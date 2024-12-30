Gişede hayal kırıklığı

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Ayşe Balıbey Tanıl’ın satış rekorları kıran romanından uyarlanan film, hayranların beklentilerini karşılamaktan uzak kalarak, iki haftada sadece 10 bin 605 kişi tarafından izlendi.

Peki, kulislerde neler konuşuluyor bir araştırayım dedim... Sinem Kobal’ın, yapımın her aşamasına müdahale ettiği ve bu durumun yönetmenle ekip arasında gerginliklere yol açtığı iddia ediliyor.

Öte yandan Kobal’ın filmde başrolü paylaştığı Alp Navruz ile ekran kimyasının tutmadığı ve her iki oyuncunun performanslarının inandırıcılıktan uzak olduğu eleştiriliyor.

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Romanın komedi unsurlarının filmde eksik kaldığı yorumları da var. Eleştirmenler, filmin eğlenceli ve akıcı yapısını kaybettiği görüşünde.

Benim tahminim ise yapım şirketi, gişede yaşanan zararın telafisi için filmi bol sıfırlı bir anlaşmayla dijital platformlara satar.

Sonrasını da onlar düşünsün!

Çeşme’de romantik yılbaşı

Ünlü avukat Nail Gönenli, üç aydır aşk yaşadığı yeni sevgilisi İdil Yazar ile birlikte yılbaşını Çeşme’de geçirmeye hazırlanıyor. Gözlerden uzak, romantik bir tatil planlayan çiftin bu özel anlarına yakın dostları Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk de eşlik edecek.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü oyuncu Özge Özpirinçci’nin sosyal medya hesabından hep birlikte verdikleri bir pozu paylaşması, çiftin ilişkisini gözler önüne sermişti. Çeşme’nin keyifli atmosferinde yılın son günlerini değerlendirecek olan dörtlü, hem yeni yılı kutlayacak hem de tatil yapacak.

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Yeni proje müjdesi

Hülya Avşar, enerjisi ve üretkenliğiyle gündemde kalmaya devam ediyor. Kun Magazine’e verdiği röportajında, YouTube üzerinden yayınlanan ve son dönemde büyük ilgi gören “Bir Hülya Avşar Sohbeti” programından bahseden sanatçı, yakın zamanda yeni bir teklisiyle müzikseverlerle buluşacağını açıkladı.

Kendi prodüksiyonuyla hazırladığı otobiyografik filmi “Selfi” hakkında da konuşan Avşar, “Kendi hayatımla ilgili gerçeklerin, ben yaşarken ortaya çıkmasını istedim” dedi. Televizyon ve sinema projelerine açık kapı bı-rakan Avşar, sektördeki yenilikçi duruşuyla hem kariyerine hem de hayranlarına ilham vermeye devam ediyor.

Kazandıkları 750 bin TL’yi bağışladılar

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Ekranların sevilen yıldızları, yılbaşı için özel bir programda bir araya geldi ve anlamlı bir amaca imza attı. Alina Boz, Cihangir Ceyhan, Hande Soral, Ahmet Kural, Burak Serdar Şanal, Elvan Dişli, Yunus Emre Yıldırımer, Murat Han, Uğur Aslan, Eslem Akar, İsmail Ege Şaşmaz ve Merve Üçer; Shine Film Pictures’ın yapımcılığında ekrana gelecek Lingo Türkiye Yılbaşı Özel’de yeteneklerini sergilerken, topladıkları ödülü bağışlayarak alkış aldı.

Gece boyunca kıyasıya rekabetin ve bol kahkahanın yaşandığı etkinlikte, ünlüler 750 bin TL kazanarak bu geliri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çocuk Evleri’nde kalan çocuklara destek olmak amacıyla bağışladı.

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