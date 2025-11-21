Hande'nin Paris masalı

Haberin Devamı

Paris’te çekilen film, Sezen Aksu’nun ikonik “Haydi Gel Benimle Ol” şarkısıyla birleşince ortaya moda filmi tadında Parizyen bir hikâye çıktı.





Özel kampanya, Erçel’in ev sahipliğindeki şık yemek davetinde ilk kez gösterilirken, ünlü oyuncu küçük bir röportajla konukların sorularını yanıtladı.

Aslı Şen, Dila Tarkan, Hande Gülşen, Mihre Mutlu, Naz Göktan, İlknur Cengiz, Raisa ve Vanessa Sason gibi ünlü isimlerin katıldığı davete, Paris’in ünlü Hotel Costes havasını taşıyan masa düzeni, Fransız lezzetleri ve zarif detaylar damgasını vurdu.

Sağlık hikâyesi dünyaya ilham oldu





Milli serbest dalış sporcusu ve dünya rekortmeni Şahika Ercümen, çocukluk yıllarında astım hastalığıyla başlayan zorlu yolculuğunu suyun iyileştirici gücüyle aşarak bugün dünya çapında milyonlara ilham veriyor. Ercümen’in güçlü yaşam yolculuğu, İngiliz sağlık devi Bupa’nın küresel “Sağlık Hikâyeleri” projesinin Türkiye ayağının odağı oldu. Ünlü sporcu, proje kapsamında verdiği röportajda, suyla tanışmasının hayatındaki dönüştürücü etkisini dünyaya anlattı.

Deprem gerçeğini hatırlattı





Maltepe’deki yeni konut projesinin lansmanı önceki gün renkli görüntülere sahne oldu. Projeyi hayata geçiren Yasin Canbolat ile soruları yanıtlayan Haluk Levent, “Burada daha önce yıkılan eski binaların ardından mağdur olan ev sahiplerine destek verildiğini görünce, AHBAP olarak yanlarında olmak istedim” dedi. Kentsel dönüşümün önemine değinen sanatçı, “C40 beton kullanıldığını öğrenince içimiz ferahladı. Son depremlerden sonra sağlam yapılara katkı sunmak bizi de mutlu etti” diye konuştu.

Sorunlara el atacaklar





Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), 13. Olağan Genel Kurulu öncesinde yeni dönem yönetim adaylarını duyurdu. Metin Özülkü, Gökhan Türkmen, Ahmet Koç, Sevcan Orhan, Aykut Gürel ve Hakan Peker’in de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı, “Çağdaş MÜYORBİR Grubu” adıyla bir araya geldi. Sanatçılar, 25 Kasım Salı günü yapılacak genel kurulda aday olarak, son yıllarda MÜYORBİR’de yaşanan sorunlara çözüm üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.