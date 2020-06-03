 Hastanede kalp krizi geCirdi

İş ve cemiyet dünyası şokta! Roman Mağazaları’nın ortağı Süleyman Toplusoy hayatını kaybetti. Dün sabah rahatsızlanarak hastaneye giden 61 yaşındaki işadamına yapılan kontrollerde herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmedi. Evine dönmek üzere hazırlandığı sırada yeniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Süleyman Toplusoy kurtarılamadı.
İş ve cemiyet dünyası önceki gün şoke edici bir ölüm haberiyle sarsıldı. Roman Mağazaları’na abileri Turgut Toplusoy ve Muharrem Toplusoy’la ortak olan, aynı zamanda firmanın başkan yardımcılığı görevini yürüten Süleyman Toplusoy, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
YEĞENİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Dün sabah saat 09.00 civarında Çekmeköy’deki evinde fenalaşan ve “Kalbim sıkışıyor, kendimi iyi hissetmiyorum” diyen 61 yaşındaki işadamı, abisi Turgut Toplusoy’un oğlu Ertuğrul Toplusoy tarafından Kadıköy’deki bir hastaneye götürüldü.
Ertuğrul Toplusoy
EKG’Sİ ÇEKİLDİ AMA...
Olası bir kalp krizi riski nedeniyle EKG de çekildi, ancak yapılan kontrollerde bir sağlık sorununa rastlanmadı. Hastaneden ayrılmak üzere giyinmeye başlayan Süleyman Toplusoy, o sırada yeniden fenalaştı. Bir anda yere yığılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan işadamı, ne yazık ki kurtarılamadı.
Muharrem Toplusoy
3 KIZ BABASIYDI
Süleyman Toplusoy iş hayatındaki başarıları kadar özel yaşamıyla da adından söz ettiren bir isimdi. Genç eşi İpek Toplusoy’la 2012 yılında, o henüz 22 yaşındayken evlenmişti. Çiftin bu evlilikten iki kız çocuğu oldu. İlk evliliğinden de Serra isminde bir kızı bulunan Süleyman Toplusoy bir dönem İclal Aydın’la birlikteliğiyle de magazin sayfalarında adından sıkça söz ettirmişti.
Turgut Toplusoy
Cenaze bugün
Süleyman Toplusoy’un cenaze töreni bugün öğle vakti Çekmeköy’deki Roman fabrikasında yapılacak. İşadamı, daha sonra Çekmeköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
Aileye girdi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, şehirlerarası seyahat yasağının kalkmasının ardından annesi Lütfiye Hanım’ı, anneannesinin yanına, Edremit Güre’deki yazlıklarına götürdü. Onlara Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu da eşlik etti. Yazlıkta bir gece kalan genç çift, ertesi gün İstanbul’a döndü. Oynadığı “Öğretmen” dizisinin çekimlerinin yeniden başlamasıyla sete dönecek olan Afra Hanım, bu ziyaret sayesinde bir taşla üç kuş vurmuş oldu!
Hem annesini yazlığa götüren hem de anneannesiyle hasret gideren Saraçoğlu, bu vesileyle 1.5 yıldır birlikte olduğu Mert Yazıcıoğlu’nu da annesinden sonra anneannesiyle tanıştırmış oldu.
Çiğdem Elisa’ya kardeş geliyor
Çalık Ailesi’ne yeni bir veliaht geliyor! 2017 yılında Çırağan Sarayı’nda yapılan görkemli bir törenle dünyaevine giren genç işadamı Mahmut Can Çalık ve eşi Dila Çalık, 2 yıl önce ilk bebekleri Çiğdem Elisa’yı kucaklarına almıştı. 2 yaşındaki minik Çiğdem Elisa şimdi abla oluyor. 7 aylık hamile olan Dila Çalık’ın erkek bebek beklediğini öğrendim. Genç çifti ben de tebrik ediyorum, inşallah bebeklerini sağlıkla kucaklarına alırlar.
Hastanede kalp krizi geCirdi
İş ve cemiyet dünyası şokta! Roman Mağazaları’nın ortağı Süleyman Toplusoy hayatını kaybetti. Dün sabah rahatsızlanarak hastaneye giden 61 yaşındaki işadamına yapılan kontrollerde herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmedi. Evine dönmek üzere hazırlandığı sırada yeniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Süleyman Toplusoy kurtarılamadı.
İş ve cemiyet dünyası önceki gün şoke edici bir ölüm haberiyle sarsıldı. Roman Mağazaları’na abileri Turgut Toplusoy ve Muharrem Toplusoy’la ortak olan, aynı zamanda firmanın başkan yardımcılığı görevini yürüten Süleyman Toplusoy, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
YEĞENİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Dün sabah saat 09.00 civarında Çekmeköy’deki evinde fenalaşan ve “Kalbim sıkışıyor, kendimi iyi hissetmiyorum” diyen 61 yaşındaki işadamı, abisi Turgut Toplusoy’un oğlu Ertuğrul Toplusoy tarafından Kadıköy’deki bir hastaneye götürüldü.
Ertuğrul Toplusoy
EKG’Sİ ÇEKİLDİ AMA...
Olası bir kalp krizi riski nedeniyle EKG de çekildi, ancak yapılan kontrollerde bir sağlık sorununa rastlanmadı. Hastaneden ayrılmak üzere giyinmeye başlayan Süleyman Toplusoy, o sırada yeniden fenalaştı. Bir anda yere yığılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan işadamı, ne yazık ki kurtarılamadı.
Muharrem Toplusoy
3 KIZ BABASIYDI
Süleyman Toplusoy iş hayatındaki başarıları kadar özel yaşamıyla da adından söz ettiren bir isimdi. Genç eşi İpek Toplusoy’la 2012 yılında, o henüz 22 yaşındayken evlenmişti. Çiftin bu evlilikten iki kız çocuğu oldu. İlk evliliğinden de Serra isminde bir kızı bulunan Süleyman Toplusoy bir dönem İclal Aydın’la birlikteliğiyle de magazin sayfalarında adından sıkça söz ettirmişti.
Turgut Toplusoy
Cenaze bugün
Süleyman Toplusoy’un cenaze töreni bugün öğle vakti Çekmeköy’deki Roman fabrikasında yapılacak. İşadamı, daha sonra Çekmeköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
Aileye girdi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, şehirlerarası seyahat yasağının kalkmasının ardından annesi Lütfiye Hanım’ı, anneannesinin yanına, Edremit Güre’deki yazlıklarına götürdü. Onlara Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu da eşlik etti. Yazlıkta bir gece kalan genç çift, ertesi gün İstanbul’a döndü. Oynadığı “Öğretmen” dizisinin çekimlerinin yeniden başlamasıyla sete dönecek olan Afra Hanım, bu ziyaret sayesinde bir taşla üç kuş vurmuş oldu!
Hem annesini yazlığa götüren hem de anneannesiyle hasret gideren Saraçoğlu, bu vesileyle 1.5 yıldır birlikte olduğu Mert Yazıcıoğlu’nu da annesinden sonra anneannesiyle tanıştırmış oldu.
Çiğdem Elisa’ya kardeş geliyor
Çalık Ailesi’ne yeni bir veliaht geliyor! 2017 yılında Çırağan Sarayı’nda yapılan görkemli bir törenle dünyaevine giren genç işadamı Mahmut Can Çalık ve eşi Dila Çalık, 2 yıl önce ilk bebekleri Çiğdem Elisa’yı kucaklarına almıştı. 2 yaşındaki minik Çiğdem Elisa şimdi abla oluyor. 7 aylık hamile olan Dila Çalık’ın erkek bebek beklediğini öğrendim. Genç çifti ben de tebrik ediyorum, inşallah bebeklerini sağlıkla kucaklarına alırlar.