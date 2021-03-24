Hande aşkına aileden veto!

Geçtiğimiz aylarda korona geçirdiğini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul’da vakaların artmasıyla eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte Bodrum’a döndü. Tatlıtuğ çifti, uçağa binmek istemediği için karayolunu tercih etti.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, pandeminin başından beri kendini izole etse de geçtiğimiz aylarda Covid’e yakalandığını açıklamıştı. Önce zatürre teşhisi konulan, sonrasında koronavirüse yakalandığını öğrenen Tatlıtuğ, tedavisinin ardından Bodrum’a giderek bütün yazı orada geçirmişti. Geçtiğimiz ay yeni bir diziye başlayan oyuncu, çekimler için İstanbul’a dönmüş ve sete girmişti.

EVİ KIŞA HAZIRLAMIŞTI

Ancak koronavirüs vakalarının hızla artmasıyla tedirgin olan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, yeniden Bodrum’a dönme kararı aldı. Kalabalık içine karışmamak için uçağa bile binmeyen çift, Bodrum’a karayoluyla gitti. Bodrum’u çok seven ikili, geçtiğimiz yaz Yalıkavak’ta bir villa kiralayarak içini baştan aşağı yeniden dekore ettirmiş, kışın da yaşanabilir hale getirmişti.

Tıp Bayramı’nı kutladılar

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Gülçin Derindere, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. 2015 yılında Kağıthane’de hizmet vermeye başlayan hastanede tüm sağlık çalışanları için sürpriz bir etkinlik düzenledi. İki yıl ve üzeri sağlık çalışanlarına plaket verilirken, kutlamalar hediyeler ve pasta kesimiyle devam etti. Sosyal sorumluluk projelerinde birçok işe imza atan Gülçin Derindere, bu zorlu süreçte özverili çalışan tüm sağılık çalışanlarına destekleri için şükranlarını sundu.