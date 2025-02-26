Evde yemek yapıp sokak hayvanlarını besliyor

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Sokak hayvanları yararına düzenlenen yardım etkinliklerinde sahne alarak bağış toplanmasına destek olan sanatçı, hayranlarını da bu konuda bilinçlendirmek için sık sık paylaşımlar yapıyor.





Şimdi öğrendiğime göre Yener, konserlerden ve yoğun iş temposundan arta kalan zamanlarında sokak hayvanlarını beslemek için özel bir çaba harcıyormuş. Ünlü sanatçı, Zekeriyaköy, Kemerburgaz ve Göktürk çevresinde, ormanlık alanlara ve boş arazilere terk edilen köpekleri kendi elleriyle besliyormuş. Üstelik evde özel tariflerle hazırladığı besleyici mamalarla!

Sabah ve akşam saatlerinde arabasıyla dolaşarak, sokaktaki canlara ulaştıran Yener, özellikle soğuk kış günlerinde hayvanların aç ve susuz kalmaması için büyük bir özveriyle hareket ediyor. Sanatçının bu duyarlı davranışı gerçekten takdire şayan...

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Gecikmiş balayı

Londra Kraliyet Akademisi diplomasına sahip tek Türk oyuncu olan Başak Gümülcinelioğlu, radikal imaj değişiminin ardından soluğu Bali’de aldı! Oyuncu eşi Çağrı Çıtanak ile balayı tadında bir tatil yapan ünlü oyuncu, Bali seyahatinin uzun zamandır hayali olduğunu söyledi.

Bali’nin ruhuna çok iyi geldiğini anlatan Gümülcinelioğlu, “Sınırları bırakmak, bilinmezi kucaklamak ve bunu sevdiğim kişiyle yapmak muhteşem bir his” dedi. Güzel oyuncu, birbirinden güzel fotoğraflar paylaşmış ve gerçekten çok huzurlu görünüyorlar. Tropik adanın büyüleyici atmosferinde keyifli bir kaçamak yapıyorlar diyebilirim...

Kışı Cape Town’da geçiriyor!

Cemiyet hayatının ünlü ismi Candan Varnalı, Kuzey Yarımküre’nin kışından kaçarak rotasını Güney Yarımküre’nin sıcak iklimine çevirdi. Varnalı, Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da bir ev kiralayarak kışı burada geçirmeye karar verdi.

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Aslında bu, ünlü ismin ilk Cape Town kaçamağı değil. Son birkaç yıldır her kış bir süreliğine burada konaklayan Varnalı, kış ortasında yazın tadını çıkarmayı gelenek haline getirdi. Bu yıl ise ocak ayından nisan ayına kadar kalmayı planlıyor ve ilkbaharla birlikte Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor.





Cape Town’da dostları için de keyifli bir ortam yaratan Candan Varnalı, geçtiğimiz hafta Celal-Şebnem Çapa ve Orkun Olgar-Hande Can çiftlerini ve Gülden Büyükuçak’ı ağırladı. Güney Afrika’nın eşsiz doğası ve sıcak havasında bir araya gelen dostlar, keyifli anlar yaşadı. Cemiyet hayatının ünlü simaları, Varnalı’nın Cape Town’dakigünleri ilgiyle takip ederken, bir yandan da “Bize de Güney Afrika turu düzenle” şeklinde talepler iletmeye başladı!

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Yeni sanat mekânı

Sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Lütfü Kaplanoğlu, Cihangir’de açtığı ArtMahall adlı sanat mekânını “Aşk” sergisiyle sanatseverlere tanıttı.

Derya Aydoğan küratörlüğünde düzenlenen sergi, sanatçının 28. kişisel sergisi olarak öne çıkıyor. Türkiye ve dünyada birçok sergiye katılan Kaplanoğlu, çok katmanlı doğa soyutlamalarından oluşan eserleriyle izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

Açılışla ilgili konuşan sanatçı, “Sanat, sanatçı ve izleyici arasındaki etkileşimi aşk ile yoğurmayı hayal ediyorum” dedi. “Aşk” sergisi,

23 Nisan’a kadar gezilebilir.