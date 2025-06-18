Garih Ailesi’nin mutlu günü

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Merhum iş insanı Üzeyir Garih ve Lili Garih’in torunu, cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Dalia Garih’in kızı Natalie Garih, iş insanı Bertan Frayman ile hayatını birleştirdi. Yaklaşık 2.5 yıldır birlikte olan çift, nişan yüzüklerini geçtiğimiz aralık ayında Roma’da sade bir törenle takmıştı.





Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu’ndaki tarihi Neve Şalom Sinagogu’nda düzenlenen nikâh töreniyle evlenen çiftin mutluluğuna, aile üyelerinin yanı sıra cemiyet dünyasından da pek çok davetli tanıklık etti. Türkiye Hahambaşı Rav David Sevi’nin de katıldığı törene; Cem Hakko, Allan Hakko, Heves Ekinci, Serra Türker Bayır, Dilek Türker, Nilüfer Dinçkök, Melis Çiftçi, Merve Gürsel ve Berrin Yoleri gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. İş kadını Leyla Alaton da sevgilisi Michael Harrell ile törene el ele gelerek dikkatleri üzerine çekti.

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Nefes ve meditasyon eğitmeni, aynı zamanda enerji terapisti olan Natalie Garih, düğününde giydiği iki parçalı şık gelinliğiyle göz kamaştırdı. Yakın arkadaşları, düğün hazırlıklarının her anında Natalie’nin yanında olarak heyecanını paylaşırken; annesi Dalia Garih, kızının bu özel gününde duygusal anlar yaşadı.



Heves Ekinci / Leyla Alaton - Michael Harrell



Gıda ve kahve sektöründe kendi şirketi bulunan Bertan Frayman ile Natalie Garih’in düğünü, ünlü fotoğraf sanatçısı Betty Arditi’nin objektifinden ölümsüzleştirilen karelerle taçlandı. Ben de bu vesileyle çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyorum...



Allan Hakko / Beyhan-Egemen Bağış / Can-Deniz Hakko



Nilüfer Dinçkök - Melis Dinçkök / Sevim Uyar- Çiğdem Eşrefizade / Sinan- Arzu Komili Baştaş



Sami-Roula Habbab / Merve Gürsel - Berrin Yöleri / Serra Türker Bayır - Dilek Türker