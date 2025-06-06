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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

“Gelin Takımı 2”, sürpriz kadroyla geliyor

#Gelin Takımı 2#Seda Bakan#Barış Yıldız

İlk filmiyle büyük beğeni toplayan “Gelin Takımı”, ikinci filmiyle geri dönüyor. İzleyiciyi bol kahkahalı, aksiyon, dostluk ve dayanışma dolu bir hikâyeyle buluşturan serinin devam filminde kadro daha da güçleniyor.

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Başrollerde yeniden Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya ve Ayşenil Şamlıoğlu yer alırken, “Gelin Takımı 2”ye bu kez güçlü erkek karakterler de eşlik ediyor.

“Gelin Takımı 2”, sürpriz kadroyla geliyor

Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu ve Mert Denizmen’in yanı sıra; Emrah Altıntoprak “Yaman”, Barış Yıldız “Fikret” ve Baran Bölükbaşı “Pamir” karakteriyle seriye dahil oldu. Sky Films ve Taff Pictures ortak yapımı olan film, yine Doğa Can Anafarta yönetmenliğinde çekilecek.

“Gelin Takımı 2”, sürpriz kadroyla geliyor

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Senaryosu, ilk filmde olduğu gibi Ayşe Balıbey’in kaleminden çıkarken, bu kez Anafarta ile ortak bir yaratım süreci yürütüldü. İstanbul ve Fethiye’de çekilecek olan filmin seti 7 Haziran’da kurulacak.“Gelin Takımı 2”, yine çok konuşulacak gibi görünüyor.

Anlamlı mesaj

“Gelin Takımı 2”, sürpriz kadroyla geliyor

Academic Group Yönetim Kurulu Başkanı ve TFF Başkan Vekili Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda bayramların birlik, beraberlik ve paylaşma zamanı olduğunu vurguladı. “Bayramlar bizim en kıymetli geleneklerimizdir. Kurban bayramı iyiliktir, kurban berekettir. Bu değerlerin kıymetini bilelim. Sevdiklerimizi aramakla yetinmeyelim, ziyaret edelim” diyen Kavak, herkese sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram diledi.

Yaman Erturan’a büyük onur

“Gelin Takımı 2”, sürpriz kadroyla geliyor

Tasarım dünyasının öncü oluşumlarından Fondazione Altagamma, bu yıl Mozaik’in kurucusu Yaman Erturan’ı “Uluslararası Onursal Üye” olarak ödüllendirdi. Ferrari, Gucci, Fendi ve B&B Italia gibi markaları bünyesinde barındıran vakıf, Erturan’ı İtalyan tasarım mirasına Türkiye’de kazandırdığı katkılardan dolayı onurlandırdı. 1992’den bu yana Türkiye’de çağdaş tasarımı tanıtma misyonunu sürdüren Mozaik, ikonik İtalyan markalarıyla kurduğu güçlü iş birlikleri ve vizyoner yaklaşımıyla Altagamma’nın prestijli topluluğuna katıldı. Tebrikler...

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Yeni nesil beach deneyimi

“Gelin Takımı 2”, sürpriz kadroyla geliyor

Tilkicik Koyu’nun eşsiz doğasında yer alan The Bodrum Edition, bu yaz lüks plaj deneyimini modanın öncü markalarıyla birleştirerek baştan tanımlıyor. Ace Nayman, ANIM, Beauty Omelette, Bee Goddess, Ché, In-Formal, Jaquette ve Moeva gibi seçkin markaların özel koleksiyonları, beach alanında misafirlerle buluşuyor. Morena Beach Club ise gündüz restoranı, DJ performansları ve gün batımı etkinlikleriyle yazın ritmini yakalıyor.

“Gelin Takımı 2”, sürpriz kadroyla geliyor
 

 

#Gelin Takımı 2#Seda Bakan#Barış Yıldız
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