Futbolcudan sonra basketçi!

Eskiden magazin basınının en sevdiği tanımlamaların başında “yürek hoplattı” gelirdi. Uzun zamandır ne kullandım ne de okudum. Ama bu haber, bu tanımlamayı hak ediyor!
Yeni diziye başlayan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, tanıtım fragmanındaki bir sahnesiyle tam anlamıyla “yürek hoplattı”!
Bahadır Özdener’in yapımcılığını üstlendiği “Benim Hayatım” dizisinde başrolde yer alan güzel oyuncu, tasarımcı olma hayaliyle bir yarışmaya katılan Hayat’ı canlandırıyor.
Geçtiğimiz eylül ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Yağmur Sarıoğlu, bu süreçte pilotluk mesleğine ara vermişti. Ama hız tutkusu annelik dinlemiyor belli ki! Geçtiğimiz mayıs ayında kendine beyaz Kawasaki motosiklet alan Yağmur Sarıoğlu, garajına bu kez de beyaz bir Ferrari eklemiş.
2016 model Ferrari 488 GTB alan Sarıoğlu, yeni otomobiline 6 milyon ödemiş. Hala doğum izninde olduğu için göklerde şimdilik uçamayan genç anne, otomobiliyle yollarda uçacak belli ki.
‘Harikalar Diyarı’ kapısını Kenan’la açıyor
Türkiye’deki eğlence anlayışına yeni bir boyut kazandıracak olan Cahide Palazzo Harikalar Diyarı, sıra dışı konseptleriyle 23 Ekim’de kapılarını Kenan Doğulu performansı ile açıyor. Ağaoğlu Maslak 1453’te, 3 bin 500 metrekarelik bir alanda müdavimlerini ağırlayacak olan mekan, dünyanın en ünlü şov ekibi olarak kabul edilen Cirque Du Soleil’den gelen dansçıların şovlarıyla da ezber bozacak.
Kızı Liya’nın 2018 yılındaki doğumunun ardından hayatını daha çok Almanya’da sürdüren Tarkan, pandeminin araya girmesiyle yaklaşık iki yıldır Türkiye’ye gelmedi. Hayranlarının çok özlediği Megastar, aldığım duyumlara göre bu ay geliyor! Üstelik valizinde yeni bir şarkı da var!
Aranjör Ozan Çolakoğlu ile birlikte Londra’da yeni şarkılarının hazırlığını yapan sanatçı, bu şarkılardan birini yeni yıl hediyesi olarak aralık ayında dinleyicisiyle buluşturacak.
İNANILMAZ BİR ŞARKI
Geçtiğimiz hafta sanatçının yeni yaşını burada kutlamak istediği yönünde bir haber çıkmıştı.
Bu dileğini yerine getirmek için harekete geçen Megastar, ekim sonunda şarkının okumaları için gelecek ve bir süre Türkiye’de kalarak hasret giderecek.
Tarkan, en son 2017 yılında “10” albümünü çıkarmıştı. 1992’den beri çıkardığı her albümünde birçok hit’i olan sanatçı, yeni şarkısıyla da yine 12’den vuracak! Kaynaklarımın dediğine göre, “inanılmaz bir şarkı geliyor...”
Söz konusu Tarkan’sa, başka türlüsü olamaz zaten! Büyük merak içinde bekliyoruz...
Geçen ay Covid’e yakalanınca sahne programlarını iptal eden Defne Samyeli, karantina süreci bittikten sonra sahnelere hızla geri dönmüştü.
Bir süredir Sorriso Kuruceşme’de program yapan şarkıcı, mekan çıkışı alkollü olmasına rağmen sorumsuz davranarak direksiyon başına geçti.
Trafik kontrolünde alkolmetreye üfleyen ünlü şarkıcının yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.
Polis çevirmesiyle neye uğradığını şaşıran Samyeli’nin ehliyetine 6 aylığına el konuldu ve şarkıcıya ayrıca 1339 lira para cezası kesildi.
Efes Antik Kent’te görkemli davet
Türkiye’nin tekstil devlerinden Dilasima Group’un varislerinden Dila Tarkan, yeni yaşını çok özel bir partiyle kutlamaya hazırlanıyor. Üç yıldır beraber olduğu sevgilisi Dağhan Doğruer, Tarkan için Antalya’daki Kaya Palazzo Hotel’de bu hafta sonu 90’lar konseptli bir parti organize ediyor.
Aslında Doğruer, sürpriz organizasyonda kendi yeni yaşını da kutlayacak. Her ikisi de 30 yaşına girecek olan sevgililerin doğum günleri birbirine çok yakınmış. Dağhan Doğruer, iki gün sürecek doğum günü kutlamasına hem yurt dışından hem de yurt içinden 70 yakın arkadaşını davet etmiş.
İlk gün, DJ’lerin 90’lar şarkılarıyla konukları eğlendireceği partinin ikinci gününde genç şarkıcı Ayla Balyemez sahne alacakmış. Ben bu haberle sürprizi biraz bozmuş oluyorum galiba ama genç çifte şimdiden mutlu yaşlar diliyorum…
Yeni koleksiyonunu davetle tanıttı
Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Merve İpek Öztürk, yarattığı çocuk giyim markası Mio Design’ın yeni sezonu için Momo Bebeköy’de bir lansman yaptı. Lansman davetine Gizem Hatipoğlu, Burcu Kara, Seda Erdim, Serap Korkmaz Aslan, Ece Vahapoğlu, Seren Fosforoğlu, Didem Uzel gibi birçok ünlü sima katıldı. Galeries Lafayette, Brandroom gibi seçkin satış noktalarında ilgi gören markanın Nişantaşı’nda da bir showroom’u var. Sağlıklı kumaş içerikleriyle ilgi gören Mio Design, gelirinin bir kısmını ÇİDER (Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği)’ne bağışlıyor.
Bebek’te kahvaltı buluşması
Turnuvanın ilk gününde sporcular, “Junior 18 Çukur ve Akademi Oyuncu Kategorileri”nde yarıştı. Junior 18 Çukur kazananı Su Kabil, ödülünü Murat Oktay’ın elinden aldı. Junior Academy kazananı İlker İzzet Erdoğan’a ise ödülünü Erdoğan Demirören verdi. Büyük mücadelelere sahne olan turnuvaya iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin de yer aldığı 233 golfçü katıldı.
Gelenekselleşen turnuvayı daha özel kılmak ve merhum Erdoğan Demirören’i en güzel şekilde anmak için; dün akşam “Erdoğan Demirören Anma Yemeği ve Ödül Töreni” organize edildi. Anma yemeğinde ayrıca turnuvada dereceye giren oyunculara ödülleri takdim edildi.
Meltem Oktay-Yıldırım Demirören-Mehmet Kazan-Erol Şimşek
Ladies Gross kategorisinde birinci olan Mira İçgören, ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Oktay’ın elinden aldı. Mens Gross kategorisinde birinci olan Mehmet Kazan’a da ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören verdi.
Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yurtdışında en çok tanınan isimlerin başında geliyor. Bugüne kadar yurtdışından birçok teklif alan Deniz, Victoria’s Secret’ın meşhur yılbaşı şovunun seçmelerine davet edilen ilk Türk olmuştu. Cannes’da birçok kez uluslararası projelerle Türkiye’yi temsil eden güzel oyuncu bu kez de Rusların gönlünü fethetti.
YAPIMCILARLA BULUŞTU
Festivale Nuri Bilge Ceylan, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Oktay Kaynarca gibi ünlü isimlerle katılan Dilan Çiçek Deniz, orada hem Özbekistan hem de Rusya’dan yapımcı ve yönetmenlerle bir araya geldi.
Akbank ana sponsorluğunda 16. Contemporary İstanbul, şehrin kültürel ve endüstriyel mirasının en nadide unsurlarını bir araya getiren Tersane İstanbul’da VIP davetle kapılarını açtı. Pandemi kısıtlamalarının ardından gerçekleşen ilk uluslararası sanat etkinliği olan Contemporary İstanbul, 16. edisyonunu yeni ve özel bir mekanda, 7-10 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul’da gerçekleştirecek.
Hacı Sabancı - Nazlı Kayı
Sanatseverleri buluşturan Contemporary İstanbul’un VIP Ön İzlemesi dün akşam birçok ünlü simanın katılımıyla gerçekleşti. Fuar, tarihi Haliç Tersanesi ve Haliç semtine yeni bir soluk getirecek büyük bir yenileme projesinin ardından çağdaş sanatı İstanbul’un en önemli tarihi alanlarından birine taşıyacak. Sürdürülebilir sanat ortamının sağlanması için sanat kurumları ve galerilerle birlikte ortak hareket eden Contemporary İstanbul, 16. edisyonunda sadece Türkiye’nin önde gelen galerileri ile ziyaretçilere ulaştırdı.
Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve eşi Rabia Güreli’nin ev sahipliğindeki yemek davetine, Ümit-Cem Boyner, Burcu Esmersoy, Elif Dürüst, Hamdi Akın, Leyla Alaton gibi birçok sanatsever katıldı.
Seyahat amaçlı geldiği Türkiye’de Tuğçe Demirbilek’le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu.
2012 yılında evlenen ve 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırmış. Birlikte yaşadıkları Etiler’deki evinden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler’de ayrı bir eve çıkmış.
Henüz boşanma davası açmayan ikili, temmuz ayında birlikte tatil yapmıştı. O günden beri sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin neden ayrıldığı şimdilik bilinmiyor. Ancak Tuğçe Demirbilek’in üst üste yaptığı “mesaj kaygılı” paylaşımlar, genç kadının kırgınlığını ortaya koyuyor.
Tuğçe Demirbilek’in 15 Eylül’de yaptığı “Benim post’larım herhangi birine işaret etmiyor. Ama ayakkabı sana uyuyorsa giyebilirsin Cinderella” yazan postuna, arkadaşlarından çok sayıda alkış emoji’si gelmişti.
Contemporary İstanbul başlıyor
Haliç’i eski ihtişamına kavuşturmaya hazırlanan Tersane İstanbul ve İstanbul’u 16 yıldır dünya sanat çevrelerinde başarıyla temsil eden Akbank’ın ana sponsorluğundaki Contemporary İstanbul, tarih ve çağdaş sanatın bir araya geleceği çok özel bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor.
2 ay önce çıktıkları Amerika tatilinde Özge Gürel’e sürpriz yaparak evlenme teklif eden Serkan Çayoğlu, “evet” yanıtıyla havalara uçtu.
Şu sıralar dizi çekimleri nedeniyle Kıbrıs’ta bulunan yakışıklı oyuncu, proje bitimiyle birlikte nişan yapacak.
Yaz aylarında nikâh masasına oturmayı planlayan çift, aileleriyle de küçük bir kutlama yaptı. Çift şimdilik haberi herkesten saklıyor, sadece yakın arkadaşları biliyor. Bu arada Serkan Çayoğlu’nun sevgilisinin parmağına taktığı özel tasarım şık pırlanta yüzüğün fiyatının 370 bin lira olduğunu öğrendim.
Sevgilisiyle Bodrum’da
İkinci evliliğini geçtiğimiz ocak ayında bitiren ünlü model Demet Şener, eylül başından beri işadamı Tolga Arman’la flört ediyor. Arman, Şener’in kızı İrem’in arkadaşının babası. Çocukları sayesinde tanışan çift, ilişkilerini çok fazla göz önünde yaşamamayı tercih ediyor.
Yakında provalara başlayacak olan Ünsal, oyunu aralık sonunda sahneye koyacak.
İki yıl önce çok satan romanın haklarını satın alan Ünsal, rüya projesi için çok heyecanlıydı. Ancak araya pandeminin girmesiyle projesini rafa kaldırmıştı. Tiyatro salonlarının açılmasıyla yeniden çalışmaya başlayan Ünsal, 2 milyon liralık bir maliyeti de gözden çıkardı. Kurduğu prodüksiyon firmasıyla tiyatro oyunlarına yatırım yapan Tuba Ünsal, çabasıyla Kültür Bakanlığı’nın 2021 yılında desteklediği oyunlar listesine girmeyi de başardı.
Defne’ye renkli parti
Küçük kızları Defne’nin ikinci yaşını, geçtiğimiz yıl pandemi yüzünden aile arasında kutlayan cemiyetin ünlü çifti Burak-Melis Hatipoğlu, üçüncü yaşı için renkli bir parti düzenledi.
İstinye’de oturdukları sitenin bahçesinde yapılan partide arkadaşlarıyla bir araya gelen Defne’nin keyfine diyecek yoktu! Ayda Elgiz-Sinan Güreli, Canda Elgiz-Derin Dayıgil, Sesin Yurdaer ve teyzesi Tuğçe Postoğlu’nun da katıldığı doğum günü partisinde Defne, pastasının mumlarını ablası Derin ve arkadaşlarıyla birlikte üfledi. Ben de Defne’ye nice güzel yıllar diliyorum.
Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ, İlker Ayrık, Selami Şahin gibi ünlü isimlerle çalışan Akbank, bu kez son yılların popüler oyuncusu Serenay Sarıkaya ile anlaştı. İddialara göre 7 milyon TL karşılığında Akbank’ın yüzü olan Sarıkaya, iki farklı reklam filmiyle ekranlarda olacak.
Geçtiğimiz hafta İzmit’te ilk reklam filminin çekimlerine katılan güzel oyuncunun nasıl bir senaryoyla ekranlarda olacağı sır gibi saklanıyor. Komedyen Feyyaz Yiğit’in rol aldığı kampanyaya dahil mi olacak, yoksa yeni bir kampanyanın yüzü mü olacak, onu hep birlikte göreceğiz…
İstanbul’a döndü
Zorlu Center’da, Beymen Mağazalar Direktörü Ayten Danışman’la karşılaştım. Bütün yazı Bodrum’da geçiren Danışman, burada Beymen adına ekip arkadaşlarıyla birlikte tam beş mağaza açmıştı. Yalıkavak Marina, Mandarin Oriental ve Kaplankaya Beymen POP UP mağazalarının yanı sıra Valentino ve Balmain’in butik mağazalarının açılış süreçlerini yöneten Ayten Hanım, herkes Bodrum’da tatil yaparken bir mağazadan diğerine koşmuştu. Bodrum’daki işlerini bitiren Danışman, gönül rahatlığıyla İstanbul’daki işlerinin başına dönmüş.
8 ay sonra taburcu edildi
860 binin üzerinde takipçisiyle sosyal medyanın en etkili isimlerinden olan Arzu Sabancı, stil konusundaki liderliğini sürdürüyor. Farklı markalara giyim koleksiyonları hazırlayan Sabancı, bu kez English Home için sofra takımı tasarladı.
Markanın sonbahar koleksiyonu için iki farklı sofra serisi hazırlayan cemiyetin ünlü ismi, tasarımlarının tanıtımını önceki akşam Soho House’un içindeki Cecconi’s Restoran’da verdiği davetle yaptı.
BENİM İŞBİRLİKLERİM UZUN SOLUKLU OLUYOR
“Kavak Yelleri” döneminden beri resim yapan Pelin Karahan, hobi olarak başladığı bu tutkusunu pandemi döneminde geliştirdi.
İlk dönem yağlı boya kullanarak geyşa figürleri üzerine çalışan Karahan, şimdi kendi geliştirdiği bir teknikle soyut resme yönelmiş.
Akrilik boyayla çalışma yapan güzel oyuncu, saç kurutma makinesinin fönünü kullanarak renkleri tuval üzerinde dağıtarak rengarenk resimler yapmaya başlamış.
Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşlarıyla eğlenceye çıkan Nail Gönenli, Emirgan’daki “Gizli Kalsın” adlı mekanda eski Türkiye güzellerinden Aybüke Pusat ile karşılaşmış.
Söylenenlere göre gecenin ilerleyen saatlerinde ikili, samimi görüntüler vermeye başlamış. Tehlikeli yakınlaşmaya tanık olan kişiler, “Nail Gönenli hiç sevgilisi yokmuş gibi davranıyordu” diyor.
Mekandan ayrı ayrı çıkan Aybüke Pusat ve Nail Gönenli, sadece arkadaş mı, önceden tanışıyor muydu bilemem. Bildiğim tek şey var, Gönenli hâlâ Zeynep Selvili ile sevgili...
Büyükada’da evlendiler
Ralli dünyasının önde gelen isimlerinden İstanbul Otomobil Sporları Kulübü eski başkanı Galip Bilgin, yelken yarışçısı Arzu Yaman ile nikah masasına oturdu. Büyükada’daki Splendid Palas Otel’de kıyılan nikahta şahitliği Nurettin Hasman ve Yonca Kuşlu Selki üstlendi.
Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve işletmeci Umut Evirgen, söylenenlere göre ilişkilerini gizlilik için yürütmeye niyetli! Bir süre önce Evirgen’in sahibi olduğu mekanın önünde görülen ikili, bir daha birlikte görünmemek için tedbirleri artırdı.
Hatta Umut Evirgen, bu nedenle Emirgan’daki evinden çıkıp Ulus’ta güvenlikli bir siteye taşınmış. Sahibi olduğu mekan, ünlülerin uğrak yeri olduğundan basının da sürekli merceğinde.
Serenay Sarıkaya’nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy’un, Evirgen’in yakın arkadaşı olması tartışmaları beraberinde getirmişti.
Tüm bu soruların hedefi olmak istemeyen çift, “aşkımız aramızda gizli kalsın” demiş!
Altı ay rötarlı düğün
FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, nisan ayında 4 yıllık sevgilisi Yasemin Güçkan ile aile arasında yapılan bir törenle evlenmişti. Hüsnü-Ayşen Özyeğin’in evinde, aile arasında yapılan bir törenle nikah masasını oturan çiftin bu anına sadece aileleri şahitlik etmişti. Pandemi nedeniyle küçük bir tören düzenleyen ve düğünü yaza bırakan çift, yarın akşam yeniden “evleniyor”! Nikahtan altı ay sonra gerçekleşen düğün daveti yine Hüsnü-Ayşen Özyeğin’in Tarabya’daki yalısında yapılacak. Pandemi nedeniyle mutlulukları eksik kalan Yasemin-Murat Özyeğin mutluluğuna bu kez 120 davetli şahitlik edecek.
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan cemiyetin ünlü ismi Allan Hakko ve başarılı oyuncu Merve Oflaz, ilişkilerini çok göz önünde yaşamamayı tercih etse de arada bir ‘kadraj’ıma takılıyorlar! Spor tutkunu çift, bazen tatillerde spor yaparken bir-iki kare paylaşsalar da çok fazla ortalıkta değiller.
Ancak aldığım duyumlara göre çiftin ilişkisi oldukça iyi gidiyormuş. Yakın bir arkadaşım, geçtiğimiz hafta Allan Hakko ve babası Jeff Hakko’yu Nobu’da yemeğe otururken görmüş. Çok geçmeden de yanlarına Merve Oflaz gelmiş.
Belli ki Allan Hakko, sevgilisi Merve Oflaz’ı ilk kez babasıyla tanıştırmış ve yemek oldukça samimi bir havada geçmiş. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çiftin cephesinden mutlu haberler yakındır…
Yeni yaşını kutladı
Ekranların sevilen oyuncusu İpek Bağrıaçık, doğum gününü dostlarıyla kutladı. Arkadaşlarının organize ettiği partiyle yeni yaşını kutlayan Bağrıaçık’ın keyfi bir hayli yerindeydi. Kız arkadaşların aldığı kristal taçla pastasındaki mumları üfleyen güzel oyuncu, dilek dilemeyi de ihmal etmedi. Yaz tatilini bitirip İstanbul’a dönen İpek Bağrıaçık, yeni projeler için kolları sıvamadan önce güzel bir şekilde enerji depolamış. Ben de kendisine buradan mutlu yıllar diliyorum.
Cemiyet hayatının ünlü çifti Adil-Beyhan Benardete’nin oğulları Adilcan Benardete, Kemer Country & Golf Club’da yapılan görkemli bir düğünle hayatını nişanlısı Seda Çamlıca ile birleştirdi. İş, cemiyet ve siyaset dünyasının bir araya geldiği düğünde Rahmi Koç, Hüsamettin Özkan, Ali Ağaoğlu gibi ünlü isimler de hazır bulundu. Adil Benardete’nin ilk evliliğinden olan kızları Rezzan Benardete ve Aylin Benardete Saruhan da erkek kardeşlerinin bu mutlu gününde yanındaydı.
GELİN ARABASI YERİNE BAGİ
“Golfün kraliçesi” olarak anılan annesi Beyhan Benardete gibi Adilcan Benardete de ödüllü bir golfçü olduğundan, düğünün Kemer Country & Golf Club’da yapılması beni şaşırtmadı.
Ancak en çok beğendiğim detay, gelinle damadın gelin arabası yerine golf arabası bagi ile gelmeleri oldu. Adilcan Benardete’nin bizzat kullandığı bagi ile golf sahasını dolaşan çift, golf oynayanların da ilgisini çekti.
Adil Benardete - Aylin Benardete Saruhan
BKM’den O3 Medya’ya, Gold Film’den Ay Yapım’a, farklı yapım şirketlerinin iddialı dizileri için gelen teklifleri reddeden Afra Saraçoğlu, DasDas’ın yeni oyununda rol almak için el sıkıştı.
Mert Fırat’ın yöneteceği oyunla bu sezon sadece tiyatro sahnesinde hayranlarıyla buluşacak olan Saraçoğlu şimdiden çok heyecanlı.
ER MEYDANINA ÇIKACAK
Futbolcudan sonra basketçi!
Geçtiğimiz eylül ayında futbolcu eşi Gökhan Çıra’dan boşanan Selin Ciğerci, yeniden aşık! Sosyal medyanın fenomen isminin bu kez bir basketbolcuyla birlikte olduğu iddia ediliyor.
Son aylarda evliliğiyle gündemden düşmeyen, eylül ayında da boşanan Selin Ciğerci’nin yeni bir aşka yelken açtığını duydum! Futbolcu Gökhan Çıra’yla evliliğiyle ilk günden beri tartışma yaratan ünlü fenomen, bu kez de abayı bir basketçiye yakmış. Bir süredir birlikte olan çift, önceki gece Emirgan’daki Gizli Kalsın’da eğlenmiş.
Basketçinin kim olduğunu henüz öğrenemedim ama kaynaklarım Selin Ciğerci’nin bu ilişki konusunda son derece ciddi olduğunu söyledi. Yani Ciğerci’yi çok yakında kolunda yeni bir sporcuyla görebiliriz!
“Yeşil Vadinin Kızı”
Beren oldu
Kocamın Ailesi”, “Anne”, “Mucize Doktor” gibi dizilerdeki başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Beren Gökyıldız, “Yeşil Vadinin Kızı” olmak için el sıkıştı.
Yeşil Yapım’ın sahibi Özkan İpek’in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini Murat Şenöy ile Çağıl Nurhak Aydoğdu yapacak. Kasım ayında Polonezköy ve Şile’de çekimlerine başlanacak olan dizide birçok sürpriz isim rol alacak. Dizi, Latin Amerika başta olmak üzere, şimdiden Balkanlar ve Avrupa’da 30 ülkeye satıldı.
Sektörde 25 yıl
Gece dünyasının ünlü ismi Ercan Gümüşkaya, sektördeki 25’inci yılını sahibi olduğu Must’ta kutladı.
Nişantaşı’nın yıllardan beri en popüler mekanlarından olan Must, o gece de doldu taştı! Kimler yoktu ki davette? Son günlerin en çok konuşulan çifti Daren Gerede Erkaya ve Bilge Öztürk’ten, sevilen komedyen Yasemin Sakallıoğlu’na, cemiyet hayatından Önder Öztarhan’dan Emre Yusufi-Nilperi Şahinkaya çiftine, çok sayıda ünlü isim vardı.
Ben de bu vesileyle Ercan Gümüşkaya’nın 25’inci yılını kutluyorum…
Alışveriş şenliğine hazırlık
Otizmli bireylerin yararına her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve büyük ilgi gören alışveriş şenliği, bu yıl güçlerini Le Bedesten’le birleştiriyor. “Tohum Otizm Vakfı x Le Bedesten Yılbaşı Alışveriş Şenliği” 1-3 Aralık tarihlerinde Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da ziyaretçilerle buluşmaya hazırlanıyor. Mine Narin’in yönetim kurulu başkanı olduğu Tohum Otizm Vakfı, etkinlik giriş ücreti ve katılımcı firmalardan sağlanan gelirin tamamını, vakfın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktaracak.