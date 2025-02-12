×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet ÜstündağEvlilik yolunda ilk adım
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

Evlilik yolunda ilk adım

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Cengiz Ünder, iki yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Haberin Devamı

Balıkesir’de yaşayan anne ve babası Fatma-Hasan Ünder, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelerek Yenigül’ü oğullarına istedi.

Evlilik yolunda ilk adım

İkilinin ilişkisini ilk duyuranlardan biri olarak şunu söylemeliyim ki, Cengiz Ünder’in aşkına olan bağlılığı daha önce de kendini göstermişti. Hatırlarsanız, Milli yıldız, sevgilisine yakın olmak için Marsilya’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

Evlilik yolunda ilk adım

Şimdi ise bu büyük aşkı evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyorlar. İlk adım atıldı, darısı mutlu bir düğünün başına! Allah tamamına erdirsin! 

Haberin Devamı

Yazın hit şarkısını bekliyoruz

Buray geçtiğimiz akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde muhteşem bir konser verdi. Konsere ilgi öylesine yoğundu ki, sosyal medyada paylaşılan videolardan sahnenin enerjisi bile hissediliyordu.

Evlilik yolunda ilk adım

Yağmur Yüksel, Mahassine Merabet ve Gülsim Ali’nin paylaşımlarında da gördüm ki, eğlencenin dibine vurmayan kalmamış. Bir süredir Buray’ın kariyerinde hızlı bir yükseliş var. Şarkıları dilden dile dolaşıyor, konserleri dolup taşıyor. Peki, bu ivme yaz aylarında da devam edecek mi? Yeni projeler, büyük sahneler, belki de bir yaz hiti mi geliyor? Takipteyim...

Sağlık davetinde buluştular

Sağlıklı yaşam alanındaki çalışmalarını genişleten Marga, İzmir ve Bakü’den sonra üçüncü merkezini İstanbul’da açtı.

Evlilik yolunda ilk adım

CVK Park Bosphorus Hotel içerisinde hizmet vermeye başlayan Marga Bosphorus, kişiye özel sağlık yönetimi, medikal wellness ve kronik hastalık yönetimi alanlarında faaliyet gösterecek. Uz. Dr. Murat Balanlı liderliğindeki merkez, açılışını görkemli bir davetle kutladı. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin de katıldığı etkinlikte, Dr. Balanlı, yenilikçi yaklaşımlarla sağlık alanında fark yaratacaklarını söyledi.

Haberin Devamı

Evlilik yolunda ilk adım

Hande Yener’den ‘akustik’ sürprizi!

Hande Yener, dinleyicilerine benzersiz bir müzik deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Sanatçı, bu kez alışılmışın dışına çıkarak akustik bir konserle sahne alacak.

Evlilik yolunda ilk adım

26 Şubat akşamı DasDas’ta gerçekleşecek özel konserde Yener’in en sevilen şarkıları sade ama etkileyici bir düzenlemeyle dinleyicilerle buluşacak. Safran Organizasyon tarafından düzenlenen bu özel gecede, güçlü vokali ve duygu yüklü performansıyla sahneye çıkacak olan Yener, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatmayı hedefliyor. Akustik düzenlemelerle bambaşka bir hale bürünen şarkılar, sanatçının yorumuyla dinleyicilere daha samimi ve içten bir atmosfer sunacak.

Haberin Devamı

Evlilik yolunda ilk adım

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

İlk raundu İmamoğlu aldı gözler Yavaş’a çevrildi

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Destekliyorum sağlık serbest bölgesi iyi fikir

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Modern Firavunlar

 FUAT BOL
FUAT BOL

Bu yıl festival hem klasik hem yenilikçi

 İHSAN YILMAZ
İHSAN YILMAZ

CHP’de ‘Altı Ok’un yerini; 1- İhanet, 2- Hançerleme, 3-…

 NEDİM ŞENER
NEDİM ŞENER
TÜM YAZARLARIMIZ