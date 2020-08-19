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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Eski eşi kızını göstermiyor

19 Ağustos 2020

3 yıllık eşi ve kızı Lila’nın annesi Viviana Czapracka’dan 3 ay önce boşanan Sezai Taşkent, eski eşinin kızını kendisine göstermemesi üzerine avukat ordusunu seferber etti.

Eski eşi kızını göstermiyor

STFA Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Taşkent, 2017’de Polonyalı sevgilisi Viviana Czapracka ile nikâh masasına oturmuştu. Eşinin kızları Lila’yı dünyaya getirmesiyle de ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ancak çiftin bu mutluluğu uzun sürmemiş, meğer 3 ay önce resmi olarak boşanmışlar.
Ayrılmayı isteyen tarafın, Sezai Taşkent olduğunu öğrendim.
Viviana Czapracka boşanmaya dirense de yollar ayrılmış.
Pek dostça olmadığını düşündüğüm ayrılık sonrası ise Czapracka, 3 yaşındaki kızları Lila’yı alıp kayıplara karışmış. Kızını görmek isteyen Sezai Taşkent, Viviana Hanım’a ne kadar ulaşmaya çalışsa da başarılı olamamış.
Hemen avukatlarını devreye sokan Taşkent, hem eski eşine ulaşmaya çalışıyor hem de kalıcı bir uzlaşma yolu arıyormuş.
Bu sıkıntılı süreçte biraz olsun soluklanmak için geçtiğimiz günlerde Bodrum’a gelen işadamına ailesi ve yakın dostları destek oluyor...  

Yeni yerinde de iddialı

Alaçatı’nın sevilen restoranlarından Tapu, yeni adresi Port Alaçatı’da hizmet vermeye başladı.

Eski eşi kızını göstermiyor

2009’dan beri Ege ve Akdeniz meze mutfağının lezzetli tariflerini sevenleriyle buluşturan mekan, denizin üzerinde, kalabalıktan uzak, tam Port Alaçatı’nın ortasında konumlanıyor.
Tapu’yu kısa sürede Alaçatı’nın popüler mekanı haline getiren ise İzmirli başarılı işletmeci Erhan Görücüoğlu. Erhan Bey’i kutluyorum, Tapu yeni yerinde de müdavimlerini yaratmış hemen.

Eski eşi kızını göstermiyor

Hem keyifli bir ortamda yemek yemek hem de birbirinden lezzetli tarifleri tatmak isterseniz, Tapu’yu tavsiye ederim...

Şampiyonaya hazırlanıyor

Milli voleybolcu Duygu Bal, şimdilerde gözünü dünya vücut geliştirme şampiyonluğuna dikti! Güzel sporcu, Bodrum’da motivasyon kampına girerek yarışmaya hazırlanıyor.

Eski eşi kızını göstermiyor

Voleybolu bıraktıktan sonra “Survivor”a katılan Bal, geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Vücut geliştirme sporunun resmi federasyonu IFBB’ye başvurup ‘Pro Card’ almak isteyen, yani profesyonel vücut geliştirme sporcusu unvanı için çalışan Bal, kendini buna adamış durumda. Ben de kendisine başarılar diliyorum...

Hasret giderdiler

Türk sinema ve tiyatrosunun ünlü ismi Demet Akbağ ve kız kardeşi, yemek yazarı Sedef İybar, yaz tatilinin 1 haftasını detoksa ayırdı. Abla-kardeşe Sedef İybar’ın kızı Ülker Gürün de eşlik etti.
Bodrum’daki Vitalica Wellness’da detoks kampına katılan üçlü, kişiye özel programları ve organik sebze-meyve içeren sağlıklı menüleriyle bu yaz birçok ünlü ismin adresi olan otelde hem detoks yapmış hem de keyifli bir hafta geçirmiş.

Eski eşi kızını göstermiyor

Sedef İybar, karantina yüzünden aylardır ayrı kaldığı kızıyla bu sayede bol bol hasret giderme fırsatı bulmuş.
Vitalica Wellness, bedensel arınmadan uyku terapisine, ruhsal dengeden zihinsel detoksa uzanan sağlıklı yaşam hedeflerine odaklanan, çok sayıda özel hizmetle cemiyetin uğrak noktası.

Yanlış anlaşılma

Önceki gün Taha Tatlıcı’nın Maça Kızı’nda eski sevgilisi Melkan Gürsel ve arkadaşları Erkut Soyak-Ayşe San çiftiyle karşı karşıya geldiğini ve aralarında bir selamlaşma krizinin çıktığını yazmıştım. Taraflarla konuştum, böyle bir krizin yaşanmadığını söylediler. Belli ki bir yanlış anlaşılma olmuş...

Eski eşi kızını göstermiyor

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