunÂ sergi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.







Duty freeâ€™deÂ alÄ±ÅŸveriÅŸ yaparken gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m Dilan Ã‡iÃ§ek Deniz veÂ RafaelÂ CemoÂ Ã‡etinâ€™i ben birbirlerine yakÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±m. Bu arada ikili,Â Ä°stanbulâ€™danÂ da Dubaiâ€™ye geÃ§miÅŸ!

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PeraÂ Palaceâ€™taÂ tarihi davet

Ä°sviÃ§reli lÃ¼ks saat markasÄ±Â Longines, iki asra yayÄ±lan kÃ¶klÃ¼ tarihini ÅŸÄ±k bir davet ile marka dostlarÄ±yla paylaÅŸtÄ±. Marka direktÃ¶rÃ¼ Ã–zlem KÄ±roÄŸlu Geylanâ€™Ä±n ev sahipliÄŸinde PeraÂ PalaceÂ Hotelâ€™deÂ gerÃ§ekleÅŸen tarihi konferansÄ±n ardÄ±ndan misafirler ÅŸÄ±k bir yemek ile aÄŸÄ±rlandÄ±.

Marka Miras DepartmanÄ±Â DirektÃ¶rÃ¼ DanielÂ Hugâ€™Ä±nÂ anlatÄ±mÄ± ile gerÃ§ekleÅŸen konferansta misafirlerÂ Longinesâ€™inÂ iki asra yayÄ±lan kÃ¶klÃ¼ tarihini, OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu ile olan ortak hikÃ¢yesini veÂ LonginesÂ arÅŸivlerinden baÅŸka hiÃ§bir yerde olmayanÂ dokÃ¼manlarÄ±Â ve mÃ¼ze saatlerini inceleme fÄ±rsatÄ± buldular.

GÃ¼zellik buluÅŸmasÄ±

Cilt bakÄ±m markasÄ±Â SkinCeuticals, Arzu Demirer ev sahipliÄŸindeÂ Papermoon, Etilerâ€™de keyifli bir buluÅŸmayla bilimin gÃ¼cÃ¼nden ilham alan dÃ¼nyasÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±.

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Davete Gamze KeÃ§eli, Gamze SaraÃ§oÄŸlu, SedaÂ KaÅŸÄ±beyaz, Zeynep Hatemi, Adile Ã–zdaÄŸ, Ä°lkem Ã–ztÃ¼rk, Burcu Åžendir gibi isimler katÄ±ldÄ±.Â SkinCeuticalsâ€™Ä±nÂ Ã¼stÃ¼n formÃ¼llerle geliÅŸtirilmiÅŸ antioksidanlarÄ±nÄ±n ve yÃ¼ksek performanslÄ± Ã¼rÃ¼nlerinin keÅŸfedildiÄŸi davette misafirlerÂ SkinCeuticalsÂ EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ YeÅŸimÂ KarabudaÂ veÂ SkinCeuticalsÂ ÃœrÃ¼n MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°rem NazlÄ±m eÅŸliÄŸinde keyifli bir cilt bakÄ±m sohbetini dinleme fÄ±rsatÄ±nÄ± buldu, deneyimlerini paylaÅŸtÄ±.