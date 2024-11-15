Harvard’da ders konusu oldular

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Esas Holding’in kurucuları, İstanbul’daki holding merkezinde yapılan röportajlarla Harvard’ın çalışma sürecine katkıda bulundu.

5 yıldır Harvard öğrencileri tarafından incelenen çalışmalar, ailenin sürdürülebilir bir aile şirketi kurma, kurumsal yönetim ve nesil geçişi konularındaki tecrübelerini kapsıyor. Holding üyeleri Emine Sabancı Kamışlı, Fethi Sabancı Kamışlı ve Can Köseoğlu da Harvard’a davet edilerek derslere konuk konuşmacı olarak katıldı ve öğrencilerle bilgi birikimlerini paylaştı.

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Pirelli Takvimi Londra’da tanıtıldı

Ethan James Green’in imzasını taşıyan “Refresh and Reveal” başlıklı 2025 Pirelli Takvimi, Londra’daki Natural History Museum’da tanıtıldı.

Mayıs ve haziran aylarında Miami’deki tarihi Virginia Key Beach Parkı’nda ve bir stüdyoda çekilen takvim, farklı yaşlardan ve ülkelerden ünlü isimleri içeriyor. Kadroda Hunter Schafer, Padma Lakshmi, Vincent Cassel, Elodie, Simone Ashley, Hoyeon, Jodie Turner-Smith, Martine Gutierrez, Connie Fleming, John Boyega, Jenny Shimizu ve fotoğrafçı Green yer alıyor. Takvim, her biri renkli ve siyah beyaz olmak üzere 24 fotoğrafla 2025’e damgasını vurmayı hedefliyor.

Yılın kalemini tasarladı

Osmanlı sanatı uzmanı Serdar Gülgün’ün ince işçiliğiyle tasarladığı “Yılın Kalemi 2024: Osmanlı Kültürü”, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Türkiye’nin ilk kalem festivali PenFest’te beğeniye sunuldu.

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Graf von Faber-Castell’in sınırlı üretim kalem serisinin son üyesi olan bu özel koleksiyon, 315 dolma kalem ve 85 roller kalemden oluşuyor. Serdar Gülgün’ün imzasını taşıyan bu zarif tasarım, Osmanlı’nın sanatsal mirasını modern bir yorumla buluşturuyor. Turquerie döneminden ilham aldığını belirten Gülgün, “Eskiyi yeni bir şeye dönüştürüyorum” diyerek kalemi bir kültür hazinesi olarak nitelendirdi.

TEV’e 14 ödül

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için yenilikçi projeler geliştirerek farkındalık yaratan Türk Eğitim Vakfı (TEV), bu yıl Mediacat Felis Ödülleri’nde birçok farklı kategoride ödüle layık görüldü.

“Gücüm Bu Kadarına Yetiyor”, “Seçmeyelim” ve “Geri Döneceğiz” projeleri ile biri Curious Felis Büyük Ödül olmak üzere toplam 14 ödülün sahibi olan TEV, bir sivil toplum kuruluşu olarak toplumsal etkisini bir kez daha kanıtladı.

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Uçuşlar başladı

İGA İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında hedeflediği 100 havayoluna ulaştıktan sonra, 2024 yılı bitmeden 110 havayoluna ev sahipliği yapmayı başardı. Bu genişleyen ağın en yeni üyesi, Yunanistan merkezli SKY express oldu.

Atina-İstanbul arasındaki ilk seferini 12 Kasım’da gerçekleştiren SKY express, haftanın her günü İstanbul’a uçuş yapacak. İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen ve SKY express Yönetim Kurulu Başkanı Ioannis Grylos’un katılımıyla düzenlenen karşılama töreniyle bu iş birliği kutlandı.



Selahattin Bilgen - Loannis Grylos