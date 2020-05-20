Evliliklerini kurtarmaya çalışıyorlar

2012 yılında nikâh masasına oturan Ebru Akel ve Özer Sancak’ın evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor! 6 ay önce ayrılığın eşiğine gelen çiftin kavgaları karantina döneminde artmış.
Uzmanların dediği gibi, karantina süreci evlilikleri bir tür sınava sokuyor.
Aldığım duyumlara göre, Ebru Akel ve Özer Sancak’ın evliliklerinin üzerinde de kara bulutlar dolaşıyormuş.
2012 yılında Hotel Les Ottomans’da yapılan görkemli bir düğünle evlenen çift hakkında daha önce de bu yönde duyumlar almıştım. Yaklaşık 6 ay önce boşanmanın eşiğine gelen, ancak evliliklerine yeni bir şans veren Akel ile Sancak, karantina sürecinde de gergin günler yaşıyormuş.
Hafta içi her gün hazırlayıp sunduğu sağlık programıyla ekranlarda olan Ebru Akel, Covid-19 sürecinde yayına ara vermişti. İşadamı Özer Sancak da bu dönemde işlerini evden yürüttüğünden, çift evde 7 yaşındaki oğulları Eren’le birlikte vakit geçiriyor.
Ancak bir arada olduklarında fikir ayrılıkları daha çok su yüzüne çıktığından, aralarındaki tartışmalar da artmış.
Hangi konularda anlaşamadıklarını bilmiyorum ama umarım çift, oğulları Eren’in hatırına bir kez daha ilişkilerini gözden geçirip evliliklerini sürdürmeyi seçer.
Douglas’lara giden İstanbul kitabı rekor kırıyor
Oscar’lı çift Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas, korona öncesinde çocuklarıyla birlikte İstanbul’u gezmeye gelmişti. O ziyarette aileye dünyaca ünlü birçok isme rehberlik yapan Saffet Emre Tonguç eşlik etti.
Tonguç’un yeni kitabı da bu gezide başlayan tanışıklık sayesinde Douglas çiftine hediye edilmiş. Kitap, tamamı drone ile çekilmiş 178 fotoğraf eşliğinde İstanbul’u anlatıyor. Saffet Emre Tonguç ve Zeynep Şahin Tutuk’un birlikte yazdığı kitabın fotoğraflarını da drone pilotu Halit Bilen çekmiş. İstanbul’un simgesi olan martılardan ilham alan ikili, kitabı okuyanlar sanki bir martının kanadına takılıp İstanbul’u geziyormuş gibi hayal etsin istemişler.
Adı da tam bu hayale yakışırcasına; “Kanatlarımda İstanbul” olmuş.
4 AYDA 4. BASKI
Çıktıktan sonra sadece 4 günde ikinci baskıyı yaparak bir rekora imza atan kitap, 4 ayda dördüncü baskıya ulaşarak başarısını sürdürüyor. Eserin çok geçmeden İngilizcesi de “İstanbul A Bird’s Eye View” adıyla yayınlandı.
Koleksiyon kitabı olarak büyük boyda ve kalın kapaklı hazırlanan “Kanatlarımda İstanbul”un sayfa kalitesi de dikkat çekiyor. Neden çanta boy değil de koleksiyonluk bir kitap hazırlandı diye merak ediyordum, cevabımı aldım; çünkü fotoğrafların etkisinin kaybolmasını istememişler.
İyi de yapmışlar, çünkü elinize alınca sadece bir kitap okumuyorsunuz, bugünün İstanbul’undan bir fotoğraf albümüne bakıyor gibi oluyorsunuz. Fotoğraflar insanı adeta içine çekiyor, oradaymışsınız hissi veriyor.
Üzerine şarkılardan, şiirlerden, kitaplardan alıntılarla bezemişler tüm rotaları. Hikayeler, bilgiler derken dalıp gidiyorsunuz kitaba. Özellikle karantina döneminde hepimiz evlere kapanmışken bulunmaz nimet olarak imdada yetişti.
ALMANCA VE RUSÇA ÇEVİRİSİ YOLDA
Kitabın İngilizcesi de böyle bir dönemde şimdiden 1500 satmış. Hem bir koleksiyon kitabı hem de İngilizce; gerçekten büyük başarı. Dahası var! Saffet Emre’den aldım haberini; Almanca çeviri bitmiş, kitap çok yakında üçüncü bir dilde raflardaki yerini alacakmış.
Taptaze bir haber de verdi Saffet Emre; Rusçası için kolları sıvamışlar.
İstanbul için ne güzel bir haber oldu, dilerim etkisi giderek yayılır.
Bir de merak ediyorum; Douglas çifti kitabı okuduktan sonra İstanbul’a geldiklerinde, bu kez ilk nereyi görmek ister acaba?
Türk akrobasi pilotunun ünü sınırları aştı
Uluslararası alanda ünlü bir şampuan markasının geçen yıl milli akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener’le çektiği reklam filmi, dünyanın farklı yerlerinde gösterime girerek Türk bayrağını dalgalandırdı.
Türkiye’nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener’in oynadığı reklam filmi, Şubat 2019’da Sivrihisar Havacılık Merkezi’nde çekilmişti. Yıllardır “Mor Menekşe” adını verdiği uçağıyla nefes kesen gösterilere imza atan Şener, Türkiye’nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk’ün kızı.
Markanın “Saçımız da uzun, aklımız da” sloganı kapsamında güçlü ve yaptığı işle ilham veren kadın profilini hedeflediği reklam, Türkiye’nin ardından şimdi de dünyada yayınlanıyor. Meksika ve Arjantin’in yanı sıra Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerinde gösterilen reklam beğeni kazanırken, kafalardaki Türk kadını imajını da tersyüz etti.
Semin Hanım’ın gösterisini canlı izlemiş biri olarak, tulumundaki Türk bayrağının dünyayı dolaşması göğsümü kabarttı, kendisiyle büyük gurur duydum.
Cabbar geliyor
İşletmeci Serkan Koca, karantina günlerinde sessiz sedasız yeni bir mekan hazırlığında.
‘Cabbar’ adını verdiği mekanını hayatın normale dönmesiyle birlikte Nişantaşı’nda açacak olan Koca, misafirlerini kocaman bir bahçenin içinde farklı bir konseptle ağırlayacak.
Bir dönem Başak Dizer ile Deniz Marşan’ın sahibi olduğu Room and Rumours’un bulunduğu bahçeli mekanı alıp yeni bir konsept hazırlayan Koca, “Zor günler geçiriyoruz, ancak hayat devam ediyor. Yemyeşil bir bahçenin içinde, sosyal mesafeyi koruyarak ve tabii misafirlerimizin sağlığını ön planda tutarak hizmet vermeye hazırlanıyoruz” diyor.
Cabbar’ın dekorunda ise ödüllü mimar Abdullah Burnaz’ın imzası olacak.
Evliliklerini kurtarmaya çalışıyorlar
2012 yılında nikâh masasına oturan Ebru Akel ve Özer Sancak’ın evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor! 6 ay önce ayrılığın eşiğine gelen çiftin kavgaları karantina döneminde artmış.
Uzmanların dediği gibi, karantina süreci evlilikleri bir tür sınava sokuyor.
Aldığım duyumlara göre, Ebru Akel ve Özer Sancak’ın evliliklerinin üzerinde de kara bulutlar dolaşıyormuş.
2012 yılında Hotel Les Ottomans’da yapılan görkemli bir düğünle evlenen çift hakkında daha önce de bu yönde duyumlar almıştım. Yaklaşık 6 ay önce boşanmanın eşiğine gelen, ancak evliliklerine yeni bir şans veren Akel ile Sancak, karantina sürecinde de gergin günler yaşıyormuş.
Hafta içi her gün hazırlayıp sunduğu sağlık programıyla ekranlarda olan Ebru Akel, Covid-19 sürecinde yayına ara vermişti. İşadamı Özer Sancak da bu dönemde işlerini evden yürüttüğünden, çift evde 7 yaşındaki oğulları Eren’le birlikte vakit geçiriyor.
Ancak bir arada olduklarında fikir ayrılıkları daha çok su yüzüne çıktığından, aralarındaki tartışmalar da artmış.
Hangi konularda anlaşamadıklarını bilmiyorum ama umarım çift, oğulları Eren’in hatırına bir kez daha ilişkilerini gözden geçirip evliliklerini sürdürmeyi seçer.
Douglas’lara giden İstanbul kitabı rekor kırıyor
Oscar’lı çift Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas, korona öncesinde çocuklarıyla birlikte İstanbul’u gezmeye gelmişti. O ziyarette aileye dünyaca ünlü birçok isme rehberlik yapan Saffet Emre Tonguç eşlik etti.
Tonguç’un yeni kitabı da bu gezide başlayan tanışıklık sayesinde Douglas çiftine hediye edilmiş. Kitap, tamamı drone ile çekilmiş 178 fotoğraf eşliğinde İstanbul’u anlatıyor. Saffet Emre Tonguç ve Zeynep Şahin Tutuk’un birlikte yazdığı kitabın fotoğraflarını da drone pilotu Halit Bilen çekmiş. İstanbul’un simgesi olan martılardan ilham alan ikili, kitabı okuyanlar sanki bir martının kanadına takılıp İstanbul’u geziyormuş gibi hayal etsin istemişler.
Adı da tam bu hayale yakışırcasına; “Kanatlarımda İstanbul” olmuş.
4 AYDA 4. BASKI
Çıktıktan sonra sadece 4 günde ikinci baskıyı yaparak bir rekora imza atan kitap, 4 ayda dördüncü baskıya ulaşarak başarısını sürdürüyor. Eserin çok geçmeden İngilizcesi de “İstanbul A Bird’s Eye View” adıyla yayınlandı.
Koleksiyon kitabı olarak büyük boyda ve kalın kapaklı hazırlanan “Kanatlarımda İstanbul”un sayfa kalitesi de dikkat çekiyor. Neden çanta boy değil de koleksiyonluk bir kitap hazırlandı diye merak ediyordum, cevabımı aldım; çünkü fotoğrafların etkisinin kaybolmasını istememişler.
İyi de yapmışlar, çünkü elinize alınca sadece bir kitap okumuyorsunuz, bugünün İstanbul’undan bir fotoğraf albümüne bakıyor gibi oluyorsunuz. Fotoğraflar insanı adeta içine çekiyor, oradaymışsınız hissi veriyor.
Üzerine şarkılardan, şiirlerden, kitaplardan alıntılarla bezemişler tüm rotaları. Hikayeler, bilgiler derken dalıp gidiyorsunuz kitaba. Özellikle karantina döneminde hepimiz evlere kapanmışken bulunmaz nimet olarak imdada yetişti.
ALMANCA VE RUSÇA ÇEVİRİSİ YOLDA
Kitabın İngilizcesi de böyle bir dönemde şimdiden 1500 satmış. Hem bir koleksiyon kitabı hem de İngilizce; gerçekten büyük başarı. Dahası var! Saffet Emre’den aldım haberini; Almanca çeviri bitmiş, kitap çok yakında üçüncü bir dilde raflardaki yerini alacakmış.
Taptaze bir haber de verdi Saffet Emre; Rusçası için kolları sıvamışlar.
İstanbul için ne güzel bir haber oldu, dilerim etkisi giderek yayılır.
Bir de merak ediyorum; Douglas çifti kitabı okuduktan sonra İstanbul’a geldiklerinde, bu kez ilk nereyi görmek ister acaba?
Türk akrobasi pilotunun ünü sınırları aştı
Uluslararası alanda ünlü bir şampuan markasının geçen yıl milli akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener’le çektiği reklam filmi, dünyanın farklı yerlerinde gösterime girerek Türk bayrağını dalgalandırdı.
Türkiye’nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener’in oynadığı reklam filmi, Şubat 2019’da Sivrihisar Havacılık Merkezi’nde çekilmişti. Yıllardır “Mor Menekşe” adını verdiği uçağıyla nefes kesen gösterilere imza atan Şener, Türkiye’nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk’ün kızı.
Markanın “Saçımız da uzun, aklımız da” sloganı kapsamında güçlü ve yaptığı işle ilham veren kadın profilini hedeflediği reklam, Türkiye’nin ardından şimdi de dünyada yayınlanıyor. Meksika ve Arjantin’in yanı sıra Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerinde gösterilen reklam beğeni kazanırken, kafalardaki Türk kadını imajını da tersyüz etti.
Semin Hanım’ın gösterisini canlı izlemiş biri olarak, tulumundaki Türk bayrağının dünyayı dolaşması göğsümü kabarttı, kendisiyle büyük gurur duydum.
Cabbar geliyor
İşletmeci Serkan Koca, karantina günlerinde sessiz sedasız yeni bir mekan hazırlığında.
‘Cabbar’ adını verdiği mekanını hayatın normale dönmesiyle birlikte Nişantaşı’nda açacak olan Koca, misafirlerini kocaman bir bahçenin içinde farklı bir konseptle ağırlayacak.
Bir dönem Başak Dizer ile Deniz Marşan’ın sahibi olduğu Room and Rumours’un bulunduğu bahçeli mekanı alıp yeni bir konsept hazırlayan Koca, “Zor günler geçiriyoruz, ancak hayat devam ediyor. Yemyeşil bir bahçenin içinde, sosyal mesafeyi koruyarak ve tabii misafirlerimizin sağlığını ön planda tutarak hizmet vermeye hazırlanıyoruz” diyor.
Cabbar’ın dekorunda ise ödüllü mimar Abdullah Burnaz’ın imzası olacak.