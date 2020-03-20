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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Hamdi Akın’ı hack’lediler

20 Mart 2020

Hacker’ların son kurbanı Hamdi Akın oldu. Fanatik Fenerbahçeli işadamının Instagram hesabını ele geçiren hacker, şifreyi ‘şampiyon cimbom’ diye değiştirdi!

Hamdi Akın’ı hack’lediler
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz aylarda takımın “Fener Ol” kampanyasına destek veren Hamdi Akın’a plaket takdim etmişti.

Sosyal medyayı hepimiz çok sevdik. Artık günümüzün büyük bir kısmını sosyal medyada geçiriyoruz.
Ama hayatın her yerinde olduğu gibi kötü niyetli insanlar sosyal medyada da cirit atıyor.
Hacker’lar, özellikle ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını ele geçirip, bazen bir oyun bazen de şantaj için kullanıyor. Hacker’lerın son hedefi, Akfen Holding ve TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın oldu.

Hamdi Akın’ı hack’lediler

Akın’ın Instagram hesabını ele geçiren hacker, 1 saat boyunca o hesaptan paylaşım yaptı.
En son ‘şampiyon cimbom’ diye değiştirdiği şifreyi yayınlayarak hesabın tamamen kapanmasını sağladı.
Duyduğuma göre Hamdi Bey konuyla ilgilenmeleri için kendi şirketinin bilgi işlem elemanlarını görevlendirmiş.
Ne diyelim, Hamdi Bey’e geçmiş olsun...

Torun erkek

Hamdi Akın’ın güzel kızı Pelin Akın Özalp ile eşi Cem Baver Özalp’in bebek bekledikleri haberini ilk kez bu köşeden sizlere duyurmuştum. 3 aylık hamile olan Pelin Hanım’ın bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Çiftin oğulları olacak.

Hamdi Akın’ı hack’lediler

Doğduğu ülkeyi terk etti

Hayırlı-Şevket Sabancı çiftinin torunları Can Köseoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere’yi terk ederek Türkiye’ye döndü.

CZK Lokantacılık A.Ş. çatısı altında ‘Döner Stop’ markasıyla gıda sektörüne giren Can Köseoğlu, kısa zamanda büyük başarı sağlayan markayı 2 yıl önce Ata Holding’in sahibi TAB Gıda’ya satmıştı.
Can Bey daha sonra ailesini de alarak doğduğu şehir olan Londra’ya yerleşti. Ancak Türkiye’ye dönmeleri uzun sürmedi...
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı önlem almayan İngiliz hükümetinin bu tavrı, Can Köseoğlu ve eşi Zeynep Hanım’a geri dönme kararı aldırdı.

Hamdi Akın’ı hack’lediler

Çift, çocukları Kerim, Kemal ve Kaan’ı da alarak apar topar İstanbul’a geldi.
Can Köseoğlu’nun Londra’da kurduğu gıda firmasının kapısına da kilit vurduğunu duydum. İşadamının koronavirüs sonrası Londra’ya dönüp dönmeyeceği bilinmez ama uzun bir müddet ailesiyle beraber İstanbul’da yaşayacağı kesin...

GÖNLÜNÜ ERKAYA’YA KAPTIRDI

Beyza Uyanoğlu, yaklaşık 3 aydır Maltepe Musiki Derneği’nin de kurucusu olan sanatçı Fikret Erkaya’yla birlikte.

Hamdi Akın’ı hack’lediler
Beyza Uyanoğlu, aralarındaki yaş farkını umursamadan Fikret Erkaya ile aşk yaşamaya başladı.

8 yıl evli kaldığı, oğlu Muratcan’ın babası Murat Arslan’dan 2017 yılında boşandıktan sonra aşka kapılarını kapattığını söyleyen Lotus İnşaat’ın sahibi Beyza Uyanoğlu, gönlünü sürpriz bir isme kaptırdı. Uyanoğlu, Maltepe Musiki Derneği’nin de kurucusu olan Fikret Erkaya’yla aşk yaşamaya başladı. Beyza Hanım’ın yaklaşık 6 aydır Erkaya’nın derneğinde gerçekleştirdiği dini içerikli sohbetlere katıldığını ve ilişkilerinin de 3 ay önce başladığını öğrendim. Duyduğuma göre yakınları aradaki yaş ve yaşam farkı nedeniyle bu ilişkiyi eleştiriyor, ancak Beyza Hanım kimseyi umursamadan aşkını yaşıyormuş...

Hamdi Akın’ı hack’lediler

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