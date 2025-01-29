Halk konseri artık yok!

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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Yalın, aldığı yeni kararla gündemde. Ünlü sanatçı, artık belediyeler ve diğer organizasyonlar tarafından düzenlenen halk konserlerine çıkmama kararı aldı. Bu kararın arkasındaki nedeni öğrenmeye çalıştım.

Yalın’ın sadece büyük şehirlerde düzenlenen özel konserlerde sahne alacağı bilgisini öğrendim.

Kimileri, sanatçının bu kararı bir standart oluşturmak için aldığını savunurken, ben bunun, Yalın’ın dinleyicileriyle olan bağını zayıflatacağını düşünüyorum.

Bu noktada önemli bir detayı da hatırlatmakta fayda var: Yalın, geçtiğimiz haziran ayında sanat hayatının 20’nci yılını Beşiktaş Stadyumu’nda 40 bin kişilik bir konserle kutlamıştı.

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Acaba, artık “stadyumları bile dolduruyorum, halk konseri vermem mi” diye düşünüyor?

Yıllardır dillerden düşmeyen hit şarkılarıyla müzik dünyasında güçlü bir yer edinen Yalın’ın bu kararı, bakalım kariyerinde nasıl bir etki yaratacak, sevenleri bu karara nasıl tepki verecek?

Özel tasarımları New York’ta!

Türk moda dünyasının önde gelen isimleri Raisa ve Vanessa Sason’un yaratıcısı olduğu Raisa&Vanessa markası, New York Fashion Week kapsamında büyük bir iş birliğine imza atıyor.

Marka, 1948’den bu yana kadınlara yönelik lüks moda ürünleri sunan köklü butik Jimmy’s ile bir araya gelerek özel tasarımlarını sergileyecek. New York City ve Hamptons’taki seçkin müşterilere randevu sistemiyle alışveriş imkânı sunan Jimmy’s, bir hafta boyunca Raisa&Vanessa’nın eşsiz tasarımlarına ev sahipliği yapacak. Raisa&Vanessa’nın bu prestijli iş birliği, markanın global moda arenasındaki yerini daha da sağlamlaştırırken, Türk moda sektörünün uluslararası alandaki etkisini de güçlendirecek.

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Sevgilisiyle Kolombiya tatilinde

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Eda Taşpınar, DJ sevgilisiyle birlikte Güney Amerika’da keyifli bir tatil yapıyor. Bir süredir Kolombiya’nın büyüleyici atmosferini keşfeden çift, geçtiğimiz günlerde Cartagena Müzik Festivali’nde klasik müzik konseri izledi.

Sevgilisinin adını sır gibi saklayan Taşpınar, renkli tatil karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Çift, Kolombiya’nın tropikal yağmurlarına da yakalandı, ancak bu durumu eğlenceli anlara dönüştürerek takipçileriyle paylaştılar.

Loft Art’tan yeni sergi

Bağımsız sanatçılara alan açma ve destekleme misyonuyla öne çıkan Loft Art, yeni grup sergisi “Yaşam, Şarkısını Söyler” ile sanatseverlere kapılarını açtı. 22 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek bu özel sergi, 15 bağımsız sanatçının eserlerini bir araya getiriyor.

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Sergi, kişilerin hayatlarımızda bıraktığı izlerin hislerle olan bağlantısını ve kusurlarımızla bir bütünlük oluşturan anlamları keşfetmeye odaklanıyor. Sergiye katılan sanatçılar arasında Ahmet Yiğider, Berk Kakeci, Bertan Ekici, Emre Tura, Ergül Karagözoğlu, Ezgi Kılıç, Fatih Altan, Halil Vurucuoğlu, Hüseyin Rüstemoğlu, İlyas Arapoğlu, Kaan Fıçıcı, Lale Yılmaz, Nihan Çakır, Taylan Öngünç ve Zuhal Baysar bulunuyor. Her biri kendi sanatsal yorumlarıyla bu anlamlı temaya katkıda bulunuyor.



