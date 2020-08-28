Güzel oyuncu nazara geldi

Ünlü oyuncu Bensu Soral, Göcek’te talihsiz bir kaza geçirdi ve apar topar İstanbul’a döndü.
Bensu Soral, eşi Hakan Baş’la çıktığı tekne tatili sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Ayağı kayan güzel oyuncu, omzunun üstüne düştü.
Eşinin hemen hastaneye kaldırdığı Soral’ı omzunda yırtık tespit edildi. Bunun üzerine çift, tatillerini yarıda keserek İstanbul’a döndü. Maslak Acıbadem Hastanesi’ne yatan Bensu Soral’ın omzundaki yırtık artroskopik ameliyatla dikildi. Bu hafta fizik tedaviye başlayan Bensu Hanım, 10 gün içinde normal hayatına dönecek. Allah korumuş diyorum, çok geçmiş olsun...
Yılın işbirliği
Duyduğuma göre Derin Mermerci, 2020 sonbahar-kış sezonu için Boyner’le anlaşma yapmış. Pandemi dönemini verimli geçiren Derin Hanım, markası DM ile ‘denim’in başrol oyuncusu olduğu bir koleksiyon hazırlamış.
Tarzı ve stiliyle her zaman ilham kaynağı olan Mermerci’nin Boyner için hazırladığı koleksiyon, eylül sonu gibi satışa sunulacakmış. Derin Mermerci ve Boyner işbirliği, yaşanan bu olağandışı günlerde perakende sektöründe kuşkusuz büyük heyecan yaratacak.
Çocuklar için tasarladı
Cemiyetin ünlü isimlerinden Hakan Sabancı, uzun zamandır destek verdiği SosyalBen Vakfı için tasarım yapmaya devam ediyor. Geçen yıl bir fincan tasarlayan Sabancı, bu kez gençlerin severek giyeceğini düşündüğüm kapüşonlu bir sweatshirt tasarımına imza attı.
Sweatshirt’lerin satışından elde edilecek gelir, köy okullarında öğrenim gören çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için yapılacak çalışmalara aktarılacak.
“Hayal Gücüne Güven” hashtag’iyle sosyal medyada da farkındalık yaratmayı amaçlayan derneğe desteğini sürdüreceğini söyleyen Sabancı, “Çocukların en temel haklarından birinin hayal kurabilmek olduğunu düşünüyorum” dedi.
Hakan Bey’i bu duyarlı hareketi için tebrik ediyorum. Ben de çorbada tuzum olsun diye SosyalBen Store’dan bu sweatshirt’ten kendime alacağım.
Fener maskeli koruma
Fenerbahçe yöneticilerinden Simla Türker Bayazıt, koronavirüsten Fenerbahçeli maskeyle korunuyor...
Koronavirüs salgınıyla hayatımıza giren maskeler de kapitalizmin kurbanı oldu.
Başlarda yalnızca sağlık için takılan maskeler aylar içinde bir aksesuvar haline gelirken, estetik kaygı ön plana geçti.
Dünyaca ünlü markalar maske üretimine başlarken, Fenerbahçe Spor Kulübü de pastadan pay kaptı. Fenerbahçe logolu maske kullanan Simla Türker Bayazıt, yakın dostları Ahu Tuğbay ve Armağan Çağlayan’a da bu maskelerden armağan ederek hem takımına destek sağlamış, hem de iki ismi korondan korumuş oldu...
Pandemi ayırmıştı yeniden bir aradalar
4 yıldır birlikte olan Selhan Aloğlu ve Alexis Gulliver’in zorunlu pandemi ayrılığı sona erdi. Karantina öncesi Amerika’ya giden Alexis Gulliver, İstanbul’a döndü.
Cemiyetin çapkınlarından Selhan Aloğlu, Alexis Gulliver ile tanışınca bu unvanını rafa kaldırmıştı. 4 yıldır ünlü yoga hocası ile flört eden Aloğlu, sevgilisinin karantina öncesi Amerika’ya gitmesiyle pandemi döneminde yalnız kalmıştı. Gulliver geçtiğimiz günlerde İstanbul’a döndü ve sevgililer kavuştu.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftin uyumlu bir beraberliği olduğu söyleniyor.
İstanbul’da yeniden bir araya gelen ikili, önce baş başa bir tatil yaparak hasret giderecek.
Sonrasında Alexis Hanım, uzun zamandır ayrı kaldığı işinin başına geri dönecek.
Amerikalı Gulliver, 2003’te işadamı Sami Kiresepi ile evlenerek Türkiye’ye taşınmıştı. 10 yıl evli kalan çift, 2013’te boşandı. Gulliver, Amerika’ya dönmek yerine İstanbul’da kalmayı tercih etti.
Cemiyetin ünlü isimlerine yoga dersi veren Gulliver, 2016 yılında da Selhan Aloğlu’yla ilişki yaşamaya başladı.
Güzel oyuncu nazara geldi
Ünlü oyuncu Bensu Soral, Göcek’te talihsiz bir kaza geçirdi ve apar topar İstanbul’a döndü.
Bensu Soral, eşi Hakan Baş’la çıktığı tekne tatili sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Ayağı kayan güzel oyuncu, omzunun üstüne düştü.
Eşinin hemen hastaneye kaldırdığı Soral’ı omzunda yırtık tespit edildi. Bunun üzerine çift, tatillerini yarıda keserek İstanbul’a döndü. Maslak Acıbadem Hastanesi’ne yatan Bensu Soral’ın omzundaki yırtık artroskopik ameliyatla dikildi. Bu hafta fizik tedaviye başlayan Bensu Hanım, 10 gün içinde normal hayatına dönecek. Allah korumuş diyorum, çok geçmiş olsun...
Yılın işbirliği
Duyduğuma göre Derin Mermerci, 2020 sonbahar-kış sezonu için Boyner’le anlaşma yapmış. Pandemi dönemini verimli geçiren Derin Hanım, markası DM ile ‘denim’in başrol oyuncusu olduğu bir koleksiyon hazırlamış.
Tarzı ve stiliyle her zaman ilham kaynağı olan Mermerci’nin Boyner için hazırladığı koleksiyon, eylül sonu gibi satışa sunulacakmış. Derin Mermerci ve Boyner işbirliği, yaşanan bu olağandışı günlerde perakende sektöründe kuşkusuz büyük heyecan yaratacak.
Çocuklar için tasarladı
Cemiyetin ünlü isimlerinden Hakan Sabancı, uzun zamandır destek verdiği SosyalBen Vakfı için tasarım yapmaya devam ediyor. Geçen yıl bir fincan tasarlayan Sabancı, bu kez gençlerin severek giyeceğini düşündüğüm kapüşonlu bir sweatshirt tasarımına imza attı.
Sweatshirt’lerin satışından elde edilecek gelir, köy okullarında öğrenim gören çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için yapılacak çalışmalara aktarılacak.
“Hayal Gücüne Güven” hashtag’iyle sosyal medyada da farkındalık yaratmayı amaçlayan derneğe desteğini sürdüreceğini söyleyen Sabancı, “Çocukların en temel haklarından birinin hayal kurabilmek olduğunu düşünüyorum” dedi.
Hakan Bey’i bu duyarlı hareketi için tebrik ediyorum. Ben de çorbada tuzum olsun diye SosyalBen Store’dan bu sweatshirt’ten kendime alacağım.
Fener maskeli koruma
Fenerbahçe yöneticilerinden Simla Türker Bayazıt, koronavirüsten Fenerbahçeli maskeyle korunuyor...
Koronavirüs salgınıyla hayatımıza giren maskeler de kapitalizmin kurbanı oldu.
Başlarda yalnızca sağlık için takılan maskeler aylar içinde bir aksesuvar haline gelirken, estetik kaygı ön plana geçti.
Dünyaca ünlü markalar maske üretimine başlarken, Fenerbahçe Spor Kulübü de pastadan pay kaptı. Fenerbahçe logolu maske kullanan Simla Türker Bayazıt, yakın dostları Ahu Tuğbay ve Armağan Çağlayan’a da bu maskelerden armağan ederek hem takımına destek sağlamış, hem de iki ismi korondan korumuş oldu...
Pandemi ayırmıştı yeniden bir aradalar
4 yıldır birlikte olan Selhan Aloğlu ve Alexis Gulliver’in zorunlu pandemi ayrılığı sona erdi. Karantina öncesi Amerika’ya giden Alexis Gulliver, İstanbul’a döndü.
Cemiyetin çapkınlarından Selhan Aloğlu, Alexis Gulliver ile tanışınca bu unvanını rafa kaldırmıştı. 4 yıldır ünlü yoga hocası ile flört eden Aloğlu, sevgilisinin karantina öncesi Amerika’ya gitmesiyle pandemi döneminde yalnız kalmıştı. Gulliver geçtiğimiz günlerde İstanbul’a döndü ve sevgililer kavuştu.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftin uyumlu bir beraberliği olduğu söyleniyor.
İstanbul’da yeniden bir araya gelen ikili, önce baş başa bir tatil yaparak hasret giderecek.
Sonrasında Alexis Hanım, uzun zamandır ayrı kaldığı işinin başına geri dönecek.
Amerikalı Gulliver, 2003’te işadamı Sami Kiresepi ile evlenerek Türkiye’ye taşınmıştı. 10 yıl evli kalan çift, 2013’te boşandı. Gulliver, Amerika’ya dönmek yerine İstanbul’da kalmayı tercih etti.
Cemiyetin ünlü isimlerine yoga dersi veren Gulliver, 2016 yılında da Selhan Aloğlu’yla ilişki yaşamaya başladı.