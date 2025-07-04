×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

Gerçekten ‘çiftçi’ oldu!

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Sernur Çiftçi’yi yıllardır sosyete dünyasından tanıyoruz. Ama son iki yıldır bambaşka bir kimliğiyle karşımızda: Çiftçi, soyadının hakkını verircesine tarıma yöneldi!

Haberin Devamı

Sernur Çiftçi, Sarıyer Kilyos Gümüşdere’deki tarlasında, ekibiyle birlikte doğal ve ilaçsız üretim yapıyor. Sadece göstermelik bir hobi de değil bu! Sabah erken saatlerde başlayan, emeğin ve sabrın başrolde olduğu bir uğraş. Ve şimdi, bu emeğin adı var!

Gerçekten ‘çiftçi’ oldu

“Tarla’m” adını verdiği markasıyla tamamen doğal, ilaçsız ve mevsiminde yüzde 100 doğal ürünler yetiştirip doğrudan tüketiciye ulaştırıyor. Tarlasına kurduğu “wagon house”ta sık sık vakit geçiriyor; kızı Alize Dinçkök’ü, torunlarını ve yakın dostlarını burada ağırlıyor. Şehirden uzaklaştığı bu sade ve üretken hayatıyla, doğaya dönüşün ilham veren örneklerinden biri oluyor…

Haberin Devamı

Gerçekten ‘çiftçi’ oldu

Yazın en renkli festivali

Vadistanbul, bu yazı rengârenk bir festivale dönüştürüyor! 20 Haziran–20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen  Vadistanbul  Wonder  Garden Yaz Festivali, şehir hayatına keyif, müzik ve eğlence katmak isteyen herkesi büyülü bir atmosfere davet ediyor. 

Gerçekten ‘çiftçi’ oldu

Festival boyunca ziyaretçileri alışveriş stantları, nostaljik atlıkarınca, leziz sokak tatları, canlı konserler, yaratıcı geri dönüşüm atölyeleri ve her yaştan katılımcıya hitap eden deneyim alanları bekliyor. 

Moda şov buluşturdu

Baia Bodrum, JF Fashion Show ile moda, sanat ve lüksü Ege kıyılarına taşıdı. Paris, Milano, Tokyo ve New York gibi moda başkentleri öncesinde düzenlenen geceye Baia Otelleri Cluster GM’i Erdem Başarır ev sahipliği yaptı.

Gerçekten ‘çiftçi’ oldu

 Çok sayıda ünlü ismin katıldığı defilenin en dikkat çeken markası Fiolas oldu. Antik Efes’ten ilham alan koleksiyonu büyük beğeni topladı.

Haberin Devamı

Alaçatı’da İtalyan rüyası

Alaçatı’nın kalbinde yeni bir İtalyan restoranı var artık; Fontanella. Adını İtalyanca “küçük çeşme” anlamına gelen kelimeden alan restoran, misafirlerine sadece bir yemek değil, adeta İtalya sokaklarında bir gezinti vaat ediyor.

Gerçekten ‘çiftçi’ oldu

Kurucu ekibin İtalya’nın farklı bölgelerinden topladığı gastronomi deneyimiyle hayat bulan Fontanella, her detayıyla İtalyan ruhunu yaşatıyor.

Müzik motor sesiyle buluştu!

Çeşme, 27-29 Haziran’da Marin Alaçatı’da düzenlenen Filoğlu 8 Olden Fest ile nostalji dolu üç güne ev sahipliği yaptı.

Gerçekten ‘çiftçi’ oldu

Klasik otomobiller, özel yapım motosikletler, drift gösterileri ve müzik performanslarıyla festival, her yaştan ziyaretçiye unutulmaz anlar yaşattı. Filoğlu Group tarafından düzenlenen festival, Çeşme’nin yaz enerjisini bir kez daha gözler önüne serdi. Hey! Douglas, Çelik, Yonca Evcimik ve Mansur Ark gibi isimler sahne alarak nostalji rüzgarları estirdi.

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Silah bırakma süreci başlıyor

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Ah Çeşme ah

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Bir yanda seferber olanlar bir yanda duyarsız kalanlar

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Uçaklar mı yetersiz alınan önlemler mi... Neden her yaz aynı…

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ

Süleymancıların lideri Denizolgun’un otopsi heyetinden…

 NEDİM ŞENER
NEDİM ŞENER
TÜM YAZARLARIMIZ