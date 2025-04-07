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Hatay için seferber oldular

#Hatay#Jehan Barbur#Gökhan Çınar

6 Şubat depreminin ardından Hatay’da hayatı yeniden inşa etmek amacıyla başlatılan 100. Yıl Köyü Projesi’ne destek çığ gibi büyüyor.

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Depremzede ailelere güvenli konutlar kazandırmayı, kendi kendine yetebilen bir yaşam alanı oluşturmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen projeye, ünlü isimler de kayıtsız kalmadı.

Hatay için seferber oldular

Robert Kolej öğrencilerinden oluşan Teens for Hope ekibinin desteğiyle Hatay’da temelleri atılan projenin üçüncü fazına katkı sağlamak amacıyla, sevilen sanatçı Jehan Barbur özel bir konser verdi.

Hatay için seferber oldular

Robert Kolej Suna Kıraç Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, hem projeye dikkat çekildi hem de bağış çağrısında bulunuldu.

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Geçtiğimiz günlerde ise İlker Ayrık, Uğur Aslan, Gökhan Çınar, Dalia Kittani, Vasil Vingas, Metin Pıhlıs, Ömer Şanlı ve Burak Tatlıcı gibi ünlü isimler, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdikleri canlı yayınlarla destek topladı.

Hatay için seferber oldular

Ünlü isimlerin dayanışma çağrısı, toplumun dört bir yanından karşılık buldu.

Gülmek İyileştirir Derneği, Jandarma Asayiş Vakfı, Blocks for Hope ve Mustafa Kemal Üniversitesi ortaklığında yürütülen proje, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsünde yükseliyor.

200 depremzede aileye yuva olacak köyün birinci fazında yaşam başlarken, ikinci fazın inşaatı sürüyor. Projenin üçüncü fazının hayata geçebilmesi için ise destek kampanyaları aralıksız devam ediyor.

Anlamlı paylaşım

Hatay için seferber oldular

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Derin Mermerci, annesi Ender Mermerci’yle birlikte Paris seyahatinden bir kare paylaşarak duygusal bir not düştü. “40 yaşında dul kalıp üç kız çocuğunu bu denli güçlü ve özgür iradeli yetiştirmek her yiğidin harcı değildir. Yaşasın Cumhuriyet kadınları” ifadelerini kullanan Mermerci, Paris seyahatinde ablası Yosun Reza’yla da bir araya geldi. Üçlü, zarafetleri ve şıklıklarıyla Paris sokaklarında adeta stil dersi verdi.

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Londra’da önemli buluşma

Hatay için seferber oldular

Londra’da yaşayan iş kadını ve cemiyet hayatının tanınmış ismi Işıl Reçber, eşi Rüştü Reçber’le birlikte, Avrupalı Türk Markalar Birliği’nin (ATMB) 2025 vizyon toplantısının ardından, bayram yemeğinde üyeler, diplomatik temsilciler ve ekonomi basınıyla bir araya geldi.

Hatay için seferber oldular

Mandarin Oriental Hyde Park’ta gerçekleşen etkinlikte, Türkiye’nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, eşi Sevcan Ertaş ve Ticaret Başmüşaviri Devlet Selim Paşlı da yer aldı. Toplantıda, Türkiye’nin Birleşik Krallık’a ihracatında yüzde 19’luk bir artış görüldüğü de ortaya kondu. Tebrikler doğrusu...

Hatay için seferber oldular

Sezona iddialı açılış

Hatay için seferber oldular

The Bodrum Edition, 18 Nisan Cuma günü kapılarını sekizinci sezonu için açıyor. Tilkicik Koyu’nun doğayla iç içe zarif atmosferinde konumlanan otel, Michelin yıldızlı şefleri, ödüllü SPA’sı, sofistike tasarımı ve özgün yaşam alanlarıyla Bodrum’un seçkin ruhunu 2025 yazında da yaşatmaya hazırlanıyor. Gastronomi, güzellik, çağdaş moda ve iyi yaşam pratiklerini bir araya getiren özel iş birlikleriyle otel, misafirlerine ilham verici bir deneyim vadediyor. Bu sezon da gözler burada olacak...

 

 

 

 

#Hatay#Jehan Barbur#Gökhan Çınar
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