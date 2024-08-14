Futbolu bıraktı Sultan’ı bırakamadı!

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Ünlü Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Beşiktaş ve Galatasaray’da forma giydikten sonra kariyerinin son durağı olarak Eyüpspor’a transfer olmuş ve burada futbolculuk kariyerine nokta koymuştu.

Ajax, Fulham, Liverpool gibi dünya devlerinde top koşturan Babel’in Türkiye’den ayrıldığı düşünülüyordu. Ancak futbol sahalarına veda eden yıldız, meğer aşkı uğruna İstanbul’da kalmayı tercih etmiş!





37 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kalbini genç oyuncu Sultan Sarohan’a kaptırınca Türkiye’den ayrılma planlarını rafa kaldırmış. 29 yaşında olan Sarohan, oyunculuk kariyerine yeni başlamış bir isim. Fakat Babel ile olan ilişkisi, onun hem kariyerinde hem de özel hayatında farklı bir sayfa açmasına neden olmuş belli ki... Şimdilik çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyormuş...

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Varlığıyla devrim yaratıyor!

Cemiyet dünyasının ünlü ismi Eda Taşpınar, İspanya’nın Mallorca Adası’nda tatil yapıyor.

Tatilden cüretkâr pozlar paylaşan Taşpınar, bu karelere “Varlığında bile devrimler başlatabilirsin” özlü sözünü ekledi. Yıllardır cemiyet haberleri yapan bir gazeteci olarak, Taşpınar’ın bronzluğundan şezlonguna, kıyafetlerinden pozlarına kadar her detayının bu camiada büyük bir değişim yarattığını söyleyebilirim. Eda Taşpınar, her zamanki gibi dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

10 milyonluk reklam İtalya’yı salladı

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek’in Türkiye’de ilk marka yüzü olduğu Deborah Milano, İtalya’da da büyük yankı uyandırdı. Altınbilek, tanıtımını üstlendiği ruj için 10 milyonluk bir reklam kampanyasında kamera karşısına geçti.

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Reklam filmi İtalya’da yayınlandığında, güzel oyuncunun etkileyici performansı büyük ilgi gördü. İtalyan fanlar, markanın sosyal medya hesaplarını yakın takibe alarak Altınbilek’in reklam başarısını yere göğe sığdıramadı!

Beşiktaşlılar buluştu

Ünlü turizmci ve Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden Sinan Vardar, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş taraftarı Gökhan Tepe’yi Bodrum 888’de izlemeye gitti. Gecede Sinan Vardar’a oğlu Beşiktaş yöneticisi Mete Vardar da eşlik etti. Başarılı şarkıcı Gökhan Tepe, sahnede Beşiktaşlılara coşkulu anlar yaşatırken, Mete Vardar’dan da şampiyonluk sözü aldı.