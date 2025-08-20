Farah Zeynep ve Athena Gökhan’dan sürpriz aşk filmi!

Haberin Devamı

Abdullah’ın senaryosunu kendi kaleme aldığı “Günaydın Aşk” filmi yakında sete çıkıyor. Filmin en büyük sürprizi ise kuşkusuz başrollerde.

Farah Zeynep Abdullah’ın partneri, bir süredir adının aşk dedikodularına karıştığı Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz olacak.

Önceki akşam çektiği videoyla Gökhan Özoğuz’la ilişkisini kabul eden Farah Zeynep Abdullah’ın Özoğuz’la nasıl bir ekran kimyası yakalayacağı şimdiden merak uyandırıyor.

Filmin ortak yapımcılığını A90 ve Sky Film üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı var.

Romantik ve iddialı bir hikâye vadeden “Günaydın Aşk”, hem güçlü kadrosu hem de beklenmedik oyuncu eşleşmesiyle sezonun konuşulan projelerinden biri olacak gibi...

Haberin Devamı

‘Ayrılık acısı’ akademisi kuruyor

Tuba Ünsal, sosyal medyada takipçileriyle yaptığı soru-cevapta “ayrılık acısı” üzerine dikkat çekici yorumlarda bulundu. Ünsal, kendisine sıkça yöneltilen “Ayrılık acısı geçer mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Geçer! Çünkü modern dünyada artık her şeyi çabuk tüketiyoruz, bununla ilgili olabilir. Ama ayrılık acısını insan kendini büyütmek ve geliştirmek için kullandığında, iyi bir şeye dönüşüyor.”

Ünsal’ın ayrılıkla ilgili paylaşımları, Emir Ulusoy’la ilişkisini noktaladığı şeklinde yorumlandı. Ama işin doğrusunu kendisinden öğrendim. Sevgilisinden ayrılmadığını söyleyen Ünsal, sürpriz projesini de açıkladı. Takipçilerinin kendisini “ayrılık acısı uzmanı” gibi gördüğünü belirten oyuncu, ayrılık acısından kurtulmak isteyenler için özel bir eğitim programı hazırladığını dile getirdi.

Alaçatı’nın yeni nefesi

Nisan ayında Alaçatı’nın Çamlık yolu üzerinde kapılarını açan Primus Nefes, Ege’nin özgün ruhunu bohem bir zarafetle buluşturuyor.

Haberin Devamı

24 odalı butik otel, doğal dokular ve yumuşak renklerle tasarlanan modern detaylarıyla hem konforlu hem de ilham verici bir atmosfer sunuyor. Otelin bahçesinde yer alan Miel Kafe, mis kokulu kahveleri ve taze lezzetleriyle yalnızca otel misafirlerinin değil, Alaçatı sevenlerin de yeni buluşma noktası olmaya aday.

Köklerine döndü!

Hollywood’un efsane ismi Robert De Niro, yaz tatili için rotasını İtalya’nın cennet adası Ischia’ya çevirdi.

Yanında sevgilisi Tiffany Chen ve 1.5 yaşındaki kızları Gia ile görüntülenen usta oyuncu, lüks yatta tatilin tadını çıkardı. Kökleri Napoli’ye dayanan De Niro, adada kaldığı süre boyunca İtalyan kültürüne ve özellikle Napoli mutfağının eşsiz lezzetlerine bir saygı duruşunda bulundu.

Haberin Devamı