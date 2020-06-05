Evliliği yıkan yeni aşk mı?

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök ve Esra Dinçkök’ün 17 yıllık evliliğini yeni bir aşk bitiriyor! Raif Ali Dinçkök’ün, Serdar Bilgili’nin eski eşi Ebru İpekçi’yle birlikte olduğu iddia ediliyor.
Daha önce de yazmıştım hiçbir şey gizli kalmıyor diye... Bu kez de Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök ile Esra Dinçkök’ün 17 yıllık evliliklerinin neden bitme noktasına geldiğini öğrendim.
Meğer Raif Bey, bir süredir yemek yazarı Ebru İpekçi’yle yeni bir aşk yaşıyormuş.
Ebru İpekçi, 1997-2002 yılları arasında Serdar Bilgili’yle evliydi ve bu evlilikten Lal isminde bir de kızı var. Aslında ekonomi eğitimi alan ve bankacılık yapan Ebru Hanım, boşandıktan sonra kendine yeni bir yol çizmiş ve yemek eğitimi almıştı.
Arka arkaya yemek kitapları yazan İpekçi, şeflik tecrübesini taçlandırarak butik çikolatalar yapan Butterfly Chocolate adlı bir mağazalar zinciri kurmuştu.
Akmerkez’de de bir şube açan Ebru İpekçi, AVM’nin patronu Raif Ali Dinçkök’le muhtemelen bu vesileyle tanıştı.
TAZMİNATI DUYUNCA VAZGEÇTİ
Şimdi gelelim, hikayenin diğer kadın kahramanına...
Daha önce de eşinin çapkınlık yaptığından şüphelenen ve ayrılma noktasına gelen Esra Dinçkök’ün bu kez boşanma konusunda son derece kararlı olduğu söyleniyor.
2003’ten beri evli olan iki çocuk sahibi çift arasında çetin bir tazminat pazarlığı başlamış.
Evlenmeden önce CNN Türk’te ekonomi haberleri sunan Esra Hanım, STFA’nın üst düzey yöneticilerinden Eser Tümen’in kızı.
Evliliği uğruna kariyerinden vazgeçen Esra Dinçkök, eşinden oldukça yüklü bir boşanma tazminatı istiyormuş.
Rakamı duyan Raif Ali Dinçkök’ün geri adım attığı ve eşiyle barışmak için büyük çaba sarf ettiği de gelen duyumlar arasında.
Ancak sıklıkla ‘boşanıyorlar’ haberleriyle gündeme gelen çiftin arasındaki iplerin bu kez tamamen koptuğu söyleniyor.
Dünya markalarının gözdesi
Oyunculuk yaptığı yıllarda yakaladığı popülariteye sosyal medyadaki başarısını ekleyen Özilhan, dünyanın en büyük markalarını peşinden koşturuyor.
Daha önce birçok uluslararası markanın yüzü olan ve onlarla tasarım işbirliği yapan Yasemin Hanım, karantina sürecinde de işbirliklerine devam ederek birlikte çalıştığı markaların yüzünü güldürdü.
Bu kez dünya devi bir telefon markasıyla anlaşan ve markanın yeni modelinin tanıtımını yapan Özilhan, ulaştığı erişim rakamlarıyla şaşkınlık uyandırdı.
Uluslararası marka, dünyada bu kadar yüksek erişim rakamlarına ulaşan az sayıda influencer olduğunu söyleyerek genç kadını tebrik etti. Düzgün fiziği ve kendine özgü stiliyle Yasemin Özilhan, bu övgüleri sonuna kadar hak ediyor...
Sürpriz pastayla kutladı
Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Emir Sarıgül’den büyük kızına doğum günü sürprizi...
Hafta sonunu kızlarıyla birlikte Beykoz Konakları’ndaki evinde geçiren Emir Bey, 11 yaşına giren Ayşe Naz’a doğum günü için minik bir kutlama organize etti.
Aile fotoğraflarının süslediği bir pasta hazırlatan Sarıgül, ona küçük kızı Azra ile birlikte sürpriz yaptı.
Pastayı görünce çok şaşıran ve sevinen Ayşe Naz, mumları babası ve kardeşiyle birlikte söndürdü.
Kızlarına düşkünlüğüyle bilinen Emir Bey, normalleşme sürecinden önceki son sokağa çıkma yasağında onlarla keyifli bir hafta sonu geçirmiş oldu.
Patronlar arasında kira sorunu çıktı
Kanyon AVM’de Harvey Nichols mağazasının girişinde hizmet veren Gina’nın kapandığını gördüm.
Biraz araştırınca altından ilginç bir haber çıktı...
Gina, Ferit Şahenk’e ait yeme-içme devi d.ream’in çatısı altında olan ve sevilen bir İtalyan restoranıydı. Harvey Nichols’ün girişinde bulunduğu için restoranın mülk sahibi ise Demsa Group’tu.
Koronavirüs salgını nedeniyle AVM’lerin kapanmasıyla zor duruma düşen restoran, meğer bir süre önce Demsa Group’tan kira indirimi talep etmiş.
Demsa Group’un patronu Cengiz Çetindoğan, kira için yeni bir rakam belirlemiş.
Fakat Ferit Şahenk, Çetindoğan’ın yaptığı indirimi yeterli bulmamış.
Patronlar orta yolu bulamayınca, Şahenk restoranı boşaltma kararı almış.
Evliliği yıkan yeni aşk mı?
Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök ve Esra Dinçkök’ün 17 yıllık evliliğini yeni bir aşk bitiriyor! Raif Ali Dinçkök’ün, Serdar Bilgili’nin eski eşi Ebru İpekçi’yle birlikte olduğu iddia ediliyor.
Daha önce de yazmıştım hiçbir şey gizli kalmıyor diye... Bu kez de Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök ile Esra Dinçkök’ün 17 yıllık evliliklerinin neden bitme noktasına geldiğini öğrendim.
Meğer Raif Bey, bir süredir yemek yazarı Ebru İpekçi’yle yeni bir aşk yaşıyormuş.
Ebru İpekçi, 1997-2002 yılları arasında Serdar Bilgili’yle evliydi ve bu evlilikten Lal isminde bir de kızı var. Aslında ekonomi eğitimi alan ve bankacılık yapan Ebru Hanım, boşandıktan sonra kendine yeni bir yol çizmiş ve yemek eğitimi almıştı.
Arka arkaya yemek kitapları yazan İpekçi, şeflik tecrübesini taçlandırarak butik çikolatalar yapan Butterfly Chocolate adlı bir mağazalar zinciri kurmuştu.
Akmerkez’de de bir şube açan Ebru İpekçi, AVM’nin patronu Raif Ali Dinçkök’le muhtemelen bu vesileyle tanıştı.
TAZMİNATI DUYUNCA VAZGEÇTİ
Şimdi gelelim, hikayenin diğer kadın kahramanına...
Daha önce de eşinin çapkınlık yaptığından şüphelenen ve ayrılma noktasına gelen Esra Dinçkök’ün bu kez boşanma konusunda son derece kararlı olduğu söyleniyor.
2003’ten beri evli olan iki çocuk sahibi çift arasında çetin bir tazminat pazarlığı başlamış.
Evlenmeden önce CNN Türk’te ekonomi haberleri sunan Esra Hanım, STFA’nın üst düzey yöneticilerinden Eser Tümen’in kızı.
Evliliği uğruna kariyerinden vazgeçen Esra Dinçkök, eşinden oldukça yüklü bir boşanma tazminatı istiyormuş.
Rakamı duyan Raif Ali Dinçkök’ün geri adım attığı ve eşiyle barışmak için büyük çaba sarf ettiği de gelen duyumlar arasında.
Ancak sıklıkla ‘boşanıyorlar’ haberleriyle gündeme gelen çiftin arasındaki iplerin bu kez tamamen koptuğu söyleniyor.
Dünya markalarının gözdesi
Oyunculuk yaptığı yıllarda yakaladığı popülariteye sosyal medyadaki başarısını ekleyen Özilhan, dünyanın en büyük markalarını peşinden koşturuyor.
Daha önce birçok uluslararası markanın yüzü olan ve onlarla tasarım işbirliği yapan Yasemin Hanım, karantina sürecinde de işbirliklerine devam ederek birlikte çalıştığı markaların yüzünü güldürdü.
Bu kez dünya devi bir telefon markasıyla anlaşan ve markanın yeni modelinin tanıtımını yapan Özilhan, ulaştığı erişim rakamlarıyla şaşkınlık uyandırdı.
Uluslararası marka, dünyada bu kadar yüksek erişim rakamlarına ulaşan az sayıda influencer olduğunu söyleyerek genç kadını tebrik etti. Düzgün fiziği ve kendine özgü stiliyle Yasemin Özilhan, bu övgüleri sonuna kadar hak ediyor...
Sürpriz pastayla kutladı
Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Emir Sarıgül’den büyük kızına doğum günü sürprizi...
Hafta sonunu kızlarıyla birlikte Beykoz Konakları’ndaki evinde geçiren Emir Bey, 11 yaşına giren Ayşe Naz’a doğum günü için minik bir kutlama organize etti.
Aile fotoğraflarının süslediği bir pasta hazırlatan Sarıgül, ona küçük kızı Azra ile birlikte sürpriz yaptı.
Pastayı görünce çok şaşıran ve sevinen Ayşe Naz, mumları babası ve kardeşiyle birlikte söndürdü.
Kızlarına düşkünlüğüyle bilinen Emir Bey, normalleşme sürecinden önceki son sokağa çıkma yasağında onlarla keyifli bir hafta sonu geçirmiş oldu.
Patronlar arasında kira sorunu çıktı
Kanyon AVM’de Harvey Nichols mağazasının girişinde hizmet veren Gina’nın kapandığını gördüm.
Biraz araştırınca altından ilginç bir haber çıktı...
Gina, Ferit Şahenk’e ait yeme-içme devi d.ream’in çatısı altında olan ve sevilen bir İtalyan restoranıydı. Harvey Nichols’ün girişinde bulunduğu için restoranın mülk sahibi ise Demsa Group’tu.
Koronavirüs salgını nedeniyle AVM’lerin kapanmasıyla zor duruma düşen restoran, meğer bir süre önce Demsa Group’tan kira indirimi talep etmiş.
Demsa Group’un patronu Cengiz Çetindoğan, kira için yeni bir rakam belirlemiş.
Fakat Ferit Şahenk, Çetindoğan’ın yaptığı indirimi yeterli bulmamış.
Patronlar orta yolu bulamayınca, Şahenk restoranı boşaltma kararı almış.