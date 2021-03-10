Eski sevgiliden yeni sevgiliye onay

Kim Kardashian ve Kanye West’in boşanmasına neden olduğu iddia edilen Jeffree Star, yeni reklam kampanyasının çekimi için Hakan Akkaya imzalı bir elbise tercih etti.

Altı yıllık eşi Kanye West’ten boşanmak için dava açan Kim Kardashian, eşinin YouTube fenomeni ve makyaj artisti Jeffree Star ile birlikte olduğunu iddia etmişti.

Geçtiğimiz günlerde kendi adını taşıyan makyaj markası Jeffree Star Cosmetics’in yeni kampanyasının çekimleri için objektif karşısına geçen Star ise Hakan Akkaya’nın bir tasarımını giyerek dikkatleri üzerine çekti.

Star, Akkaya’nın beyaz mini ve yerlere kadar uzanan püsküllü elbisesiyle poz verdi.

Yıllardır New York Moda Haftası’nda ses getiren defileler yapan Akkaya, punk tarzıyla Lady Gaga, Madonna, Pink gibi ünlü yıldızlar tarafından tercih ediliyor.

22 Şubat’ta evlenen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl’ın gelinlik ve damatlığını da tasarlayan ünlü modacı, şimdilerde hem yurtdışından hem de yurtiçinden yoğun talep görüyor.

Pandemi koşullarının hafifleyince Amerika’ya gitmeyi planlayan Akkaya, tasarımlarını dünyaca ünlü yıldızlarla buluşturmak için toplantılar yapacak.