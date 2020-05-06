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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Eski Aşıklar yeniden görüşüyor

6 Mayıs 2020

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic ile yeniden nikah masasına oturacağı yönündeki haberler doğru değil! Çünkü Sandal, eski aşkı Melis Sütşurup’un gönlünü alma peşinde...

Eski Aşıklar yeniden görüşüyor

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic ile yeniden nikâh masasına oturmak istediği yönünde haberler çıktı. Yaman ve Yavuz adlı iki oğulları olan çift, 10 yıllık evliliklerini iki sene önce noktalamış ancak çocuklarının iyiliği için dost kalmıştı. Bugüne kadar hiçbir kavgaları basına yansımayan eski eşler, çocuklarının hatırına karantina sürecini de birlikte geçirince yeniden evlenecekleri iddia edildi.
Ancak aldığım duyumlara göre bu dedikodular hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor, çünkü Mustafa Sandal bir süredir eski aşkı Melis Sütşurup ile yeniden görüşüyor! Geçtiğimiz yaz, 6 aylık ilişkilerini noktalayan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, karantina günlerinde bol bol telefonla görüşerek, ilişkilerini yeniden masaya yatırıyor.
Eski Aşıklar yeniden görüşüyor

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup’un para meselesi yüzünden ayrıldığı iddia edilmişti.
Sütşurup’un, Sandal’a 100 bin lira borç verdiği, ancak geri alamadığı için bu aşkın bittiği öne sürülmüştü.
Belli ki eski âşıklar, anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak aşklarına ikinci bir şans daha vermeyi düşünüyor. Karantina biter bitmez, ikiliyi yeniden el ele görürsek, hiç şaşırmayın derim!

Sahur yemekleri benden

Eski Aşıklar yeniden görüşüyor

Karantina günlerini evinde geçiren Ezgi Mola, mutfaktaki hünerlerini dostlarıyla da paylaşıyormuş. 10 parmağında 10 marifet olan ünlü oyuncu, ramazan ayının başlamasıyla kendisi gibi Nişantaşı’nda oturan dostları için yemek pişiriyormuş. Mola yemekleri hazırlamakla da kalmıyor, sahurda dostlarının kapısına kadar götürüyormuş. Oyuncuyu gece saatlerinde Nişantaşı sokaklarında elinde yemeklerle görürseniz şaşırmayın!

Eski Aşıklar yeniden görüşüyor

Azerilere sattı

İşadamı Hayri Yazıcı, Bodrum Yokuşbaşı’nda bulunan oteli Grand Yazıcı Bodrum Boutique Hotels & Spa’yı Azerilere satmış.
Kos Adası ve Bodrum Kalesi manzarasına sahip, 90 odalı, 5 havuzlu otel 2010 yılında hizmete girmişti. Ünlü mimar Eren Yorulmazer imzası taşıyan, iç mimarisiyle Bodrum’un favori otelleri arasında yer alan Grand Yazıcı Bodrum Boutique Hotels & Spa artık Alba Otelcilik tarafından işletilecek.
Yazıcı ailesi, bu yıl Alba Otelcilik tarafından işletilecek olan 40 milyon değerindeki otelin ne kadara satıldığı konusunda ise ser verip sır vermiyor. Alba Grup’un; Alba Resort, Alba Queen, Alba Ankara ve Alba Royal olmak üzere Türkiye’de dört oteli daha var.

Eski Aşıklar yeniden görüşüyor

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