Eski karısının ödediği nafakayla düğün yaptı!

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Haziran 2023’te boşandığı iş kadını Bihter Günaydın’dan aylık 300 bin TL nafaka almaya devam eden Çıtmacı, geçtiğimiz ekim ayında Avukat Gülnur Tutumoğlu ile üçüncü evliliğini yaptı.

Düğünde çiftin nikâh şahitleri arasında Şekip Mosturoğlu, Engin Keçeli ve Fikret Orman bulunurken, düğüne katılan ünlü isimler arasında ise Mert-İdil Fırat çifti, oyuncu Murat Yıldırım ve eşi İman Elbani yer aldı. Düğün sonrası yeni eşiyle birlikte Avrupa’da lüks bir balayı tatiline çıkan Barbaros Çıtmacı, balayı dönüşünde dikkat çeken bir adım atarak, eski eşi Bihter Günaydın’dan nafaka almaya devam etmek için yeniden mahkemeye başvurdu.

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Bu durum, ekonomik güce sahip bireylerin nafaka talebine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirirken, “Nafaka alan damat” sosyetenin dilinden düşmüyor!





Bu hikâye, daha uzun bir süre gündemden düşmeyecek gibi görünüyor.

Kendini yeniledi

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü yaptığı Jaguar, modern lüks ve sanat dünyasında çığır açacak “Coşkulu Modernizm” felsefesiyle yeni bir döneme adım attı.

Yeniden tasarlanan marka kimliği, sanatsal ve benzersiz bir anlayışla modernizmi simgeliyor. Yeni Jaguar logosu, güçlü geometrik formlar ve canlı renk paletiyle dikkat çekerken, markanın yeni vizyonu ABD’de Miami Art Week kapsamında fiziksel olarak sergilenecek.

Jaguar, geçmişten gelen özgünlüğünü modern bir bakış açısıyla geleceğe taşımayı hedefliyor.

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İkinci yıllarını kutladılar

Pırlantalı mücevherin önde gelen markası D Diamond, ünlü sunucu Esra Erol ile iş birliğinin ikinci yılını önceki gün genel merkezlerinde yaptıkları bir davetle kutladı.

Marka, bu iş birliği sayesinde tercih edilebilirliğini ve pazardaki güvenini artırarak büyümeye devam ediyor. D Diamond Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Güzeliş, Esra Erol’un katkısının markaya büyük bir ivme kazandırdığını vurgularken, Esra Erol ise “Beğendiğim bir marka ile çalışmaktan mutluyum” diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni sevgilisini tanıştırdı

Cemiyet hayatının ünlü çiftleri Burak-Melis Hatipoğlu ve Sinan-Ayda Elgiz Güreli, geçtiğimiz günlerde Antalya Gloria Golf Resort’ta birlikte tatil yaptı.

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Çiftlere, Aslı Pamir de yeni sevgilisi Ali Çoban ile eşlik etti. Pamir, 8 yıl Murat Pilevneli ile çıkmış, geçtiğimiz sene de yollarını ayırmıştı. Öğrendiğime göre Aslı Pamir, Ali Çoban ile arkadaş ortamında tanışmış ve üç aydır birliktelermiş. Golf tutkunu yakın dostlar, sahada hünerlerini sergileyerek hem sporun hem de tatilin tadını çıkardı.

‘World Football Summit’te konuşacak

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 2 Aralık’ta Riyad’da düzenlenecek World Football Summit’e konuşmacı olarak katılacak.

Futbol dünyasından birçok ünlü ismin yer alacağı zirvede Turan, “Elit Futbol Kariyerinden Teknik Direktörlüğe Geçiş: Bir Liderlik Hikayesi” başlıklı panelde tecrübelerini paylaşacak. Zirve, uluslararası futbol otoritelerini bir araya getirerek sporun geleceğine dair önemli konuşmalara ev sahipliği yapacak.

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