Film gibi tanışma hikâyesi!

Müzik dünyasının yakışıklı ismi Gökhan Özen, yeni aşkıyla gündeme oturdu! Özen, sevgilisi Naz Canbaz’ın müzik yapım şirketinde sosyal medya yöneticisi olarak çalıştığını açıklamıştı. Daha fazla detay vermeyen sanatçının yeni aşkıyla nasıl tanıştığını ise kulislerden öğrendim.





Aldığım bilgilere göre, yaklaşık 8-9 yıl önce İstanbul’da bir rooftop restoranda yolları kesişen ikili, adeta film sahnelerini aratmayacak şekilde tanıştı. Naz Canbaz’ın, yanlışlıkla Özen’in üzerine içecek dökmesiyle başlayan tesadüf, yıllar içinde dostluğa, sonunda da aşka dönüştü.

Bu aşkı özel kılan bir diğer detay ise Özen’in özel hayatındaki uzun suskunluğunu bozması oldu. Boşanmasının üzerinden 10 yıl geçti, evliliği saymazsak 22 yıl sonra ilk kez birini sevgilisi olarak paylaştı!

Çiftin arasında ise 15 yaş var; Gökhan Özen 45 yaşında, sevgilisi 30 yaşındaymış. Yakışıklı sanatçı, yaşını hiç göstermiyor doğrusu, formuyla yıllara meydan okuyor!,

Sürpriz pasta!

Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hande Tibuk, doğum gününde anlamlı bir sürprizle karşılaştı.

Şirket yöneticileri ve ailesi, Net Holding’in destek verdiği Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ne atıfta bulunarak, ona özel tasarım kaplumbağalı pasta yaptırdı. Hem doğum günü coşkusu hem de çevreye duyarlı mesajı bir araya getiren bu jest, Hande Tibuk’u duygulandırdı. Bu vesileyle ben de yeni yaşını kutluyorum...

Bebek’in yeni mahalle durağı

Bebek’in yeni mahalle durağı Nil’s Blissful Bites, adından sıklıkla söz ettiriyor. Ülkü Alikoç’un işlettiği dükkân; sabah kahvesi, tost, bagel ve sandviçleriyle güne güzel başlamanın adresi oldu. Sabah sporcular uğruyor, öğlen ofis çalışanları hızlı bir şeyler atıştırıyor.

Markanın kimliğini öne çıkaran bir diğer detay ise mekânda kullanılan özel tasarımlar. Mug ve sticker’larda Bebek’in tanıdık simalarına rastlamak mümkün; İbrahim Kutluay onlardan biri. Seramik kahve bardakları ise Atelier Do Be Mine imzası taşıyor.

Alikoç, 20 aylık kızı Nil Ege’yle birlikte dükkânın açılış-kapanış anlarını sosyal medyada paylaşıyor; bu da mekânı daha samimi ve gerçek bir “mahalle yeri” haline getiriyor.

Esma Sultan’da özel davet

Akra Hotels, Boğaz’ın gözde mekânlarından Esma Sultan Yalısı’nda unutulmaz bir davete ev sahipliği yaptı. İş ve sanat dünyasından seçkin isimlerin katıldığı gecede, markanın yeni yatırımı Akra Didim ilk kez tanıtıldı.

“Simplicity” konseptiyle tasarlanan, doğayla uyumlu mimarisi ve sürdürülebilirlik yaklaşımıyla öne çıkan Akra Didim, 2026 Nisan’ında açılacak.

Davette ayrıca Akra’nın 50 yılı aşan yolculuğu, festivalleri, otelleri ve Ethical Tourism programı davetlilerle paylaşıldı.

Gecede Akra Jazz Band ve Eylül Ergül sahne aldı.