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Garih Ailesi’nin mutlu günü

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Cemiyetin ünlü ismi Dalia Garih’in kızı Natalie Garih, iş insanı Bertan Frayman ile evlendi. Törene iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri katıldı.

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Garih Ailesi’nin mutlu günü

Merhum iş insanı Üzeyir Garih ve Lili Garih’in torunu, cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Dalia Garih’in kızı Natalie Garih, iş insanı Bertan Frayman ile hayatını birleştirdi. Yaklaşık 2.5 yıldır birlikte olan çift, nişan yüzüklerini geçtiğimiz aralık ayında Roma’da sade bir törenle takmıştı.

Garih Ailesi’nin mutlu günü

Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu’ndaki tarihi Neve Şalom Sinagogu’nda düzenlenen nikâh töreniyle evlenen çiftin mutluluğuna, aile üyelerinin yanı sıra cemiyet dünyasından da pek çok davetli tanıklık etti. Türkiye Hahambaşı Rav David Sevi’nin de katıldığı törene; Cem Hakko, Allan Hakko, Heves Ekinci, Serra Türker Bayır, Dilek Türker, Nilüfer Dinçkök, Melis Çiftçi, Merve Gürsel ve Berrin Yoleri gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. İş kadını Leyla Alaton da sevgilisi Michael Harrell ile törene el ele gelerek dikkatleri üzerine çekti.

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Garih Ailesi’nin mutlu günü

Nefes ve meditasyon eğitmeni, aynı zamanda enerji terapisti olan Natalie Garih, düğününde giydiği iki parçalı şık gelinliğiyle göz kamaştırdı. Yakın arkadaşları, düğün hazırlıklarının her anında Natalie’nin yanında olarak heyecanını paylaşırken; annesi Dalia Garih, kızının bu özel gününde duygusal anlar yaşadı.

Garih Ailesi’nin mutlu günü
Heves Ekinci / Leyla Alaton - Michael Harrell

Gıda ve kahve sektöründe kendi şirketi bulunan Bertan Frayman ile Natalie Garih’in düğünü, ünlü fotoğraf sanatçısı Betty Arditi’nin objektifinden ölümsüzleştirilen karelerle taçlandı. Ben de bu vesileyle çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyorum...

Garih Ailesi’nin mutlu günü
Allan Hakko / Beyhan-Egemen Bağış / Can-Deniz Hakko
Garih Ailesi’nin mutlu günü
Nilüfer Dinçkök - Melis Dinçkök / Sevim Uyar- Çiğdem Eşrefizade / Sinan- Arzu Komili Baştaş
Garih Ailesi’nin mutlu günü
Sami-Roula Habbab / Merve Gürsel - Berrin Yöleri / Serra Türker Bayır - Dilek Türker

 

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
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