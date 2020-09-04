2014 yılında nikâh masasına oturan Burcu ve Emre Ziyal çiftinin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İddiaya göre Burcu Ziyal, 2 ay önce çocuklarını da bırakıp evi terk etti.
İki çocuğu olan Burcu ve Emre Ziyal çiftinin 2 aydır ayrı yaşadığını öğrendim. Burcu Hanım’ın evi terk ederek yakın arkadaşı Sıla Doğu’nun Çeşme’deki yazlığına gittiği iddia ediliyor.
Yaz boyunca İstanbul’a gelmeyen Burcu Hanım’ın çocuklarını da görmediği söyleniyor. Çiftin 4 ve 2 yaşındaki kızlarının babaannelerinin yanında, Bodrum’da olduğu da gelen haberler arasında.
Avukat oldu
Eski futbolcu Sinan Engin ve Ayşe Engin’in kızları Elif Engin, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
Okulunu dereceyle bitiren Elif, duyduğuma göre birçok avukatlık bürosundan teklif almış. Hem eğitimine devam etmeyi hem de çalışmayı hedefleyen Engin, şimdilerde gelen teklifleri değerlendiriyormuş.
‘Hayatımın anlamı’
Erdal Acar, yeni yaşını ailesiyle kutladı. Ünlü işadamı, Bodrum ve Çeşme’de tatil yaptıktan sonra çocuklarının eğitimi nedeniyle İstanbul’a dönmüştü. Kardelen Acar eşi için evlerinde mini bir kutlama yaptı, onu öperken çekilmiş fotoğrafını da sosyal medyada “İyi ki doğdun hayatımın anlamı” mesajıyla paylaştı. Ben de Erdal Bey’in yeni yaşını kutluyorum. Ailesiyle birlikte nice mutlu yılları olsun.
İşte Nihat’ın yeni sevgilisi
Nihat Doğan, Portekizli manken Tessy Ramos ile yeni bir aşka yelken açtı.
Nihat Doğan, önceki gün Maslak 1453’teki Balkabağa isimli mekanda yeni kız arkadaşıyla görüntülendi.
Araştırdım, ünlü şarkıcının sevgilisinin Portekizli manken Tessy Ramos olduğunu öğrendim.
Portekiz’in tescilli güzellerinden olan model, bir organizasyon için geldiği İstanbul’da hayatının aşkını bulunca buraya taşınma kararı almış. Ramos’un asıl mesleği öğretmenlik. Manken, 4 yıl önce katıldığı Lady Universe yarışmasında ikinci olunca kariyerini model olarak sürdürmeye karar vermiş. Avrupa’da tanınmış bir model olan Ramos, şimdi de mesleğine İstanbul’da, aşkının yanında devam edecek. Ey aşk, sen nelere kadirsin!
Yeni galeri
İstanbul, kültür sanat hayatına ışık tutacak yepyeni bir galeriye kavuştu. Mecidiyeköy İş Merkezi içinde açılan, Altınel ailesine ait AKA Sanat18, resmi açılışı öncesinde düzenlediği sergiyle sanatseverleri bir araya getirdi. Sergide Hakan Yöneyi’in tuval ve kağıt üzerine yaptığı farklı kompozisyonlardan oluşan eserleri beğeniye sunuldu.
Evi terk etti
2014 yılında nikâh masasına oturan Burcu ve Emre Ziyal çiftinin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İddiaya göre Burcu Ziyal, 2 ay önce çocuklarını da bırakıp evi terk etti.
İki çocuğu olan Burcu ve Emre Ziyal çiftinin 2 aydır ayrı yaşadığını öğrendim. Burcu Hanım’ın evi terk ederek yakın arkadaşı Sıla Doğu’nun Çeşme’deki yazlığına gittiği iddia ediliyor.
Yaz boyunca İstanbul’a gelmeyen Burcu Hanım’ın çocuklarını da görmediği söyleniyor. Çiftin 4 ve 2 yaşındaki kızlarının babaannelerinin yanında, Bodrum’da olduğu da gelen haberler arasında.
Avukat oldu
Eski futbolcu Sinan Engin ve Ayşe Engin’in kızları Elif Engin, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
Okulunu dereceyle bitiren Elif, duyduğuma göre birçok avukatlık bürosundan teklif almış. Hem eğitimine devam etmeyi hem de çalışmayı hedefleyen Engin, şimdilerde gelen teklifleri değerlendiriyormuş.
‘Hayatımın anlamı’
Erdal Acar, yeni yaşını ailesiyle kutladı. Ünlü işadamı, Bodrum ve Çeşme’de tatil yaptıktan sonra çocuklarının eğitimi nedeniyle İstanbul’a dönmüştü. Kardelen Acar eşi için evlerinde mini bir kutlama yaptı, onu öperken çekilmiş fotoğrafını da sosyal medyada “İyi ki doğdun hayatımın anlamı” mesajıyla paylaştı. Ben de Erdal Bey’in yeni yaşını kutluyorum. Ailesiyle birlikte nice mutlu yılları olsun.
İşte Nihat’ın yeni sevgilisi
Nihat Doğan, Portekizli manken Tessy Ramos ile yeni bir aşka yelken açtı.
Nihat Doğan, önceki gün Maslak 1453’teki Balkabağa isimli mekanda yeni kız arkadaşıyla görüntülendi.
Araştırdım, ünlü şarkıcının sevgilisinin Portekizli manken Tessy Ramos olduğunu öğrendim.
Portekiz’in tescilli güzellerinden olan model, bir organizasyon için geldiği İstanbul’da hayatının aşkını bulunca buraya taşınma kararı almış. Ramos’un asıl mesleği öğretmenlik. Manken, 4 yıl önce katıldığı Lady Universe yarışmasında ikinci olunca kariyerini model olarak sürdürmeye karar vermiş. Avrupa’da tanınmış bir model olan Ramos, şimdi de mesleğine İstanbul’da, aşkının yanında devam edecek. Ey aşk, sen nelere kadirsin!
Yeni galeri
İstanbul, kültür sanat hayatına ışık tutacak yepyeni bir galeriye kavuştu. Mecidiyeköy İş Merkezi içinde açılan, Altınel ailesine ait AKA Sanat18, resmi açılışı öncesinde düzenlediği sergiyle sanatseverleri bir araya getirdi. Sergide Hakan Yöneyi’in tuval ve kağıt üzerine yaptığı farklı kompozisyonlardan oluşan eserleri beğeniye sunuldu.