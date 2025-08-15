Eski eşe büyük vefa!

Haberin Devamı

Alaçatı’da uzun süredir işletmecilik yapan Aksakallı, 2 Ağustos günü işlettiği mekânda çıkan bir tartışma sırasında bacağından silahla yaralanmıştı.

Olayın ardından hastanede tedavi altına alınan Aksakallı, günlerdir süren müşahede sonrası önceki gün taburcu edildi.

Aldığım bilgilere göre; Ezgi Mola, oğlunun babasını bu süreçte bir an olsun yalnız bırakmamış.

Hastane süresince sürekli yanında bulunan Ezgi Mola, taburcu olduktan sonra da oğlu Can ile birlikte eski eşinin evinde kalarak manevi desteğini sürdürüyor. Belli ki ikili, “ayrılsak da beraberiz” diyebilen çiftlerden…

İlk kez Türkiye’de

Adrian Shala ve Adrian Schweizer’den oluşan elektronik müziğin dünyaca ünlü ikilisi Adriatique, Türkiye’de ilk kez sahneleyeceği X performansı ile 6 Eylül’de Ataköy Marina Arena’da olacak.

TemaCC organizasyonuyla gerçekleşecek etkinlik, sahne tasarımı, ışık şovları ve atmosferiyle klasik DJ performanslarının ötesinde görsel-işitsel bir deneyim sunacak.

En iyi 10 listesinde

Uluslararası moda ve lüks yaşam platformu SheerLuxe, bu yılki “Orta Doğu’nun En İyi 10 Makyaj Sanatçısı” listesinde Türkiye’yi temsilen Hazal Öçal’a yer verdi.

Listede yer alan tek Türk isim olan Öçal, zarif makyaj tarzıyla tanınıyor. Bu başarı, hem kariyerinde önemli bir kilometre taşı hem de Türk makyaj sanatının uluslararası alandaki gücünün simgesi olarak görülüyor. Tebrikler…

Yaz-kış stilini koruyor

Ünlü ceza hukukçusu Avukat Cem Duman, önceki gün Zorlu AVM’de objektiflere yansıdı.

Yoğun bir gün geçirdiğini belirten Duman, İstanbul ve Ankara arasında gidip geldiğini, günü çeşitli toplantılarla tamamlayacağını söyledi. Yaz-kış takım elbise tercih ettiğini ifade eden Duman, bu tarzının işini temsil etme biçimi olduğunu

dile getirdi.

7 Eylül’de başlıyor

Boğaz kıyısındaki The Peninsula İstanbul, 7 Eylül’den itibaren her pazar düzenlenecek The Peninsula Brunch ile misafirlerini yeniden ağırlamaya başlıyor.

Executive Chef Andreas Block ve Executive Pastry Şefi Malte Rohmann’ın ekibi tarafından hazırlanan özel tatlar, Tarihî Yarımada manzarası eşliğinde sunulacak.