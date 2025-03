Eşe milyon dolarlık sürpriz

Haberin Devamı

Acarlar Şirketler Topluluğu tarafından inşa edilen Acarkent Verde Evleri, yeşil dokusuyla öne çıkan Beykoz’da konumlanıyor. Proje, toplamda üç kulede 739 yaşam birimi, spor ve sosyal tesisleri ile sakinlerine hem konforlu hem de doğayla iç içe bir yaşam sunuyor.

Değerinin 1 milyon dolar olarak belirtildiği bu lüks daire, modern mimarisi ve geniş yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Futbolculuk döneminde “Nöbetçi Golcü” lakabıyla tanınan Semih Şentürk, eşine olan sevgisini ve 20 yıllık birlikteliklerini çok şık bir hediyeyle taçlandırmış. Güle güle otursunlar...

Çocuklar yararına projeler tanıtıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, başkanlığını yürüttüğü İstanbul Çocukları Vakfı’nın 13 yeni projesini, düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşma ile tanıttı. Siyaset, iş, sanat ve medya dünyasından pek çok ismin katıldığı toplantıda, üstün zekâlı, özel yetenekli ve dezavantajlı çocuklara yönelik projeler öne çıktı.

Toplantıya katılan hayırseverler arasında Toplum Gönüllüsü Monik İpekel, Dr. Çiğdem Üregen ve Haçiko Başkan Yardımcısı Esra Fazlıoğlu gibi isimler de yer aldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, bu projelere destek verilmesi için iş birliğine davette bulunarak katılımcılarla fikir alışverişi yaptı.

ABD’de ödül aldı

Serdar Bilgili’nin başkanlığını yürüttüğü Bilgili Holding’in prestijli projelerinden biri olan The Fifth Miami, Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards) tarafından “2024 ABD’nin En İyi Ofis Mimarisi” ödülünü kazandı. Bizzi + Bilgili ve Sumaida + Khurana ortaklığıyla geliştirilen proje, mimari başarısıyla ,takdir topladı.

İspanyol mimar Alberto Campo Baeza tarafından tasarlanan The Fifth Miami, onun ABD’deki ilk ticari bina projesi olarak da dikkat çekiyor. Daha önce Florida’nın En İyi Ofis Mimarisi ödülünü kazanan proje, bu başarısını ulusal seviyeye taşıyarak yeni bir prestij kazandı. Bilgili öncülüğünün güçlü gayrimenkul projeleri, ABD dahil olmak üzere uluslararası arenada yankı uyandırmaya devam ediyor. The Fifth Miami’nin elde ettiği başarı, Bilgili Holding’in uluslararası pazardaki etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İlgi büyük oldu

Dünyanın öncü akıllı temizlik markalarından Roborock, Türkiye’deki teknoloji tutkunlarıyla en yeni robot süpürgelerini buluşturdu. Rixos Tersane’de düzenlenen özel lansman etkinliğinde, CES 2025’te büyük ilgi gören Saros serisi sahne aldı.

Yeni modeller, üstün yapay zekâ destekli donanımları, gelişmiş engel algılama sistemleri ve ultra güçlü emiş performanslarıyla dikkat çekiyor. Roborock’un mekanik koluyla sektöre yeni bir soluk getiren Saros Z70 ve diğer amiral gemisi modeli Saros 10R de yenilikçi özellikleriyle büyük ilgi gördü.