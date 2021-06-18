Gözünü Serie A’ya dikti!

Bodrum’un gediklilerinden Çağla Şıkel, bu yaz pandemi nedeniyle Çeşme’den ev tuttu. Çocukları, annesi, teyzesi ve kuzenleriyle tatil yapan ünlü manken ve sunucu, 4 aylığına tuttuğu eve 250 bin lira ödedi.

Bodrum ve Çağla Şıkel yazın ayrılmaz ikililerinden... Yıllardır her yaz Bodrum’da çalıştığım için rahatlıkla şunu iddia edebilirim; ünlü modelin Bodrum’a inişiyle sezon başlar! Ta ki bu yıla kadar. Çünkü Çağla Şıkel, bu yazı çocukları ve ailesiyle Çeşme’de geçirmeye karar vermiş.

Bodrum’da kendi evi olmasına rağmen neden böyle bir karar verdiğini merak ettiğimden araştırdım. Bu yaz büyük bir aile tatili planladıklarını öğrendiğim Şıkel, çocukları, kuzenleri, annesi, teyzesi, yeğeni derken bayağı kalabalık bir kadroyla tatile çıkmış.





Bodrum’daki ev küçük olduğundan orada rahat edemeyeceğini düşünen aile, bu nedenle Çeşme’den büyük bir ev tutmaya karar vermiş.

Hafta başı tatile start veren ve bol bol paylaşım yapan Çağla Şıkel, öğrendiğime göre evi 4 aylığına kiralamış ve 250 bin TL ödemiş.