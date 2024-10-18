Hafta sonu nişan var!

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Moris Kohen, cemiyet hayatının en sevilen isimlerinden biri olduğundan, nişanda adeta bir ünlü yağmuru yaşanacak. Davetli listesi, sosyete ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinden oluşuyor.





Nişanın baş konuklarından biri, Vakko’nun sahibi Cem Hakko olacak tabii ki! Kohen’in yakın arkadaşları olan Ralf-Sanem Tezman, Selim-Sibel Tezman, İhan-Pınar Sabancı, Burak-Melis Hatipoğlu ve Abdullah Burnaz gibi ünlü sosyetik isimler davette yerlerini alacak. Ayrıca ünlü şarkıcı Kenan Doğulu da, Moris Kohen’in yakın arkadaşı olduğundan eşi Beren Saat ile birlikte Çeşme’deki bu özel etkinliğe katılacak.





Öğrendiğim kadarıyla şu an programda yok ama bence Kenan Doğulu, nişan töreninde sürpriz yaparak sahneye çıkıp dostları için şarkı söyler. Ben açıkçası, mutlu çiftin bu özel gününde unutulmaz anların yaşanacağı bir kutlama bekliyorum...

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Contemporary İstanbul başlıyor

Akbank ana partnerliğinde gerçekleşecek olan Contemporary İstanbul 19, 23 Ekim’deki ön izlemenin ardından 24-27 Ekim’de ziyaretçilere kapılarını açacak

. Fuarda, 14 ülkeden 50 çağdaş sanat galerisinin temsil ettiği sanatçıların eserleri sergilenecek. Haliç’teki Tersane İstanbul’un tarihi mimarisine yayılacak Contemporary İstanbul 19, bu yıl mekânın farklı noktalarında yer alacak. Fuar, Tersane İstanbul Event Hall, Rixos Tersane İstanbul’un balo salonu ve Haliç kıyısındaki teraslarda bulunan açık alanlar da dahil olmak üzere üç farklı mekânda gerçekleştirilecek.

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Yaratıcılığı kutlayacaklar

Türkiye’nin ilk uluslararası yaratıcılık etkinliği olan ‘Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım’ bu yıl “Art of Winter-Kış ve Sanat” temasıyla 4-5-6 Aralık tarihlerinde Rixos Tersane İstanbul’da gerçekleşecek.

Ünlü tasarımcılar ve yaratıcı isimleri bir araya getirecek etkinlik, kışın büyülü atmosferini sofralara yansıtacak. 5 Aralık’taki ‘Yaratıcılık Konferansı’ ise sektördeki önemli isimleri ağırlayarak ilham verici konuşmalar sunacak.

Londra’da görkemli gala





İKSV, Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ev sahipliğinde, Genç Sanatçı Fonu’nun genişletilmesi için Londra’da bir kaynak geliştirme galası düzenledi.

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Halit Ergenç’in özel sunuşuyla Londra Doğa Tarihi Müzesi’nde gerçekleştirilen ‘İstanbul Calling Gala Gecesi’nde dünyanın önde gelen müzayede evlerinden Christie’s desteğiyle fon yararına bir destek yarışı da yapıldı. Çok sayıda eserin açık artırmaya çıktığı müzayedede, Genç Sanatçı Fonu’na yaklaşık 174 bin İngiliz Sterlini ek destek sağlandı. Gece, Erol Evgin’in orkestrası eşliğinde verdiği konserle sona erdi.