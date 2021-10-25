Futbolcudan sonra basketçi!

İki yıllık bir aradan sonra Türkiye’ye gelecek olan Tarkan, eli boş dönmek istemedi. Megastar, hayranlarına yeni yıl hediyesi olarak yepyeni bir şarkı hazırladı.

Kızı Liya’nın 2018 yılındaki doğumunun ardından hayatını daha çok Almanya’da sürdüren Tarkan, pandeminin araya girmesiyle yaklaşık iki yıldır Türkiye’ye gelmedi. Hayranlarının çok özlediği Megastar, aldığım duyumlara göre bu ay geliyor! Üstelik valizinde yeni bir şarkı da var!

Aranjör Ozan Çolakoğlu ile birlikte Londra’da yeni şarkılarının hazırlığını yapan sanatçı, bu şarkılardan birini yeni yıl hediyesi olarak aralık ayında dinleyicisiyle buluşturacak.

İNANILMAZ BİR ŞARKI

Geçtiğimiz hafta sanatçının yeni yaşını burada kutlamak istediği yönünde bir haber çıkmıştı.

Bu dileğini yerine getirmek için harekete geçen Megastar, ekim sonunda şarkının okumaları için gelecek ve bir süre Türkiye’de kalarak hasret giderecek.

Tarkan, en son 2017 yılında “10” albümünü çıkarmıştı. 1992’den beri çıkardığı her albümünde birçok hit’i olan sanatçı, yeni şarkısıyla da yine 12’den vuracak! Kaynaklarımın dediğine göre, “inanılmaz bir şarkı geliyor...”

Söz konusu Tarkan’sa, başka türlüsü olamaz zaten! Büyük merak içinde bekliyoruz...