Geçmişinden kurtulamazsın

Cem Yılmaz, Defne Samyeli ve Mustafa Sandal’ın geçmişte aşk yaşadığı dedikodusunu ilk kez 2017 yılında “Arif V 216” filminin çekimlerinde duymuş.
Hatırlarsınız Cem Yılmaz’la Defne Samyeli’nin aşkı doludizgin devam ediyor, hatta ilişkileri evlilikle neticelenir diye düşünülüyorken, ünlü komedyenin Serenay Sarıkaya’yla görüşmeye başladığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.
Taraflar bu iddiayı önceleri yalanladı, daha sonra Sarıkaya’nın itirafıyla her şey açığa çıktı. Hatta Defne Samyeli başlarda bu duruma inanmak istemedi, gerçeklerle yüzleşince de “Hiç ihtimal vermedim, hiç konduramadım” diyerek kısa bir açıklama yaptı.
MUSTAFA SANDAL’DAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Defne Hanım o dönem Mustafa Sandal’ın “Beni Ağlatma” adlı kitabında yazdıkları nedeniyle de gündemdeydi. Sandal, kitabında Samyeli’yle bir dönem sevgili olduklarını, hayranları azalmasın, albüm satışları etkilenmesin diye bu aşkı gizli tuttuklarını öne sürmüştü.
Defne Samyeli, Mustafa Sandal’ı hayatında üç ya da dört kez gördüğünü, kendisiyle ilişki yaşamadığını söyleyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ünlü şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.
İDDİAYI İLK KEZ 2017 YILINDA DUYDU
Duyduğuma göre Cem Yılmaz’ın Defne Samyeli’yle arasındaki tüm bağları koparmasına da ilk kez 2017 yılında duyduğu, yıllar sonra yeniden gündeme gelen bu aşk iddiası yol açmış...
Ünlü komedyen, “Arif V 216” filminde Mustafa Sandal’a da küçük bir rol vermiş, ünlü şarkıcı çekimlerde 90’lı yıllara damga vuran hiti “Onun Arabası Var”ı seslendirmişti.
Cem Yılmaz, Mustafa Sandal’ın geçmişte Defne Samyeli’yle ilişki yaşadığı iddiasını o çekimler sırasında öğrenmiş ama önemsememiş. 1 yıl sonra Samyeli’yle aşk yaşamaya başladığında da bu durum çift arasında hiç konuşulmamış. Ta ki ilişkilerinde sorunlar baş gösterene kadar.
KİTAP ÇIKTI İPLER KOPTU
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya’yla arasında bir yakınlaşma başladığı dönem Defne Samyeli’ye Mustafa Sandal’la ilgili dedikoduları sormuş.
Samyeli iddiaları yalanlamış, ancak bu konuşmadan kısa süre sonra çıkan “Beni Ağlatma” kitabı her şeyin üzerine tuz biber ekmiş. Samyeli’yle ilişkisini tamamen bitiren Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya’yla yeni bir aşka yelken açmış.
Unutmayın, geçmiş her zaman peşinizde. Ne demişler, geçmişinizden kurtulamazsınız...
Tuzlu geldi
Birlikte yaşama kararı alan popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Hande Erçel, uzun süredir aradıkları evi sonunda Beykoz’da buldu.
Çift, Arda Turan, Selçuk İnan, Şahan Gökbakar, Engin Altan Düzyatan ve Ralf Tezman gibi birçok ünlü ismin de oturduğu Çubuklu Vadi Evleri’nden bir ev beğendi.
Ancak ev için istenen fiyatı “çok tuzlu” bulan Dalkılıç, çareyi satın almak yerine kiralamakta buldu. Bu sitede oturmayı çok isteyen sevgilisine verdiği sözü tutmak için kesenin ağzını açan Dalkılıç, ev için 25 bin lira kira ödeyecek.
Seslendirme de yapmış
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş çevresinde çalışkanlığı, başarıları ve renkli kişiliğiyle tanınan bir isim. Ben ne zaman “Hakan Bey’i artık tanıyorum” desem, farklı bir yönünü daha öğrenip şaşırıyorum.
Ateş geçtiğimiz günlerde de TED Ankara Koleji’nin sosyal sorumluluk projesinde yer aldı, kamera karşısındaki rahatlığı beni epey şaşırttı. Bu rahatlığın nereden kaynaklandığını düşünürken, Hakan Bey’in sanat dünyasına uzak bir isim olmadığını öğrendim.
Meğer 10’lu yaşlarında “TRT Çocuk Saati”nin kadrosuna girip çocuk piyesleri seslendirmiş. Bir döneme damgasını vuran “Beyaz Gölge” dizisinde Salami karakterini seslendiren kişi de Hakan Bey’miş.
Hayat önüne iki yol çıkarmış ve Hakan Bey, sanat yerine iş dünyasını seçmiş, kariyerinde de çok başarılı olmuş. Ama bu tercih, sanatçı kimliğini asla köreltmemiş.
Farklı zamanlarda sahnelerde gördüğümüz Hakan Ateş, o yol ayrımında sanatı seçseydi ne olurdu, merak etmedim değil doğrusu. O zaman da bu köşede başarılı bir sanatçı olarak yer alırdı herhalde...
Geçmişinden kurtulamazsın
Cem Yılmaz, Defne Samyeli ve Mustafa Sandal’ın geçmişte aşk yaşadığı dedikodusunu ilk kez 2017 yılında “Arif V 216” filminin çekimlerinde duymuş.
Hatırlarsınız Cem Yılmaz’la Defne Samyeli’nin aşkı doludizgin devam ediyor, hatta ilişkileri evlilikle neticelenir diye düşünülüyorken, ünlü komedyenin Serenay Sarıkaya’yla görüşmeye başladığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.
Taraflar bu iddiayı önceleri yalanladı, daha sonra Sarıkaya’nın itirafıyla her şey açığa çıktı. Hatta Defne Samyeli başlarda bu duruma inanmak istemedi, gerçeklerle yüzleşince de “Hiç ihtimal vermedim, hiç konduramadım” diyerek kısa bir açıklama yaptı.
MUSTAFA SANDAL’DAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Defne Hanım o dönem Mustafa Sandal’ın “Beni Ağlatma” adlı kitabında yazdıkları nedeniyle de gündemdeydi. Sandal, kitabında Samyeli’yle bir dönem sevgili olduklarını, hayranları azalmasın, albüm satışları etkilenmesin diye bu aşkı gizli tuttuklarını öne sürmüştü.
Defne Samyeli, Mustafa Sandal’ı hayatında üç ya da dört kez gördüğünü, kendisiyle ilişki yaşamadığını söyleyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ünlü şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.
İDDİAYI İLK KEZ 2017 YILINDA DUYDU
Duyduğuma göre Cem Yılmaz’ın Defne Samyeli’yle arasındaki tüm bağları koparmasına da ilk kez 2017 yılında duyduğu, yıllar sonra yeniden gündeme gelen bu aşk iddiası yol açmış...
Ünlü komedyen, “Arif V 216” filminde Mustafa Sandal’a da küçük bir rol vermiş, ünlü şarkıcı çekimlerde 90’lı yıllara damga vuran hiti “Onun Arabası Var”ı seslendirmişti.
Cem Yılmaz, Mustafa Sandal’ın geçmişte Defne Samyeli’yle ilişki yaşadığı iddiasını o çekimler sırasında öğrenmiş ama önemsememiş. 1 yıl sonra Samyeli’yle aşk yaşamaya başladığında da bu durum çift arasında hiç konuşulmamış. Ta ki ilişkilerinde sorunlar baş gösterene kadar.
KİTAP ÇIKTI İPLER KOPTU
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya’yla arasında bir yakınlaşma başladığı dönem Defne Samyeli’ye Mustafa Sandal’la ilgili dedikoduları sormuş.
Samyeli iddiaları yalanlamış, ancak bu konuşmadan kısa süre sonra çıkan “Beni Ağlatma” kitabı her şeyin üzerine tuz biber ekmiş. Samyeli’yle ilişkisini tamamen bitiren Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya’yla yeni bir aşka yelken açmış.
Unutmayın, geçmiş her zaman peşinizde. Ne demişler, geçmişinizden kurtulamazsınız...
Tuzlu geldi
Birlikte yaşama kararı alan popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Hande Erçel, uzun süredir aradıkları evi sonunda Beykoz’da buldu.
Çift, Arda Turan, Selçuk İnan, Şahan Gökbakar, Engin Altan Düzyatan ve Ralf Tezman gibi birçok ünlü ismin de oturduğu Çubuklu Vadi Evleri’nden bir ev beğendi.
Ancak ev için istenen fiyatı “çok tuzlu” bulan Dalkılıç, çareyi satın almak yerine kiralamakta buldu. Bu sitede oturmayı çok isteyen sevgilisine verdiği sözü tutmak için kesenin ağzını açan Dalkılıç, ev için 25 bin lira kira ödeyecek.
Seslendirme de yapmış
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş çevresinde çalışkanlığı, başarıları ve renkli kişiliğiyle tanınan bir isim. Ben ne zaman “Hakan Bey’i artık tanıyorum” desem, farklı bir yönünü daha öğrenip şaşırıyorum.
Ateş geçtiğimiz günlerde de TED Ankara Koleji’nin sosyal sorumluluk projesinde yer aldı, kamera karşısındaki rahatlığı beni epey şaşırttı. Bu rahatlığın nereden kaynaklandığını düşünürken, Hakan Bey’in sanat dünyasına uzak bir isim olmadığını öğrendim.
Meğer 10’lu yaşlarında “TRT Çocuk Saati”nin kadrosuna girip çocuk piyesleri seslendirmiş. Bir döneme damgasını vuran “Beyaz Gölge” dizisinde Salami karakterini seslendiren kişi de Hakan Bey’miş.
Hayat önüne iki yol çıkarmış ve Hakan Bey, sanat yerine iş dünyasını seçmiş, kariyerinde de çok başarılı olmuş. Ama bu tercih, sanatçı kimliğini asla köreltmemiş.
Farklı zamanlarda sahnelerde gördüğümüz Hakan Ateş, o yol ayrımında sanatı seçseydi ne olurdu, merak etmedim değil doğrusu. O zaman da bu köşede başarılı bir sanatçı olarak yer alırdı herhalde...