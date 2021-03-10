Eski sevgiliden yeni sevgiliye onay

Altı yıllık eşi Kanye West’ten boşanmak için dava açan Kim Kardashian, eşinin YouTube fenomeni ve makyaj artisti Jeffree Star ile birlikte olduğunu iddia etmişti.
Geçtiğimiz günlerde kendi adını taşıyan makyaj markası Jeffree Star Cosmetics’in yeni kampanyasının çekimleri için objektif karşısına geçen Star ise Hakan Akkaya’nın bir tasarımını giyerek dikkatleri üzerine çekti.
Star, Akkaya’nın beyaz mini ve yerlere kadar uzanan püsküllü elbisesiyle poz verdi.
Yıllardır New York Moda Haftası’nda ses getiren defileler yapan Akkaya, punk tarzıyla Lady Gaga, Madonna, Pink gibi ünlü yıldızlar tarafından tercih ediliyor.
22 Şubat’ta evlenen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl’ın gelinlik ve damatlığını da tasarlayan ünlü modacı, şimdilerde hem yurtdışından hem de yurtiçinden yoğun talep görüyor.
Pandemi koşullarının hafifleyince Amerika’ya gitmeyi planlayan Akkaya, tasarımlarını dünyaca ünlü yıldızlarla buluşturmak için toplantılar yapacak.
Onlar sadece yaptıkları müzikle değil; stilleri, kişilikleri ve seçimleriyle de milyonlarca kişiyi etkileri altına alıyor. Madonna, Rihanna, Lady Gaga, Selena Gomez ve Jennifer Lopez gibi müziğin ünlü isimleri, kurdukları markalarla kozmetik sektörünün devlerine kafa tutuyor. Balkanlar’ın süperstarı Emina Jahovic de onların izinden gidiyor!
Yıllar süren çalışmalar sonrasında kadınların en çok ihtiyaç duyduğu ürünleri “Yaemina Beauty” adıyla markalaştıran Emina Jahovic, 6 ayda Balkanlar’da en çok satan kozmetik markası haline geldi.
Başarısını tebrik etmek için aradığım Jahovic, “Pandemiye ve makyaj ürünü satışlarının düşmesine rağmen önce Balkanlar’da, daha sonra Türkiye’de hızlıca pazar payı kazandık. Özellikle Balkanlar’da her girdiğimiz noktada birinci marka olduk” dedi.
HEDEFTE ÜÇ YENİ ÜLKE VAR
6 ay içinde üç yeni ülkeye daha girmeyi planladıklarını anlatan ünlü şarkıcı, “Balkan ülkeleriyle birlikte çok hızlı bir başlangıç yaptık ve hızımız her geçen gün büyüyerek devam ediyor” dedi. Ayrıca bir müjde verdi:
“Yurtdışı ağırlıklı olarak dijital tarafta çalışmalarımız sürüyor ama 6 ay içinde üç yeni ülkeye daha girmek planlarımız arasında. Bu da 100’e yakın yeni nokta açmak demek. Yaemina Beauty’yi global marka haline getirmek üzere emin adımlarla ve gururla ilerlemeye devam edeceğiz.”
Aşk yeniden
Vaniköy’deki evinden alışveriş için geldiği Bebek’te objektife takılan Derin Mermerci’nin yanında bir süredir birlikte oldukları konuşulan Murat Arslan da vardı.
İstanbul trafiğini atlatmak için deniz yolunu tercih eden Mermerci, teknesi için de Arslan’ın Bebek’teki yalısının iskelesini kullandığı biliniyor.
Arslan’ın evine girerken görüntülenen Derin Mermerci, karşıya geçmek için teknesini buraya çağırmıştı.
Yaptığı sosyal yardım çalışmalarıyla bilinen, özellikle hayvanlar ve çocuklar konusunda son derece duyarlı olan Derin Mermerci, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde üç köpeğinin videosunu paylaşmış ve “Benim için bugünün anlamı kızlarım ve sizsiniz” diye yazmıştı.
Alin’e doğum günü partisi
Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, üç yaşına giren torunu Alin için Ortaköy’deki evinde parti verdi.
Bünyamin Aydın’ın kurucusu olduğu Les Benjamins kısa sürede bir dünya markası olmuş, Justin Bieber, Jay-Z, Robert Downey Jr., Rita Ora gibi yıldızların gardıroplarına girmişti. İş dünyasının genç ismi Fethi Sabancı Kamışlı’nın Les Benjamins’e ortak olmasıyla yatırım hedeflerini büyüten marka, Nişantaşı’nın ardından ikinci mağazasını Akasya AVM’de açtı.
Tebrik etmek için aradığım Fethi Sabancı Kamışlı, yeni yatırım hedeflerini de anlattı. Totalde 10 mağaza açacaklarını söyleyen Kamışlı, şimdilerde üçüncü Türkiye mağazası için Zorlu ve İstinye Park’la görüşme halinde olduklarını açıkladı.
ÖNCE BERLİN’DE OLACAKLAR
Diğer yedi şube ise yurtdışında olacak. Öncelikli olarak Berlin, Londra, New York, Miami ve Los Angeles’a girmeyi planlayan marka, sonrasında büyük ihtimalle Orta Doğu ya da Uzak Doğu’ya açılacak.
Dizi ve reklamlardan kazandığı parayla akıllıca bir yatırım yapan Özdemir, aylardır evinin dekorasyonuyla uğraşıyordu. Hatta işler bir türlü bitmeyince kirada oturduğu Acarkent’teki dairesinden çıkmış, yakın arkadaşı Saadet Özsırkıntı’nın yanına taşınmıştı.
Güzel oyuncunun evinin tadilatı sonunda bitmiş. Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde yeni evine taşınmış. Şimdilerde set yoğunluğundan evinin tadını tam çıkaramasa da, kendisine “güle güle oturun” temennisinde bulunmak istiyorum.
Çiçekçi oldu
Cemiyetin ünlü ismi Rezzan Benardete, lüks bir çiçekçi açmak için ortağı Hande Korgül Abut’la birlikte kolları sıvadı. İşin en iyisini yapmak için de çiçek tasarımının “süperstarı” Yunus Karma’yla anlaştı.
Cemiyet dünyasının tanınmış isimlerinden iş kadını Rezzan Benardete, iş ortaklıklarına bir yenisini daha ekledi. İç mimar Tayfun Mumcu’yla birlikte mobilya markası “Trezz”i yaratan, modacı Banu Bora ile “In The Mood For Love” adı altında moda koleksiyonu çıkaran Benardete, şimdi de Hande Korgül Abut ile çiçek tasarımı işine girdi.
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, müzikteki başarısının tesadüf olmadığını ortaya koydu!
Oyunculuktaki başarısını bir süre önce müziğe taşıyan Türkay, üçüncü single çalışmasını bitirdi. Ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu ile birlikte stüdyoya girerek şarkısını hazırlayan güzel oyuncunun yeni teklisi DMC etiketiyle müzikseverle buluşacak.
Sözleri ve müziği Tuvana Türkay’a ait olan şarkının stüdyo çalışmaları pandemi yüzünden gecikmişti.
MÜZİĞE AĞIRLIK VERECEK
Daha önce iki single çıkaran, sesi ve şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Türkay’ın yeni şarkısı, müziğin dahi ismi Ozan Çolakoğlu tarafından tam not aldı. Yakında klibi çekilecek şarkısı için çok heyecanlı olan güzel oyuncunun, bundan sonra müziğe daha fazla yoğunlaşarak daha fazla şarkı üreteceği de gelen bilgiler arasında...
Kendi saç markasını kurdu
Yarattığı Huysuz Virjin karakteriyle gönüllerde taht kuran usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun sıra dışı hayatı film oluyor. Geçtiğimiz temmuz ayında vefat eden Dursunoğlu, 1970’lerde devlet memuruyken sahnelere adım atmış, şovunun büyük ilgi görmesiyle istifa ederek sahne sanatçısı olmuştu. Fuarlarda, gazinolarda ünlü sanatçılarla birlikte sahne alarak tüm Türkiye’yi dolaşan Huysuz Virjin, sonraki yıllarda televizyon programı yaparak bir TV fenomenine dönüşmüştü.
BİRLİKTE 350 BÖLÜM PROGRAM ÇEKTİLER
Ona TV serüveni boyunca eşlik eden isim ise yapımcısı Armağan Çağlayan’dı. Usta sanatçı ile birlikte 350 bölüm “Huysuz Şovu” çeken Çağlayan, Seyfi Dursunoğlu’na veda ederken şunları demişti: “Kusura bakmayın ama hayat bana biraz torpil geçti. ‘Huysuz’ bana hepinizden biraz daha fazla şey öğretti. Hepsi için sevgi, saygı, minnet ve hayranlıkla...”
2016’da evlenen ve mutluluklarını geçtiğimiz ekim ayında doğan kızları Lalin’le katlayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, yaz tatili için şimdiden hazırlıklara başladı.
Her yazı Selimiye’de tuttukları evde geçiren çift, bu kez kontratı yenilemedi. Aldığım duyumlara göre çift, gelecek yazı Bodrum’da geçirmeye karar vermiş.
KİRALIK EV ARIYOR
Marmaris’in Selimiye bölgesi, zor ulaşımı nedeniyle genellikle mahremiyetine önem veren ünlü isimler tarafından tercih ediliyor.
Ancak ulaşım zorluğu genç anne Sinem Kobal’ı endişelendirdiğinden, çift Selimiye yerine daha merkezi sayılan Bodrum’a geçmeyi tercih etmiş.
Bodrum’da hem büyük hastaneler var hem de havalimanı. Küçük bebekli aileler için daha uygun olduğu kesin.
Meşhur Fransız kurgu karakter Arsen Lüpen’i bilirsiniz; hatta şimdilerin “Lupin” isimli çok izlenen diziye de ilham olmuştur.
Paris’teki tüm hırsızlar Arsen Lüpen’e benzer mi bilmiyorum ama Tuba Büyüküstün’ü korkutmuşlar belli ki!
2019 yılında Paris’in St. Germain bölgesinden ev satın alan ünlü oyuncu, mahallesinde artan hırsızlık vakaları nedeniyle kapısının kilidini değiştirmeye karar vermiş. Daha güvenli ve modern bir sisteme geçerek rahat bir nefes almış.
Paris’i çok seven güzel oyuncu, 2011 yılında ikiz kızlarının babası Onur Saylak’la orada evlenmişti.
Sık sık Paris’e giden ve uzun süre kalan Büyüküstün, sonunda şehirden ev alarak hayalini gerçekleştirmişti.
Ailesiyle tanıştırdı
6 aylık birlikteliklerini ocak ayında bitiren müzisyen Faruk Sabancı ve spiker Dilay Korkmaz barıştı. Sevgililer Günü öncesi Faruk Sabancı’nın attığı mesaja kayıtsız kalamayan güzel spiker, ilişkilerine bir şans daha verdi. Sabancı’nın kıskançlıklarından bunaldığı için ayrılık kararı aldığı söylenen Korkmaz, Sevgililer Günü’nü barıştığı sevgilisiyle Kartalkaya’da baş başa geçirdi.
Çift, Kaya Palazzo Hotel’de konakladı. Dilay Korkmaz sosyal medya hesabında bir fotoğraf paylaşarak altına “Kar tatilimiz olmasın mı?” diye yazdı. Faruk Sabancı ise her zamanki gibi sessizdi.
Elektronik dans müziği konusunda dünya çapında işlere imza atan Sabancı, özel hayatıyla değil müziğiyle gündeme gelmek istediğinden ilişkisini gözler önünde yaşamayı tercih etmiyor. Şu sıralar yeni albüm projesiyle uğraşan ünlü müzisyen, yoğun gündemine rağmen sevgilisinin gönlünü almayı başarmış belli ki!
Kapadokya’da
romantik kaçamak
Vakko’nun yöneticilerinden Rıfat Elhadef, eşi Marina Elhadef ile Sevgililer Günü’nü kutlamak için Türkiye’nin en romantik adreslerinden Kapadokya’yı seçti. 20 yıllık mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan çift, keyifli fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. İki çocuk sahibi çift baş başa vakit geçirmenin tadını çıkarırken, Vakko Wedding’in başında olan Marina Elhadef düğün sezonu öncesi moral depoladı.
Arkadaşıyla
Emina Jahović ve Mustafa Sandal arasındaki ipler yine gerildi! 2008 yılında büyük bir aşkla evlenen ve iki çocuk sahibi olan çift, 2018’de yollarını dostça ayırmıştı.
Boşanma protokolüne göre Emina Jahović’e ülkesi Sırbistan’da 250 bin Euro’luk bir ev alan Sandal, ayrıca eski eşine ayda 15 bin TL, oğullarına da 10 bin TL nafaka ödemeyi kabul etmişti. Çocukları Yaman ve Yavuz’un okul ve tatil masraflarının yanı sıra özel ihtiyaçlarının da Mustafa Sandal tarafından karşılanması taahhüt edilmişti.
BANKA İŞLEMİ YAPAMAZ HALE GELDİ
Şimdiye kadar bu konuda hiçbir sorun yaşamayan eski eşler, pandemi nedeniyle sıkıntıya giren Mustafa Sandal’ın 2 aydır nafakayı ödeyememesi nedeniyle avukatlık oldu! Emina Jahović, 1.5 yıldır para kazanmamasına rağmen ödemelerini aksatmayan, ancak son 2 aydır sıkıntıya giren Sandal’ı affetmedi ve hakkında yasal işlem başlattı.
Eski eşinin Etiler’deki ofisine ve Beykoz’daki evine haciz memurlarını gönderten Jahović, eşyalarını haczettirdi. Hacizli eşyalar şimdilik yediemin olarak Sandal’da kalırken, haciz şoku bununla bitmedi! Ünlü sanatçı, tüm banka hesaplarına tedbir konulduğundan işlem yapamaz hale geldi. Mustafa Sandal’ın alacaklı olduğu firmalara da tedbir kararı bildirildi.
ŞAHİTLER BAKAN SOYLU VE SİBEL CAN
Pandemi koşulları nedeniyle küçük bir davetli grubu eşliğinde evlenecek olan Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl’ın nikâh şahitliğini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ünlü sanatçı Sibel Can üstlenecek. Sinan Akçıl’ın bizzat aradığı Bakan Soylu, törene seve seve katılacağını belirtmiş.
DAVUL-ZURNALI İSTEME TÖRENİ
Bu arada çift, Türk örf ve adetlerine uygun bir isteme töreni de gerçekleştirdi. Kız istemeye Burcu Kıratlı’nın ailesinin evine davul-zurna ekibi ile giden Sinan Akçıl ve ailesi, site sakinlerini şaşırttı. Ancak bu mutlu güne komşular da kayıtsız kalamadı ve onlar da ritim tutarak, çifte mutluluklar diledi.
BALAYI COMO GÖLÜ’NDE
Ocak başında ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Meryem Uzerli, geçen yıl rol aldığı “Kovan” filmiyle de başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Ekim ayında Amerika’da düzenlenen Chelsea Film Festivali’nden altı ödülle dönen film, Türkiye’nin en prestijli sinema ödülleri olan 53. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri’nde üç adaylık elde etti.
ÇOCUKLARI VE ERKEK ARKADAŞI DA GELECEK
“En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne aday gösterilen Meryem Uzerli, bu zorlu kategoride Merve Dizdar, Cemre Ebüzziya, Gupse Özay ve Elif Sevinç’le yarışacak.
Mart ayında yapılacak tören için Türkiye’ye gelecek olan oyuncu, “Kovan” filminin yönetmeni Eylem Kaftan’la yapacağı yeni filmi için de çalışmalara başlayacak.
İstanbul ve Berlin’de yaşayan Uzerli, pandeminin getirdiği seyahat kısıtlaması nedeniyle İstanbul’dan uzak kalmıştı.
Yeni filmi için 6 yaşındaki Lara, 3 aylık bebeği Lily ve erkek arkadaşıyla birlikte İstanbul’a gelecek olan güzel yıldız, çekimler boyunca burada kalacak.
Sezon başından beri takımına 18 yeni transfer kazandıran, son günlerde yaptığı flaş Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Attila Szalai ve Osayi-Samuel transferleriyle çok konuşulan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, iyi bir tatili hak etti!
Kulübünün şampiyonluğu kucaklaması ve taraftarına en büyük mutlulukları yaşatabilmek için gecesini gündüzüne katan Belözoğlu, yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra ailesiyle birlikte Urla’ya giderek birkaç gün dinlenecek.
Emre Belözoğlu-Zeynep Neda-Ömer Akif-Meryem Leyla-Tugba Belözoğlu
EN BÜYÜK DESTEK KOÇ’TAN
Ferit Şahenk’e ait olan yeme-içme devi d.ream çatısı altında hizmet veren Gina, yaz başında kapanmıştı. Kanyon AVM’nin içindeki Harvey Nichols mağazasının girişinde bulunan Gina’nin önce pandemi nedeniyle kapandığını düşünmüş, ancak araştırınca altından kira sorunsalı çıkmıştı. Harvey Nichols’ın bağlı bulunduğu Demsa Group’tan indirim talep eden d.ream yöneticileri, ret yanıtı alınca restoranı kapatmaya karar vermişti.
Malum, Demsa Group’un patronları Demet Sabancı-Cengiz Çetindoğan çifti. Ferit Şahenk’in talebine ret yanıtı veren kişinin Cengiz Çetindoğan olduğunu öğrenmiş ve bu haberi “patronlar arasında kira sorunu” çıktı diye vermiştim.
Şimdi araya başka bir patronun girmesiyle sorun çözülmüş! Kanyon’un sahibi Bülent Eczacıbaşı, kira kontratını değiştirerek, Gina’yı Kanyon’un kiracısı yapmış. Bu hamleyle Gina’nın tamamen kapanmasını engelleyen Ezcacıbaşı’na benden de büyük bir alkış...
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın geçen yılın temmuz ayında kapılarını açan ‘modern köy’ projesi Bodrum Loft, kısa zamanda popüler olup cemiyet hayatının önde gelen isimlerine ev sahipliği yapmıştı. Pandemi döneminin uzamasıyla Bodrum’da kalmaya devam eden ünlüler için gözlerden uzak bir tatil seçeneği olarak öne çıkan Bodrum Loft’ta bu yılın yaz sezonu için şimdiden hareketlilik başladı.
Bodrum Loft’un 2021 yılı mayıs–ekim arası dönemdeki 6 aylık kiralamaya yönelik satışları daha geçen kasım ayından tamamlandı. Konaklamalar anlamında 2021 yazını kapalı gişe olarak geçirecek tesisten elini çekmeyen Hamdi Akın, ardı ardına Bodrum Loft’ta yer almak isteyen ses getirecek restoran markalarıyla anlaşıyor.
PAPERMOON’DAN SONRA
Mustafa Sandal ve Emina Jahovic cephesinde sular durulmuyor. 10 yıllık evlilik ve 2 çocuktan sonra 2018 yılında yollarını ayıran ikili, çocuklarının hatırı için ilişkilerini medeni bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Ancak arada küçük kıskançlıklar da olmuyor değil! 1 yıllık ayrılıktan sonra Mustafa Sandal’ın eski sevgilisi Melis Sütşurup ile yeniden bir araya gelmesi, eski eşlerin arasını açmıştı.
Yaz başında yaşanan bu hadisenin ardından Emina Jahovic’in Melis Sütşurup’u kıskandığı için Mustafa Sandal’ı takipten çıkardığı söylenmişti. O dönem yaptığı bir açıklamayla Mustafa Sandal için “Benim çocuklarımın babası ama birbirimizi takip etmek zorunda değiliz, birbirimizi övmek zorunda değiliz, o hikaye benim hayatımda gerçekten bitti” diyen Jahovic, önceki gün yaptığı bir paylaşımla kafaları yeniden karıştırdı!
Mustafa Sandal’ın sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşıp altına “Sen yeter ki hep böyle bak” diye yazması belli ki Emina Jahovic’i yeniden sinirlendirdi. Bu paylaşımının hemen ardından çocuklarıyla Mustafa Sandal’ın şarkısını dinlerken Instagram’da ‘hikaye’ atıp Sandal’ı etiketlemesini oldukça manidar buldum. Jahovic şimdi muhtemelen aynı açıklamaları yapıp “çocuklarım için” diyecektir ama ben biraz kıskançlık kokuları aldım sanki...
Çocuklarıyla Dubai’de tatildeCemiyetin ünlü ismi Edvina Sponza, okulların sömestir tatiline girmesiyle birlikte soluğu çocuklarıyla Dubai’de aldı. Sponza, herkesin kayak tatiline gittiği bu dönemde, çocukları Lal, Ege ve Yaz ile deniz tatilini tercih etti. Dubai’de sıcak havanın tadını çıkaran aile, 1 haftalık tatilden sonra İstanbul’a dönecek.
Yeni yaşını kızıyla kutladıÜnlü iş insanı Yalçın Sabancı’nın eşi Neslihan Sabancı, yeni yaşını evde kutladı. Kızı Aysen Sabancı ile birlikte kutlama öncesi minik bir fotoğraf çekimi yapan Neslihan Hanım, “Herkes yaşımı merak ediyor ama ruhun hissettiği ve göründüğün yaş benim için önemli” dedi. Uzun zamandır görmediği kızıyla hasret giderdiğini de söyleyen Sabancı, “Evde de olsak biraz giyinmek ruhumuza iyi geldi” dedi. Dört torununun kendisi için hayat enerjisi olduğunu söyleyen Neslihan Sabancı’ya ben de nice mutlu yıllar diliyorum.
Pandemiyle birlikte doğayla iç içe olma arzusu her zamankinden daha fazla önem kazandı. Yazlarını Bodrum’da geçiren ünlü isimler, kış aylarında da rotayı Kuzey Ege’ye çevirdiler. Uzun zamandır ünlü isimlerin radarında olan Kaz Dağları ise muhteşem doğasıyla en çok tercih edilen yerlerin başında geliyor. En son Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un da Kaz Dağları’na ev yaptırmak istediğini ve bunun için arsa aldıklarını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız...
Kaz Dağları’na gidip, kalbini orada bırakanlardan biri de Derin Mermerci oldu. Geçtiğimiz hafta Adatepe Köyü’ne giden Mermerci, köyün el değmemiş doğasına âşık olunca buraya yerleşmek için ilk adımı attı ve arsa aldı.
Arsasının manzarasını takipçileriyle paylaşan Derin Mermerci’nin yeni kır evi için oldukça heyecanlandığını ve kızları Lal ve Mila’yı buraya getirmek için sabırsızlandığını öğrendim.
İkinci çocuğuna 6 aylık hamile olan güzel sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana, İstanbul defterini kapatmış! Bozburun Yacht Club’ın sahibi olan Edhem Dirvana’nın işinden dolayı tüm yazı Marmaris Bozburun’da geçiren çift, pandemi nedeniyle İstanbul’a dönmeyi askıya almıştı. Şimdi duyduğuma göre çocuklarını doğayla iç içe büyütmek için tamamen Güney’de kalmaya karar vermişler!
Bodrum Bitez’den ev alan Tanem Sivar-Edhem Dirvana çiftinin bu kararı vermesinde ise yakın arkadaşları Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk’ün de payı var.
Ünlü oyuncu çift de işleri olmadığı sürece İstanbul’a gelmeyip Bitez’de yaşama kararı almıştı.
Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ, Yonca Evcimik, Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak gibi isimler de yılın büyük çoğunluğunu Bitez’de geçiriyor.
Eski sevgiliden yeni sevgiliye onay
Ünlü sunucu ve model Burcu Esmersoy, 2017 yılında The House Cafe’lerin ortaklarından Tuna Aksu ile flört etmiş, çift bir yılın ardından ayrılmıştı.
Ancak ikili meğer o günden sonra yakın dost kalmış. Hatta o kadar yakınlar ki, Esmersoy geçtiğimiz perşembe günü Tuna Aksu’nun yeni sevgilisi Pınar Tuğcu ile tanışmış!
Aksu ve yeni sevgilisiyle Bebek Otel’de yemek yiyen Esmersoy, duyduğuma göre Pınar Hanım’ı çok sevmiş.
Kadınlar Günü ziyareti
Medikal Estetik doktoru Cansen Yeni, Etiler’de bulunan muayenehanesinde yakın dostlarını ağırladı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak için kendisini ziyarete gelen isimler arasında İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sare Aydın, Beyaz Butik sahibi Hacer Özil, Betül Boy Zafer, Nilhan Değer, Prof. Dr. Nurgül Keser, Pınar Aydinç, İlker Türkeri ve Özlem Özkan vardı. Cansen Yeni, yakın dostlarıyla birlikte kahve içip sohbet ettikten sonra fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.
Onlar ilham verdi Beymen tasarladı
Beymen, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliğiyle gerçekleştirilen “Hayallerim Kadar Güçlüyüm” projesiyle yine adından söz ettiriyor! Dünyada ve Türkiye’de başarılarıyla kendi alanlarında fark yaratmış 33 kadının mesajlarını içeren tişört koleksiyonu beğeni topladı.
Leyla Alaton’dan Aslı Ekşioğlu’na, Burcu Esmersoy’dan Zeynep Fadıllıoğlu’na, Altın Mimir’den Rezzan Benardete’ye başarılarıyla fark yaratmış tasarımcı, sanatçı, sporcu, doktor, gazeteci, iş insanı gibi farklı sektörlerden kadınlar gönüllü olarak projede yer aldı. Tasarlanan özel koleksiyon, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Genç Kadın Fonu’na destek amacıyla önceki gün satışa sunuldu.