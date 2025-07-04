Gerçekten ‘çiftçi’ oldu!

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Sernur Çiftçi, Sarıyer Kilyos Gümüşdere’deki tarlasında, ekibiyle birlikte doğal ve ilaçsız üretim yapıyor. Sadece göstermelik bir hobi de değil bu! Sabah erken saatlerde başlayan, emeğin ve sabrın başrolde olduğu bir uğraş. Ve şimdi, bu emeğin adı var!

“Tarla’m” adını verdiği markasıyla tamamen doğal, ilaçsız ve mevsiminde yüzde 100 doğal ürünler yetiştirip doğrudan tüketiciye ulaştırıyor. Tarlasına kurduğu “wagon house”ta sık sık vakit geçiriyor; kızı Alize Dinçkök’ü, torunlarını ve yakın dostlarını burada ağırlıyor. Şehirden uzaklaştığı bu sade ve üretken hayatıyla, doğaya dönüşün ilham veren örneklerinden biri oluyor…

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Yazın en renkli festivali

Vadistanbul, bu yazı rengârenk bir festivale dönüştürüyor! 20 Haziran–20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Vadistanbul Wonder Garden Yaz Festivali, şehir hayatına keyif, müzik ve eğlence katmak isteyen herkesi büyülü bir atmosfere davet ediyor.

Festival boyunca ziyaretçileri alışveriş stantları, nostaljik atlıkarınca, leziz sokak tatları, canlı konserler, yaratıcı geri dönüşüm atölyeleri ve her yaştan katılımcıya hitap eden deneyim alanları bekliyor.

Moda şov buluşturdu

Baia Bodrum, JF Fashion Show ile moda, sanat ve lüksü Ege kıyılarına taşıdı. Paris, Milano, Tokyo ve New York gibi moda başkentleri öncesinde düzenlenen geceye Baia Otelleri Cluster GM’i Erdem Başarır ev sahipliği yaptı.

Çok sayıda ünlü ismin katıldığı defilenin en dikkat çeken markası Fiolas oldu. Antik Efes’ten ilham alan koleksiyonu büyük beğeni topladı.

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Alaçatı’da İtalyan rüyası

Alaçatı’nın kalbinde yeni bir İtalyan restoranı var artık; Fontanella. Adını İtalyanca “küçük çeşme” anlamına gelen kelimeden alan restoran, misafirlerine sadece bir yemek değil, adeta İtalya sokaklarında bir gezinti vaat ediyor.

Kurucu ekibin İtalya’nın farklı bölgelerinden topladığı gastronomi deneyimiyle hayat bulan Fontanella, her detayıyla İtalyan ruhunu yaşatıyor.

Müzik motor sesiyle buluştu!

Çeşme, 27-29 Haziran’da Marin Alaçatı’da düzenlenen Filoğlu 8 Olden Fest ile nostalji dolu üç güne ev sahipliği yaptı.

Klasik otomobiller, özel yapım motosikletler, drift gösterileri ve müzik performanslarıyla festival, her yaştan ziyaretçiye unutulmaz anlar yaşattı. Filoğlu Group tarafından düzenlenen festival, Çeşme’nin yaz enerjisini bir kez daha gözler önüne serdi. Hey! Douglas, Çelik, Yonca Evcimik ve Mansur Ark gibi isimler sahne alarak nostalji rüzgarları estirdi.