Evlilik yolunda ilk adım

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Balıkesir’de yaşayan anne ve babası Fatma-Hasan Ünder, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelerek Yenigül’ü oğullarına istedi.

İkilinin ilişkisini ilk duyuranlardan biri olarak şunu söylemeliyim ki, Cengiz Ünder’in aşkına olan bağlılığı daha önce de kendini göstermişti. Hatırlarsanız, Milli yıldız, sevgilisine yakın olmak için Marsilya’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.





Şimdi ise bu büyük aşkı evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyorlar. İlk adım atıldı, darısı mutlu bir düğünün başına! Allah tamamına erdirsin!

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Yazın hit şarkısını bekliyoruz

Buray geçtiğimiz akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde muhteşem bir konser verdi. Konsere ilgi öylesine yoğundu ki, sosyal medyada paylaşılan videolardan sahnenin enerjisi bile hissediliyordu.

Yağmur Yüksel, Mahassine Merabet ve Gülsim Ali’nin paylaşımlarında da gördüm ki, eğlencenin dibine vurmayan kalmamış. Bir süredir Buray’ın kariyerinde hızlı bir yükseliş var. Şarkıları dilden dile dolaşıyor, konserleri dolup taşıyor. Peki, bu ivme yaz aylarında da devam edecek mi? Yeni projeler, büyük sahneler, belki de bir yaz hiti mi geliyor? Takipteyim...

Sağlık davetinde buluştular

Sağlıklı yaşam alanındaki çalışmalarını genişleten Marga, İzmir ve Bakü’den sonra üçüncü merkezini İstanbul’da açtı.

CVK Park Bosphorus Hotel içerisinde hizmet vermeye başlayan Marga Bosphorus, kişiye özel sağlık yönetimi, medikal wellness ve kronik hastalık yönetimi alanlarında faaliyet gösterecek. Uz. Dr. Murat Balanlı liderliğindeki merkez, açılışını görkemli bir davetle kutladı. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin de katıldığı etkinlikte, Dr. Balanlı, yenilikçi yaklaşımlarla sağlık alanında fark yaratacaklarını söyledi.

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Hande Yener’den ‘akustik’ sürprizi!

Hande Yener, dinleyicilerine benzersiz bir müzik deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Sanatçı, bu kez alışılmışın dışına çıkarak akustik bir konserle sahne alacak.

26 Şubat akşamı DasDas’ta gerçekleşecek özel konserde Yener’in en sevilen şarkıları sade ama etkileyici bir düzenlemeyle dinleyicilerle buluşacak. Safran Organizasyon tarafından düzenlenen bu özel gecede, güçlü vokali ve duygu yüklü performansıyla sahneye çıkacak olan Yener, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatmayı hedefliyor. Akustik düzenlemelerle bambaşka bir hale bürünen şarkılar, sanatçının yorumuyla dinleyicilere daha samimi ve içten bir atmosfer sunacak.

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