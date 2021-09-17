'Gizli kalsın' dediler

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan cemiyetin ünlü ismi Allan Hakko ve başarılı oyuncu Merve Oflaz, ilişkilerini çok göz önünde yaşamamayı tercih etse de arada bir ‘kadraj’ıma takılıyorlar! Spor tutkunu çift, bazen tatillerde spor yaparken bir-iki kare paylaşsalar da çok fazla ortalıkta değiller.
Ancak aldığım duyumlara göre çiftin ilişkisi oldukça iyi gidiyormuş. Yakın bir arkadaşım, geçtiğimiz hafta Allan Hakko ve babası Jeff Hakko’yu Nobu’da yemeğe otururken görmüş. Çok geçmeden de yanlarına Merve Oflaz gelmiş.
Belli ki Allan Hakko, sevgilisi Merve Oflaz’ı ilk kez babasıyla tanıştırmış ve yemek oldukça samimi bir havada geçmiş. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çiftin cephesinden mutlu haberler yakındır…
Yeni yaşını kutladı
Ekranların sevilen oyuncusu İpek Bağrıaçık, doğum gününü dostlarıyla kutladı. Arkadaşlarının organize ettiği partiyle yeni yaşını kutlayan Bağrıaçık’ın keyfi bir hayli yerindeydi. Kız arkadaşların aldığı kristal taçla pastasındaki mumları üfleyen güzel oyuncu, dilek dilemeyi de ihmal etmedi. Yaz tatilini bitirip İstanbul’a dönen İpek Bağrıaçık, yeni projeler için kolları sıvamadan önce güzel bir şekilde enerji depolamış. Ben de kendisine buradan mutlu yıllar diliyorum.
Cemiyet hayatının ünlü çifti Adil-Beyhan Benardete’nin oğulları Adilcan Benardete, Kemer Country & Golf Club’da yapılan görkemli bir düğünle hayatını nişanlısı Seda Çamlıca ile birleştirdi. İş, cemiyet ve siyaset dünyasının bir araya geldiği düğünde Rahmi Koç, Hüsamettin Özkan, Ali Ağaoğlu gibi ünlü isimler de hazır bulundu. Adil Benardete’nin ilk evliliğinden olan kızları Rezzan Benardete ve Aylin Benardete Saruhan da erkek kardeşlerinin bu mutlu gününde yanındaydı.
GELİN ARABASI YERİNE BAGİ
“Golfün kraliçesi” olarak anılan annesi Beyhan Benardete gibi Adilcan Benardete de ödüllü bir golfçü olduğundan, düğünün Kemer Country & Golf Club’da yapılması beni şaşırtmadı.
Ancak en çok beğendiğim detay, gelinle damadın gelin arabası yerine golf arabası bagi ile gelmeleri oldu. Adilcan Benardete’nin bizzat kullandığı bagi ile golf sahasını dolaşan çift, golf oynayanların da ilgisini çekti.
Adil Benardete - Aylin Benardete Saruhan
BKM’den O3 Medya’ya, Gold Film’den Ay Yapım’a, farklı yapım şirketlerinin iddialı dizileri için gelen teklifleri reddeden Afra Saraçoğlu, DasDas’ın yeni oyununda rol almak için el sıkıştı.
Mert Fırat’ın yöneteceği oyunla bu sezon sadece tiyatro sahnesinde hayranlarıyla buluşacak olan Saraçoğlu şimdiden çok heyecanlı.
ER MEYDANINA ÇIKACAK
“Ada Masalı” dizisinde aşık bir çifti canlandıran Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan, gerçek hayatta da aşk yaşamaya başlamış! Bir süredir sosyal medya hesaplarında sarmaş dolaş pozlar veren ikili, aralarındaki aşkı inkar ediyordu. Ancak durum hiç öyle değilmiş, aşk çoktan bacayı sarmış!
Çalıştıkları dizinin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için ilişkilerini gizli tutan sevgililer, Seferihisar’da devam eden çekimlerde sete ara verildiği günleri ekipten habersiz birlikte geçirmeye başlamış.
Ağustos sonunda yakın arkadaşları olan bir çiftle tekneye binerken görülen ikili, geçtiğimiz hafta sonunu da Alaçatı’da baş başa geçirmiş.
Hayranlarının birbirine çok yakıştırdığı çift, ilişkilerini daha ne kadar gizleyecek bilinmiyor.
Ama benim bildiğim bir şey var; insan iki şeyi saklayamazmış. Bir, sarhoş olduğunu… İki, âşık olduğunu…
“Aramızda çok güçlü bir bağ var”
2019 yılında 22.5 milyon Euro’ya, İngiltere’nin Premier League takımlarından Everton’a transfer olan Cenk Tosun, İstanbul Acarkent’ten ev aldı. Sarayı andıran evini kaba inşaattan 18 milyon TL’ye satın alan yıldız futbolcu, evin içini eşi Ece Tosun’un zevkine göre yaptırıyor.
İki çocuk sahibi olan çiftin, evin dekorasyonu için de 15 milyon TL’yi gözden çıkardığı konuşuluyor.
Geçtiğimiz sezon Everton’dan kiralık olarak Beşiktaş’a gelen yıldız futbolcu, nisan ayında ciddi bir sakatlık geçirmiş ve sahalardan bir yıl boyunca uzak kalacağı bildirilmişti. Nekahet dönemini Türkiye’de geçiren Tosun, tedavisinin yanı sıra yeniden bireysel antrenmanlara başlamış.
Ocak ayında Everton’da yeniden top koşturacak olan futbolcu, bu süreci yeni evinde dinlenerek ve bol bol antrenman yaparak geçirmeyi planlıyor.
Murathan Mungan şarkıları ‘Vadi’ye geliyor
Bu haberi geçtiğimiz yıl vermiştim ama araya pandemi girince, proje ertelenmişti!
Ekranın sevilen oyuncusu Dilan Çiçek Deniz, ara verdiği İspanyolca eğitimine yeniden başladı. İspanyolca konuşulan coğrafyalarda hatırı sayılır bir hayran kitlesi olan oyuncu, Türkiye-İspanya ortak yapımı bir projede yer almak için 2016 yılında İspanyolca dersleri almaya başlamıştı. Dilini bir hayli ilerleten Deniz, pandemi nedeniyle proje iptal edilince derslere de ara vermişti.
Şimdi duyduğuma göre güzel oyuncu derslere yeniden başlamış. Üstelik bu kez yanında sevgilisi Thor Saevarsson da var! Temmuz başından beri flört ettiği İzlandalı yönetmen sevgilisiyle birlikte ders almaya başlayan Dilan Çiçek Deniz, sonrasında yurtdışı projelerine odaklanacak.
Bir reklam filmi için ünlü İspanyol dizisi “La Casa Del Papel”deki karakterlerden birini canlandıran Deniz’e bu rolü çok yakıştırmıştım. Güzel oyuncuyu, dizinin son sezonunda “İstanbul” olarak görmek isterdim doğrusu...
Nil’e kadınlardan büyük destek
Geçtiğimiz ay yeni single şarkısı “Diskotek”i yayınlayan ünlü müzisyen Nil Karaibrahimgil’e cemiyet hayatından sosyal medya desteği geldi!
Pozitif mesaj veren şarkılarıyla kadınların en sevdiği sanatçılarının başında gelen Karaibrahimgil’in “Diskotek”ini paylaşan isimler arasında Ayşe Boyner, Pınar Sabancı, Buse Terim Bahçekapılı, Yasemin Sadıkoğlu gibi ünlüler vardı. Şarkı çok keyifli, kıpır kıpır, özellikle nakaratıyla yakında herkesin dans ‘challenge’ı yapacağı şarkılardan biri olacak, benden söylemesi...
Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, sevgilisi Umut Evirgen’den ayrıldıktan sonra hayatında büyük değişiklikler yaptı. Yakın arkadaşlarına daha yakın olmak isteyen Şenolsun, Cihangir’e taşındı. Kendisine müstakil bir ev tutan oyuncu, şimdilerde evinin tadilatıyla uğraşıyor.
Yeni sezonda TRT’nin iddialı dizisi “Masumlar Apartmanı”nın kadrosuna katılan Melisa Şenolsun, sete girmeden önce evinin tadilatını bitirmek istiyor. Son dönemin en popüler oyuncularından olan Şenolsun’un masasında yeni bir film teklifi ve reklam anlaşmaları da var.
FB BAŞKANI KALEDE!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde içlerinde Acun Ilıcalı’nın da bulunduğu arkadaş grubuyla top oynadı. Bodrum’da tatilde çime kurdukları bir kaleyle top oynayan arkadaşların eğlencesi görülmeye değerdi.
Acun Ilıcalı hücumda yer alırken, FB Başkanı kaleyi koruyordu. Çimlerin üzerinde herkesin yalın ayak oynadığı maçta Ali Koç’un krampon giymesi de dikkatlerden kaçmadı.
İbrahim Barut’a yeni görev
Yarattığı mekanlarla şöhreti çoktan Türkiye sınırlarını aşan Nusret, Zorlu Center’daki rezidansından çıkarak sahibi olduğu Maçka Palas’a taşındı.
Mimar Giulio Mongeri tarafından 1922 yılında inşa edilen Nişantaşı’nın ikonik binası, 1994’te Doğuş Holding tarafından satın alınmış 2008’de de Park Hyatt Oteli’ne dönüştürülmüştü.
Nusret Gökçe, binayı 2019 yılında 50 milyon Euro karşılığında Doğuş Grubu’ndan satın aldı ve otelin altına kendi restoranı Nusret’i açtı.
Yılın büyük bir bölümünü dünyanın çeşitli noktalarında olan restoranlarını ziyaret ederek geçiren ünlü şef, artık İstanbul’da olduğu zamanlar Maçka Palas’ta kalacak.
Gökçe, otelin içinde herhangi bir süite yerleşmedi. Şimdilerde sık sık yeni evinden paylaşımlar yapan ünlü şefin taşındığı süit, çok özel bir mekan.
2019 yılından beri Cem Aktay’la birlikte olan güzel oyuncu Büşra Develi yeniden yalnız...
Caroline Koç’un ablası Madeleine Giraud’un oğlu Cem Aktay’la birlikte olan Develi, tüm pandemi sürecini sevgilisinin Söke’deki çiftliğinde geçirmişti.
Ancak belli ki çok muhabbet tez ayrılık getirmiş. Daha önce bir kez ayrılıp barışan çift, bu kez ilişkilerini kesin olarak sonlandırmış. Duyduğuma göre Cem Aktay, Büşra Develi’nin kıskançlıklarından çok bunaldığı için böyle bir karar almış.
Daha önce de Develi ile benzer sorunlar yaşayan Aktay’ın bu kez çok kararlı olduğu iddia ediliyor.
Önceki gün 28’inci yaşına giren güzel oyuncu ise dostlarıyla yaptığı kutlamadan fotoğraflar paylaşarak, “Ben iyiyim” mesajı verdi.
Birinci yıla özel kutlama
Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Tuğçe Eyilik, geçtiğimiz yıl Bodrum’da hayatını iş insanı Ekrem Vardar’la birleştirmişti. Çift, evliliklerinin birinci yılını dostlarıyla kutlamayı planlıyor. Yine Bodrum’da, Caresse Residences’daki yazlık evlerinde yarın minik bir parti vermek isteyen Vardar çifti, bu mutlu günü dostlarıyla birlikte kutlayacak.
Ekranların sevilen oyuncusu Hazal Kaya’nın annelik izni bitti! Şubat 2019’da hayatını meslektaşı Ali Atay ile birleştiren Kaya, kasım ayında anne olmuştu. Oğlu Fikret Ali’yi kucağına aldıktan sonra setlere ara veren güzel oyuncu, en son dünyaca ünlü “Shameless” dizisinin adaptasyonu “Bizim Hikaye” ile ekranlardaydı.
İKİ DİZİYLE GELİYOR
Fikret Ali’yi büyüttükten sonra işe dönen Hazal Kaya, dijital platformda yayınlanacak olan “Pera Palas’ta Gece Yarısı” dizisi için kamera karşısına geçmişti.
Kaya, ayrıca bu sezon bir televizyon dizisiyle de ekranlarda olacak. Önümüzdeki haftalarda çekimleri başlayacak dizide, geçmişte çok zorluklar yaşayan ve bir kaza sonrasında geçmişinden kurtulmak için hafızasını kaybetmiş rolü yapan birisini canlandıracak.
Ayrıca aldığım duyumlara göre; “Pera Palas’ta Gece Yarısı” dizisi daha ilk sezonu gösterilmeden, yayıncının isteği üzerine ikinci sezon için sete çıkacakmış. Hazal Kaya, belli ki verdiği aradan sonra yine ekranlarda fırtına gibi esecek!
Ezeli rekabet, ebedi dostluk!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, önceki gün Bebek Otel’de bir araya gelerek yemek yedi. İki rakip kulübün başkanını birlikte yemek yerken görenler küçük bir şaşkınlık yaşayarak, gözlerine inanamadı! Acaba iki kulüp arasında yeni bir anlaşma mı geliyor diye düşünenler olmuş, hemen merakları gidereyim! Ali Koç ve Burak Elmas, gençlik yıllarından beri arkadaş. Aynı çevrenin gençleri olan iki başkan, rakip takımları tutsa da futbol tutkuları nedeniyle yakın arkadaş olmuş. Yani aralarındaki rekabet ezeli olsa da dostlukları ebedi…
Acun Ilıcalı’nın Ulus Yeşil Evler’deki tripleks villasını satışa çıkardığını geçtiğimiz aralık ayında yazmıştım. Şimdi evin satıldığını öğrendim. Evin yeni sahibi ise “Konuşanlar” programıyla yıldız olan komedyen Hasan Can Kaya!
Hasan Can Kaya, YouTube’daki kanalında yaptığı programla fenomen olmuş ve büyük izlenme rakamlarına ulaşmıştı. Acun Ilıcalı’nın dijital platform Exxen’i kurmasıyla da buraya geçerek, yılın en büyük transferlerinden birine imza atmıştı.
ÖNCE ANNESİNİ DÜŞÜNDÜ
Başarılı komedyen, anlaşmalardan kazandığı parayla kendisine yatırım yapmak yerine önce annesini düşündü. Annesine ev almak için görüşmeler yaptığı tesadüfen patronunun kulağına gelince de Ilıcalı, satışta olan evini Kaya’ya teklif etti. Annesiyle evi gezen ve çok beğenen Hasan Can Kaya, böylece aylardır satışta olan evin yeni sahibi oldu.
KOÇ'UN MİSAFİRLERİ
Yaz başından beri Bodrum’da tatil yapan Rahmi Koç, sonunda göründü! Bodrum’da demirli lüks teknesi Nazenin V’de denizin tadını çıkaran Koç, geçtiğimiz günlerde dostlarını ağırladı. Tahire Demircan ile birlikte, Ömer-Ayşegül Dinçkök ve Zeynep-Metin Fadıllıoğlu çiftlerini ağırlayan Rahmi Koç’un keyfi bir hayli yerindeydi.
Saçlarının güzelliği, fiziği ve oyunculuğuyla sadece Türkiye’de değil, dünyada da birçok kadının idolü olan Demet Özdemir, 2020’de markanın yeni serisinin reklam yüzü olmuş ve kısa sürede satışları patlatmıştı.
Özdemir’in performansından çok mutlu olan Pantene, yeni kampanyasını da güzel oyuncuya emanet etti. 2 yıl daha uzayan sözleşme kapsamında marka, Demet Özdemir’le yakında ihtişamlı yeni bir kampanyaya imza atmaya hazırlanıyor.
Kızını arkadaşlarıyla tanıştırdı
Cemiyetin ünlü ismi Aylin Saruhan, kızı Ela’yı önceki gün arkadaşları Özge Ulusoy ve Tolga Sezgin’le tanıştırdı.
Zorlu Center’a kızıyla alışverişe gelen Aylin Saruhan, yemek yemek için Morini’ye geçince yan masadaki ikiliyle karşılaştı. Saruhan, yanlarına gidip selam verdiği Ulusoy ve Sezgin’le kızı Ela’yı da tanıştırdı. Ela ile yakından ilgilenen Özge Ulusoy, yemek bittikten sonra AVM içinde minik bir tur atarak alışveriş yaptı.
Cemiyetin ünlü ailesi Aysallar, şimdi küslükleriyle gündemde! Unit Group Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aysal’ın iflasıyla başlayan olumsuz süreç, tüm aileyi dağıttı.
Önce Hotel Les Ottomans’ı icradan satan Ahu Aysal’ın yaz başında Bodrum Gündoğan’daki dillere destan yazlığını da sattığını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız.
3’ER MİLYONU BEĞENMEDİLER
6 milyon 600 bin dolara satılan yazlıktan kendisine 600 bin dolar ayıran, 6 milyon doları da ikiye bölerek kızları Ala Şirin ve Ceyla Kırklar’a paylaştıran Ahu Ahsal meğer bu satışla kızlarının gönlünü yapamamış!
Evin değerinin çok daha fazla olduğunu iddia eden kız kardeşler, satış sürecinde annelerine küsmüş. Ahu Aysal’ın evi bu fiyata satmaya diretmesiyle de Ala Şirin ve Ceyla Kırklar, anneleri hakkında doktor raporu alarak satışı engellemeye çalışmış.
Bu süreçte yolladıkları mesajlarla kendisini tehdit eden kızlarının tavrından dolayı bunalan Ahu Ahsal, çareyi kendine 600 bin ayırarak, onlara 3’er milyon dolar vermekte bulmuş. Bu parayı da az bulan kardeşler şimdilerle anneleriyle konuşmuyor.
Babaları Ünal Aysal ise Yunanlı eşi Fani Aysal’dan ayrıldıktan sonra Belçika’ya dönmüş.
Komşu komşunun külüne muhtaç dememişler boşuna! Geçtiğimiz hafta dengesini kaybedip kafasını cama çarparak yaran Kubilay Aka’ya kapı komşusu Aras Bulut İynemli yardıma koştu.
Zekeriyaköy’de aynı sitede oturan oyuncu Kubilay Aka ve Aras Bulut İynemli’nin “Çukur” dizisindeki rol arkadaşlığı zamanla yakın dostluğa, sonra da komşuluğa evrilmişti.
Durum böyle olunca, Kubilay Aka’ya ilk yardıma İynemli koştu. Kafasındaki kanı durduramayınca da, Zekeriyaköy Acıbadem Tıp Merkezi’ne götürdüğü oyuncunun kafasına 12 dikiş atıldı. Durumu iyi olan oyuncu, şimdi evinde dinlenerek iyileşiyor.
Yunanlı başkana Trabzon formasıGenç iş insanı Baran Süzer, tutkunu olduğu Trabzonspor’u gönüllü olarak dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Sık sık işi gereği dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan ya da ünlü insanlarla bir araya gelen Süzer, onlara imzalı Trabzonspor forması hediye ediyor.
Süzer, önceki gün Mikonos Belediye Başkanı Konstantinos Koukas ile birlikteydi. Koukas’a forma hediye eden Süzer, formayı Trabzonsporlu Yunan topçu Anastasios Bakasetas’a imzalattırarak Başkan’a sürpriz yaptı.
İki yeni şube açıyor
Mert Çakırhan’ın işletmeciliğini üstlendiği Nadide Meyhane, İstanbul’un göbeğinde, Esentepe’de plazaların arasında Ege havası yaşatıyor.
Bir dönem podyumlarda fırtınalar gibi esen ünlü model Aysun Kayacı, 2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya taşınmıştı.
O gün bugündür hiç ortalıklarda görünmeyen ve tek kare fotoğrafı olmayan Aysun Kayacı, meğer 9 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye’ye tatile gelmiş!
7 yaşındaki kızı Maya ve eşiyle birlikte Bodrum’daki Six Senses Kaplankaya’da tatil yapan Aysun Kayacı’yı neredeyse hiç kimse tanımamış. Çok az insanın görünce tanıdığı eski model, aldığım duyumlara göre güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş!
Üç yıl önce evinin banyosunda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden ve aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, şimdilerde yazın tadını çıkarıyor.
Geçen hafta eski eşi Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin Erbil’le tatil yapan sanatçı, önceki gün de Sibel Can konseri için Belarus’a uçtu.
Hilton & H Casino’nun sahibi Mustafa Egemen Şener’in daveti üzerine Belarus’a giden Erbil, sağlık konusunda her türlü tedbirini almıştı. Otele giriş yaparken bir arkadaşımın görüp fotoğraflarını çektiği Erbil’in yanında iki özel hemşiresi, bir de asistanı vardı.
Her yaptığı olay olan cemiyetin ünlü ismi, merhum iş insanı Faruk Yalçın’ın kızı Süreyya Yalçın anne olmaya hazırlanıyor. 2016 yılında evlendiği Ozan Baran’la mutlu evliliğini bir bebekle taçlandırmak isteyen Yalçın, taşıyıcı anne yöntemini uygulamayı planlıyor.
ABD’DE YAPTIRACAK
Miami’de yaşayan çift, uzmanlarla görüştükten sonra bebek sahibi olmak için ABD’de oldukça yaygın olan bu yöntemi araştırmaya başlamış. Şu sıralar Bodrum’da tatilde olan Süreyya Yalçın-Ozan Baran çift, tatil sonrası Miami’ye döndükten sonra girişimlere başlayacak.
Türkiye’yi temsil ediyor
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’ın 16 yaşındaki kızı milli tenisçi Leyla Elmas, ITF Junior turnuvalarında ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Enka Spor Kulübü’nün oyuncusu Leyla Elmas, şu sıralar Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te ter döküyor.
Babası Burak Elmas’ın, Galatarasay’daki görevi nedeniyle yanında olmadığı Leyla Elmas’ı annesi Yelda Elmas yalnız bırakmamış. Turnuvada kızı kortta ter dökerken, Yelda Elmas da seyirciler arasında maçları heyecanlı izliyor.
Boşandıktan sonra birbirlerinin yüzüne bile bakmayan ve haklarında söylemediklerini bırakmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener barıştı! Barışmalarına neden eden olay ise oğulları Ömer’in tatilde geçirdiği küçük kaza. 15 günlüğüne çocuklarıyla Çeşme Ilıca’da tuttuğu sezonluk evde kalan İbrahim Kutluay, Ömer’in geçirdiği kaza sonrası ilk iş, eski eşini aradı.
İLK KEZ BULUŞTULAR
Büyük panik yaşayan Demet Şener, çocuklarının bir an önce İstanbul’a dönmesini istedi. İzmir’de yapılan müdahalenin ardından çocuklarıyla İstanbul’a dönen İbrahim Kutluay, Şener’e bilgi verdikten sonra bir de yemeğe davet etti! Beş yıllık aradan sonra ailecek yedikleri yemekte, İstinye Park’taki Zuma’da ilk kez karşı karşıya gelen eski eşler, oğullarının sağlığı için tüm kızgınlıklarını kenara bıraktı.
Yıllık evliliklerini 2018 yılında sona erdiren Mustafa Sandal ve Emina Jahovic’in arasındaki nafaka problemi yeniden yargıya taşındı. Şubat ayında Emina Jahovic’in iki aylık alacağına karşılık, Mustafa Sandal’ın evine ve ofisine haciz gönderdiğini ilk ben yazmıştım hatırlarsanız.
O güne kadar sorun yaşamayan eski eşler, bu nedenle davalık olmuş, Mustafa Sandal’ın banka hesaplarına dahi tedbir konulmuştu.
Pandemide sahnelerin tamamen kapandığı, müzisyenlerin iş yapamaz hale geldiği bir dönemde yapılan bu davranışı Sandal affetmedi!
O güne kadar boşanma protokolünde yer alan sorumluluklarını yerine getiren Sandal, Jahovic’in bu hamlesine karşılık nafaka iptal davası açtı.
23 Kasım 2021 tarihinde görülecek davada Mustafa Sandal, eski eşine her ay ödediği 15 bin TL’nin iptal edilmesini isteyecek.
Çubuklu Vadi’deki evinin 70 bin liralık kira gelirini de alan Jahovic’in bu haktan da mahrum edilmesi talep edilecek.
'Gizli kalsın' dediler
Serenay Sarıkaya’yla ilişkisini gizlilik içinde yürütmeye karar veren Umut Evirgen, görüntülenmemek için Emirgan’dan Ulus’a taşındı.
Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve işletmeci Umut Evirgen, söylenenlere göre ilişkilerini gizlilik için yürütmeye niyetli! Bir süre önce Evirgen’in sahibi olduğu mekanın önünde görülen ikili, bir daha birlikte görünmemek için tedbirleri artırdı.
Hatta Umut Evirgen, bu nedenle Emirgan’daki evinden çıkıp Ulus’ta güvenlikli bir siteye taşınmış. Sahibi olduğu mekan, ünlülerin uğrak yeri olduğundan basının da sürekli merceğinde.
Serenay Sarıkaya’nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy’un, Evirgen’in yakın arkadaşı olması tartışmaları beraberinde getirmişti.
Tüm bu soruların hedefi olmak istemeyen çift, “aşkımız aramızda gizli kalsın” demiş!
Altı ay rötarlı düğün
FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, nisan ayında 4 yıllık sevgilisi Yasemin Güçkan ile aile arasında yapılan bir törenle evlenmişti. Hüsnü-Ayşen Özyeğin’in evinde, aile arasında yapılan bir törenle nikah masasını oturan çiftin bu anına sadece aileleri şahitlik etmişti. Pandemi nedeniyle küçük bir tören düzenleyen ve düğünü yaza bırakan çift, yarın akşam yeniden “evleniyor”! Nikahtan altı ay sonra gerçekleşen düğün daveti yine Hüsnü-Ayşen Özyeğin’in Tarabya’daki yalısında yapılacak. Pandemi nedeniyle mutlulukları eksik kalan Yasemin-Murat Özyeğin mutluluğuna bu kez 120 davetli şahitlik edecek.
Afgan kadınlara ithaf etti
Çağdaş sanatçı Şerife Bilgili Ercantürk’ün “Benim Kırmızı Çizgim” isimli sergisi ARTweeks@akaretlerde... Sergisini Afgan kadınlarına ithaf ettiğini söyleyen Ercantürk, “Resimlerdeki beyaz alanlar adalet, kadın hakları, insan haklarını temsil ediyor. Eserlerdeki kare geçişler burkanın göz çevresinde bulunan küçük deliklerden bakılmışçasına bir his veriyor” dedi.
Sektörün dünya devleri buluşuyor
Etkinlik ve turizm sektörünün devleri, 7-9 Kasım tarihlerinde Antalya NEST Kongre Merkezi’nde Turkish Airlines isim sponsorluğunda gerçekleşecek “Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards” organizasyonunda bir araya gelecek. Önceki gün, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ve ATSO-ACB Başkanı Davut Çetin’in katılımıyla yapılan toplantıda organizasyon programı basına tanıtıldı.
Amerika’da festival jürisine seçildi
Geçtiğimiz yıl, başrolünde oynadığı “Kovan” filmiyle Amerika’nın saygın festivallerinden New York Chelsea Film Festivali’nden en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Meryem Uzerli, bu yıl festivalin jürisine seçildi. 2013 yılından beri düzenlenen New York Chelsea Film Festivali, Kuzey Amerika’nın en iyi 10 film festivalinden biri olarak kabul ediliyor.
Oscar ödüllü senarist ve yönetmen John Patrick Shanley’in başkanlık yapacağı jüride Meryem Uzerli’nin yanı sıra, “House of Cards” gibi ödüllü dizi ve filmlerin yapımcısı Amy J. Kaufman, Oscar adayı yapımcı Sofia Sondervan ve Oscar adayı yazar ve yönetmen Tomer Shushan yer alıyor.