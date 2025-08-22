Evlilik bir yıl sürdü!

Haberin Devamı

Malkoç Süalp ve Simin Erbel’in boşanma nedeni ne kavga ne de üçüncü şahıslar... Yakın çevrelerine göre ayrılığın arkasında, tamamen iki farklı karaktere sahip olmaları yatıyor. Hızla aldıkları evlilik kararının ardından, boşanma da aynı hızla geldi. Ayrılığı ortaya çıkaransa sürpriz bir detay oldu! Simin Erbel’in geçtiğimiz hafta Tuvana Büyükçınar’ın doğum günü partisine yalnız katılmasıyla boşanma ortaya çıktı.

Yaptığım araştırmayla Londra’da yaşayan çiftin Nisan 2025’te yollarını ayırdığını öğrendim. Sessizce boşanan çiftin haberi cemiyet kulislerine neredeyse hiç yansımadı. Hızlı başlayan aşk, hızlı bir finalle noktalandı!

Sami Yusuf’tan anlamlı konser

Ünlü sanatçı Sami Yusuf, 10 yıl aradan sonra yarın Yenikapı Festival Park’ta sahneye çıkıyor. Biletler satışa açıldıktan sonra sadece 3 saatte 10 bin adet satılarak tükendi! Konserde sanatçı, yeni albümü “Ecstasy: İki Deniz Arasında”nın dünya prömiyerini yapacak. Yenikapı Festival Park’ta ilk kez oturmalı düzende gerçekleşecek konser, Anadolu PSM, SİS Production ve Kalyon Ajans iş birliğiyle düzenleniyor.

Gergedan Yapım Genel Müdürü Cengiz Şahin, Sami Yusuf’un 120 kişilik ekibine ek olarak 500 kişilik prodüksiyon ekibiyle dev bir organizasyona imza atıldığını söyledi. Konser gelirinin bir bölümü ise Gazze’deki insani krize destek için bağışlanacak.

Yeni butiğiyle Büyükada’da

İstanbul’un ilk ve tek resort oteli olan Princes’ Palace Resort, 15 Ağustos’ta açılan popup butiğiyle moda tutkunlarını Büyükada’da ağırlıyor. Mina Akdağ’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Şükran Albayrak, Aslı Bilgin, Filiz Kaya, Suzet Levi, Nüket Filiba, Tanya Yanni, İlana Kondu, Noa İshaki gibi tanınmış isimler katıldı.

Melis Ağazat danışmanlığında hazırlanan butikte; Lug Von Siga, Mehry Mu, Misela, Bluemint, Haremlique, Ninon, Serena Uziyel ve Sileno Cheloni gibi markaların seçkin tasarımları sergileniyor.

Zamanın ustası

Koleksiyon saatleri dünyasında güvenilirliğiyle öne çıkan isimlerden biri olan Hasan Keydal, yıllardır ikinci el lüks saatlerin alım-satımında müşteri memnuniyetini esas alıyor. 20 yıl önce başladığı mesleki yolculuğunu bugün Kanyon’daki ofisine taşıyan Keydal, sadece saat satmadığını; aynı zamanda geçmişten geleceğe uzanan bir miras sunduğunu vurguluyor. Müşterileriyle yıllar içinde dostluğa dönüşen bağlar kurduğunu belirten Keydal, “Güvenin garanti belgesi yoktur ama insanlar onu hisseder” sözleriyle iş felsefesini özetliyor.

