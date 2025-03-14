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Haluk Dinçer’e gençlik iksiri!

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Sabancı Holding’in üst düzey ismi Haluk Dinçer, kendisinden 30 yaş küçük Faslı tasarımcı Mounia Ammor ile yeni aşka yelken açtı.

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Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanı Haluk Dinçer, 2023 yılında 28 yıllık evliliğini noktaladığı Suzan Sabancı ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir aşkla gündeme geldi.

Haluk Dinçer’e gençlik iksiri

Dinçer’in bir süredir Faslı mücevher tasarımcısı Mounia Ammor ile birlikte olduğu ortaya çıktı. İstanbul’da yaşayan Mounia Ammor, kendi adını taşıyan mücevher markasıyla Los Angeles ve Dubai’de satış noktalarına sahip.
Çiftin ortak tutkuları, Bebek sahilinde sabah yürüyüşleriymiş... Böyle de tanışmışlar zaten. Göz aşinalığıyla başlayan tanışıklık, ortak dostlarının da varlığıyla kısa sürede aşka dönüşmüş!
Aralarındaki 30 yaş farka rağmen oldukça mutlu olduğu söylenen çift, sık sık yurtdışı tatillerine çıkarak, şimdilik gözlerden uzak kalmayı tercih ediyor belli ki... Ancak çiftin ilişkisinin, iş ve cemiyet dünyasında da büyük ilgiyle takip edildiğinden adım gibi eminim!

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Hayvan hakları için destek

Ressam Tülin Kanun, hayvan haklarına destek amacıyla başlattığı “Bi-Re-Y” projesinin yedinci sergisini Beşiktaş Deniz Müzesi’nde sanatseverlerle buluşturdu. Sanat ve sosyal sorumluluğun bir araya geldiği etkinlik, iş ve sanat dünyasından önemli isimleri ağırladı.

Haluk Dinçer’e gençlik iksiri

Sergide, Kanun’un eserlerinin yanı sıra öğrencilerinin çalışmaları da büyük ilgi gördü. Yapımcı ve oyuncu Nusret Toplar, hayvan haklarına verdiği desteği bu sergide de sürdürdü. Merve Mermer, Monik İpekel, Feryal Gülman gibi tanınmış isimler de etkinliği ziyaret edenler arasındaydı.

Haluk Dinçer’e gençlik iksiri

Paris’te şık buluşma

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Lacoste’un yeni defilesi, moda dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Türkiye’den oyuncu Aslıhan Malbora ve sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan Mutaf, markanın özel tasarımlarını taşıyarak defileye katılan isimler arasında yer aldı.

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Haluk Dinçer’e gençlik iksiri

Duygu Özaslan Mutaf, etkinlikte geçtiğimiz günlerde Oscar kazanan ünlü oyuncu Adrien Brody ve ‘Tokyo’ karakteriyle tanınan Ursula Corbero ile bir araya gelerek objektiflere poz verdi. Lacoste’un yeni koleksiyonu, spor şıklığını klasik dokunuşlarla birleştiren tasarımlarıyla dikkat çekti.

İçsel keşif peşinde

Burcu Kısakürek, dinleyicilerini derin bir yolculuğa çıkaracak yeni şarkısı “Sabah Olmayacak” ile geri dönüyor! GTR Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının söz ve müziği Burcu Kısakürek’e, düzenlemesi ise Ateş Berker Öngören’e ait.

Haluk Dinçer’e gençlik iksiri

Melankolik sözleri ve rock esintili ritimleriyle dikkat çeken “Sabah Olmayacak”, uykusuz gecelerde insanın kendisiyle yaptığı içsel sohbetleri keşfe çıkıyor. Sanatçı, şarkının aslında kendisiyle yaptığı bir konuşma olduğunu belirterek, “Her duygu gerçek. Bu kez de o duyguları anlatmayı seçtim” diyor.

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
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