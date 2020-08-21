Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşıyor

4 yıl önce evlenen Pia Hakko ve Kerim Yeşil’in mutluluklarına gölge düştü. Çift boşanma kararı aldı.
Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’nun Bettina Machler ile evliğinden olan kızı Pia Hakko, 4 sene önce hayatını Kerim Yeşil’le birleştirmişti.
Neve Şalom Sinagogu’nda yapılan törenin ardından Four Seasons Bosphorus Hotel’de muhteşem bir düğünle evlenen çift, ardından aileleri ve yakın dostlarıyla Mikonos’a geçmişti.
Mikonos’ta dillere destan bir düğün eğlencesi yapan Pia Hakko-Kerim Yeşil’in düğünü uzun süre konuşulmuştu.
Ne yazık ki çiftin mutluluğuna gölge düşmüş. Söylenenlere göre Pia Hakko ve Kerim Yeşil ayrılığın eşiğine gelmiş.
Evliliklerini sürdürmelerini isteyen aileleri çifti ikna etmek için çok uğraşsa da, özellikle Pia Hakko’nun boşanmakta kararlı olduğu söyleniyor.
Vadi’nin popüler yeri
Yeme-içme sektörünün ünlü markalarından Jupiter Group’un en sevilen restoranlarından Grey, Nişantaşı’nın ardından ikinci şubesini Vadistanbul’da açtı.
Yılların deneyimini ve gustosunu buraya aktaran Tayfun Topal, kısa sürede Grey’i Vadi’nin popüler noktası haline getirdi.
Sabah kahvaltısından gece eğlencesine kadar temposu düşmeyen Grey’i günde 350-400 kişi ziyaret ediyor. Şimdiden kendi müdavimlerini yaratan mekan, herkes tarafından “Vadi’nin Lucca’sı” olarak anılmaya başlamış.
Gerek brasserie mutfağının lezzetleri gerekse şık dekorasyonu ve ambiyansıyla Grey, çoktan şehrin yeni buluşma noktası olmuş bile!
İşbaşı yaptı
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Haremlique markasının kurucusu Caroline Koç, kızı Esra’yla birlikte işbaşı yaptı. Bodrum’da tatiline devam eden Caroline Koç, Yalıkavak Marina içinde yer alan Haremlique mağazasını ziyaret etti. Kızı Esra’yla birlikte ürünleri kontrol eden Caroline Hanım’ı görenler çok şaşırdı.
Anne-kız gelen müşterilerle bire bir ilgilenirken satış da yaptı. Kısa mesainin ardından kızıyla poz veren Koç, o kareyi sosyal medyada paylaştı.
Ayrılsak da beraberiz
Miss Turkey Direktörü Can Sandıkçıoğlu, yaz tatilinde kızı Mercan, oğlu Kaplan ve eski eşi Atlantik Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Dinçkök’le Çeşme’de buluştu.
2004’de aldıkları kararla boşanan çift, yıllarca yan yana görünmemeye özen göstermişti. Yıllar sonra çocuklarıyla birlikte Çeşme-Ilıca’da tatil yapan Ayça Hanım ve Can Bey, zamanın getirdiği olgunlukla ilk defa birlikte poz verdi.
Ayça Hanım ve Can Bey’i bu güzel davranışları nedeniyle takdir ediyorum.
Bu arada Ayça Hanım’ın 6 yıl ilişki yaşadığı Deniz Somersan’dan geçen yıl ayrıldığını not düşeyim.
Borsacıya ‘dolar’lı pasta
Cemiyetin ünlü isimlerinden Zeynep Akçıray, eşi Volkan Akçıray için önceki gün Ulus 29’da sürpriz bir doğum günü partisi organize etti. Kutlama için titizlikle hazırlık yapan Zeynep Hanım, borsacı eşi için üzeri dolar ve hisse senetleriyle süslü bir pasta hazırlattı.
Pastayı görünce kahkahayı basan Volkan Bey, mumları eşiyle birlikte söndürdü. Bu arada Zeynep Akçıray’ın sahibi olduğu ikinci el lüks ürünler satan DeluxeSeconds mağazası, geçen ay ikinci şubesini Bağdat Caddesi’nde açmış.
Pandemi nedeniyle
online alışverişin patlaması da Zeynep Hanım’a yaramış!
Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşıyor
4 yıl önce evlenen Pia Hakko ve Kerim Yeşil’in mutluluklarına gölge düştü. Çift boşanma kararı aldı.
Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’nun Bettina Machler ile evliğinden olan kızı Pia Hakko, 4 sene önce hayatını Kerim Yeşil’le birleştirmişti.
Neve Şalom Sinagogu’nda yapılan törenin ardından Four Seasons Bosphorus Hotel’de muhteşem bir düğünle evlenen çift, ardından aileleri ve yakın dostlarıyla Mikonos’a geçmişti.
Mikonos’ta dillere destan bir düğün eğlencesi yapan Pia Hakko-Kerim Yeşil’in düğünü uzun süre konuşulmuştu.
Ne yazık ki çiftin mutluluğuna gölge düşmüş. Söylenenlere göre Pia Hakko ve Kerim Yeşil ayrılığın eşiğine gelmiş.
Evliliklerini sürdürmelerini isteyen aileleri çifti ikna etmek için çok uğraşsa da, özellikle Pia Hakko’nun boşanmakta kararlı olduğu söyleniyor.
Vadi’nin popüler yeri
Yeme-içme sektörünün ünlü markalarından Jupiter Group’un en sevilen restoranlarından Grey, Nişantaşı’nın ardından ikinci şubesini Vadistanbul’da açtı.
Yılların deneyimini ve gustosunu buraya aktaran Tayfun Topal, kısa sürede Grey’i Vadi’nin popüler noktası haline getirdi.
Sabah kahvaltısından gece eğlencesine kadar temposu düşmeyen Grey’i günde 350-400 kişi ziyaret ediyor. Şimdiden kendi müdavimlerini yaratan mekan, herkes tarafından “Vadi’nin Lucca’sı” olarak anılmaya başlamış.
Gerek brasserie mutfağının lezzetleri gerekse şık dekorasyonu ve ambiyansıyla Grey, çoktan şehrin yeni buluşma noktası olmuş bile!
İşbaşı yaptı
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Haremlique markasının kurucusu Caroline Koç, kızı Esra’yla birlikte işbaşı yaptı. Bodrum’da tatiline devam eden Caroline Koç, Yalıkavak Marina içinde yer alan Haremlique mağazasını ziyaret etti. Kızı Esra’yla birlikte ürünleri kontrol eden Caroline Hanım’ı görenler çok şaşırdı.
Anne-kız gelen müşterilerle bire bir ilgilenirken satış da yaptı. Kısa mesainin ardından kızıyla poz veren Koç, o kareyi sosyal medyada paylaştı.
Ayrılsak da beraberiz
Miss Turkey Direktörü Can Sandıkçıoğlu, yaz tatilinde kızı Mercan, oğlu Kaplan ve eski eşi Atlantik Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Dinçkök’le Çeşme’de buluştu.
2004’de aldıkları kararla boşanan çift, yıllarca yan yana görünmemeye özen göstermişti. Yıllar sonra çocuklarıyla birlikte Çeşme-Ilıca’da tatil yapan Ayça Hanım ve Can Bey, zamanın getirdiği olgunlukla ilk defa birlikte poz verdi.
Ayça Hanım ve Can Bey’i bu güzel davranışları nedeniyle takdir ediyorum.
Bu arada Ayça Hanım’ın 6 yıl ilişki yaşadığı Deniz Somersan’dan geçen yıl ayrıldığını not düşeyim.
Borsacıya ‘dolar’lı pasta
Cemiyetin ünlü isimlerinden Zeynep Akçıray, eşi Volkan Akçıray için önceki gün Ulus 29’da sürpriz bir doğum günü partisi organize etti. Kutlama için titizlikle hazırlık yapan Zeynep Hanım, borsacı eşi için üzeri dolar ve hisse senetleriyle süslü bir pasta hazırlattı.
Pastayı görünce kahkahayı basan Volkan Bey, mumları eşiyle birlikte söndürdü. Bu arada Zeynep Akçıray’ın sahibi olduğu ikinci el lüks ürünler satan DeluxeSeconds mağazası, geçen ay ikinci şubesini Bağdat Caddesi’nde açmış.
Pandemi nedeniyle
online alışverişin patlaması da Zeynep Hanım’a yaramış!