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Halk konseri artık yok!

#Yalın#Raisa Sason#Vanessa Sason

Şarkıcı Yalın, artık halk konserlerine çıkmama kararı aldı. Halk konserlerinden çekilme kararı bakalım kariyerini nasıl etkileyecek...

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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Yalın, aldığı yeni kararla gündemde. Ünlü sanatçı, artık belediyeler ve diğer organizasyonlar tarafından düzenlenen halk konserlerine çıkmama kararı aldı. Bu kararın arkasındaki nedeni öğrenmeye çalıştım.

Halk konseri artık yok

Yalın’ın sadece büyük şehirlerde düzenlenen özel konserlerde sahne alacağı bilgisini öğrendim.

Kimileri, sanatçının bu kararı bir standart oluşturmak için aldığını savunurken, ben bunun, Yalın’ın dinleyicileriyle olan bağını zayıflatacağını düşünüyorum.

Bu noktada önemli bir detayı da hatırlatmakta fayda var: Yalın, geçtiğimiz haziran ayında sanat hayatının 20’nci yılını Beşiktaş Stadyumu’nda 40 bin kişilik bir konserle kutlamıştı.

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Halk konseri artık yok

Acaba, artık “stadyumları bile dolduruyorum, halk konseri vermem mi” diye düşünüyor?

Yıllardır dillerden düşmeyen hit şarkılarıyla müzik dünyasında güçlü bir yer edinen Yalın’ın bu kararı, bakalım kariyerinde nasıl bir etki yaratacak, sevenleri bu karara nasıl tepki verecek?

Özel tasarımları New York’ta!

Türk moda dünyasının önde gelen isimleri Raisa ve Vanessa Sason’un yaratıcısı olduğu Raisa&Vanessa markası, New York Fashion Week kapsamında büyük bir iş birliğine imza atıyor.

Halk konseri artık yok

Marka, 1948’den bu yana kadınlara yönelik lüks moda ürünleri sunan köklü butik Jimmy’s ile bir araya gelerek özel tasarımlarını sergileyecek. New York City ve Hamptons’taki seçkin müşterilere randevu sistemiyle alışveriş imkânı sunan Jimmy’s, bir hafta boyunca Raisa&Vanessa’nın eşsiz tasarımlarına ev sahipliği yapacak. Raisa&Vanessa’nın bu prestijli iş birliği, markanın global moda arenasındaki yerini daha da sağlamlaştırırken, Türk moda sektörünün uluslararası alandaki etkisini de güçlendirecek.

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Halk konseri artık yok

Sevgilisiyle Kolombiya tatilinde

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Eda Taşpınar, DJ sevgilisiyle birlikte Güney Amerika’da keyifli bir tatil yapıyor. Bir süredir Kolombiya’nın büyüleyici atmosferini keşfeden çift, geçtiğimiz günlerde Cartagena Müzik Festivali’nde klasik müzik konseri izledi.

Halk konseri artık yok

Sevgilisinin adını sır gibi saklayan Taşpınar, renkli tatil karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Çift, Kolombiya’nın tropikal yağmurlarına da yakalandı, ancak bu durumu eğlenceli anlara dönüştürerek takipçileriyle paylaştılar.

Halk konseri artık yok

Loft Art’tan yeni sergi

Bağımsız sanatçılara alan açma ve destekleme misyonuyla öne çıkan Loft Art, yeni grup sergisi “Yaşam, Şarkısını Söyler” ile sanatseverlere kapılarını açtı. 22 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek bu özel sergi, 15 bağımsız sanatçının eserlerini bir araya getiriyor.

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Halk konseri artık yok

Sergi, kişilerin hayatlarımızda bıraktığı izlerin hislerle olan bağlantısını ve kusurlarımızla bir bütünlük oluşturan anlamları keşfetmeye odaklanıyor. Sergiye katılan sanatçılar arasında Ahmet Yiğider, Berk Kakeci, Bertan Ekici, Emre Tura, Ergül Karagözoğlu, Ezgi Kılıç, Fatih Altan, Halil Vurucuoğlu, Hüseyin Rüstemoğlu, İlyas Arapoğlu, Kaan Fıçıcı, Lale Yılmaz, Nihan Çakır, Taylan Öngünç ve Zuhal Baysar bulunuyor. Her biri kendi sanatsal yorumlarıyla bu anlamlı temaya katkıda bulunuyor.

Halk konseri artık yok
 

 

#Yalın#Raisa Sason#Vanessa Sason
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