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Harvard’da ders konusu oldular

#Harvard Business School#Fethi Sabancı Kamışlı#Emine Sabancı Kamışlı

Amerika’nın Boston şehrinde bulunan Harvard Business School, Esas Holding’in başarısını konu alan çalışmaları derslerinde işlemeye başladı.

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Esas Holding’in kurucuları, İstanbul’daki holding merkezinde yapılan röportajlarla Harvard’ın çalışma sürecine katkıda bulundu.

Harvard’da ders konusu oldular

5 yıldır Harvard öğrencileri tarafından incelenen çalışmalar, ailenin sürdürülebilir bir aile şirketi kurma, kurumsal yönetim ve nesil geçişi konularındaki tecrübelerini kapsıyor. Holding üyeleri Emine Sabancı Kamışlı, Fethi Sabancı Kamışlı ve Can Köseoğlu da Harvard’a davet edilerek derslere konuk konuşmacı olarak katıldı ve öğrencilerle bilgi birikimlerini paylaştı.

Harvard’da ders konusu oldular

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Pirelli Takvimi Londra’da tanıtıldı

Ethan James Green’in imzasını taşıyan “Refresh and Reveal” başlıklı 2025 Pirelli Takvimi, Londra’daki Natural History Museum’da tanıtıldı.

Harvard’da ders konusu oldular

Mayıs ve haziran aylarında Miami’deki tarihi Virginia Key Beach Parkı’nda ve bir stüdyoda çekilen takvim, farklı yaşlardan ve ülkelerden ünlü isimleri içeriyor. Kadroda Hunter Schafer, Padma Lakshmi, Vincent Cassel, Elodie, Simone Ashley, Hoyeon, Jodie Turner-Smith, Martine Gutierrez, Connie Fleming, John Boyega, Jenny Shimizu ve fotoğrafçı Green yer alıyor. Takvim, her biri renkli ve siyah beyaz olmak üzere 24 fotoğrafla 2025’e damgasını vurmayı hedefliyor.

Harvard’da ders konusu oldular

Yılın kalemini tasarladı

Osmanlı sanatı uzmanı Serdar Gülgün’ün ince işçiliğiyle tasarladığı “Yılın Kalemi 2024: Osmanlı Kültürü”, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Türkiye’nin ilk kalem festivali PenFest’te beğeniye sunuldu.

Harvard’da ders konusu oldular

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Graf von Faber-Castell’in sınırlı üretim kalem serisinin son üyesi olan bu özel koleksiyon, 315 dolma kalem ve 85 roller kalemden oluşuyor. Serdar Gülgün’ün imzasını taşıyan bu zarif tasarım, Osmanlı’nın sanatsal mirasını modern bir yorumla buluşturuyor. Turquerie döneminden ilham aldığını belirten Gülgün, “Eskiyi yeni bir şeye dönüştürüyorum” diyerek kalemi bir kültür hazinesi olarak nitelendirdi.

Harvard’da ders konusu oldular

TEV’e 14 ödül

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için yenilikçi projeler geliştirerek farkındalık yaratan Türk Eğitim Vakfı (TEV), bu yıl Mediacat Felis Ödülleri’nde birçok farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Harvard’da ders konusu oldular

“Gücüm Bu Kadarına Yetiyor”, “Seçmeyelim” ve “Geri Döneceğiz” projeleri ile biri Curious Felis Büyük Ödül olmak üzere toplam 14 ödülün sahibi olan TEV, bir sivil toplum kuruluşu olarak toplumsal etkisini bir kez daha kanıtladı.

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Uçuşlar başladı

İGA İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında hedeflediği 100 havayoluna ulaştıktan sonra, 2024 yılı bitmeden 110 havayoluna ev sahipliği yapmayı başardı. Bu genişleyen ağın en yeni üyesi, Yunanistan merkezli SKY express oldu.

Harvard’da ders konusu oldular

Atina-İstanbul arasındaki ilk seferini 12 Kasım’da gerçekleştiren SKY express, haftanın her günü İstanbul’a uçuş yapacak. İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen ve SKY express Yönetim Kurulu Başkanı Ioannis Grylos’un katılımıyla düzenlenen karşılama töreniyle bu iş birliği kutlandı.

Harvard’da ders konusu oldular
Selahattin Bilgen - Loannis Grylos

 

#Harvard Business School#Fethi Sabancı Kamışlı#Emine Sabancı Kamışlı
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